Konut Satışları Ağustosta Yükseldi

Ekonomi

Konut satışında yüksek faiz oranlarına rağmen 134 bin 155 adetle ağustosta yılın en yüksek aylık rakamına ulaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde konut satış sayısı, ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu.

En yüksek konut satışı İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılırken, Hakkari, Ardahan ve Bayburt son üçte yer aldı.

Tatil dönemi olması, yüksek faiz oranları ve konuta ulaşım sorunlarına rağmen ağustosta yılın en yüksek rakamı görüldü. Bu rakam ayrıca tüm zamanların en yüksek üçüncü ağustos ayı rakamı olarak öne çıktı.

İpotekli konut satışları ise ağustosta yıllık bazda yüzde 17,1 azalarak 13 bin 574 oldu. İpotekli satışların toplam satışlar içerisinden aldığı payda yüzde 10,1 ile yılın en yüksek ikinci oranı kayıtlara geçti.

Öte yandan yılın 8 ayındaki konut satış adedinde yüzde 1,1 artışla 806 bin 317'ye ulaşıldı.

"Elinde parası olan yatırımcı konuta yöneldi"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satış rakamlarının, "elinde parası olan yatırımcının ve ihtiyacı olanların konuta yöneldiğini" gösterdiğini söyledi.

Konutta faiz oranlarının kısmen gerilese de hala çok yüksek olduğunu dile getiren Şişik, "Kredili konut satışı için olumsuz bir dönem ama elinde nakdi olanlar için bir fırsat dönemi diyebiliriz. Fiyatlarda çözülme var ve nakit akışına ihtiyacı olan sektör elinde nakdi olanlara indirim sağlıyor. Öte yandan faizlerin bir süre sonra düşüp konut fiyatlarının yükseleceğini artık herkes biliyor. Bu yüzden de insanlar bu fırsat dönemini değerlendirmek istiyor." dedi.

Şişik, markalı konut projelerinin uyguladığı kampanyaların da yüksek satış rakamlarına katkısı olduğunu ifade ederek, "Konut satışlarındaki bu ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle son çeyrekte satışlar hızlanacaktır. Bu nedenle 2024'teki satışların geçen yıla oranla bir nebze daha yukarıda, 1,3 milyon adet bandında gerçekleşeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Fırsat alımı yapmak isteyen alıcılar hareketlendi"

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü İşletme Kooperatifi (İstebKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan da bir yandan inşaat maliyetleri yükselirken diğer yandan reel anlamda konut fiyatlarının düştüğünü belirterek, "Bu durum fırsat alımı yapmak isteyen alıcı adaylarını hareketlendirdi ve faizlerin de düşeceği söylentileri özellikle satış adetlerine yansıdı." ifadelerini kullandı.

Faizlerin gerçekten düşmesi durumunda bu durumun fiyatları da hareketlendireceğini dile getiren Özcan, talebin yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.

Özcan, yıllık konut ihtiyacının 850 bin civarında olduğunu ancak üretimin yetersiz kaldığını ifade ederek, satılık ve kiralık konut üretimine odaklanılması ve sağlıklı bir konut politikası olması gerektiğini vurguladı.

"Yatırımcılar tekrar gelecekte değeri yükselmesi beklenen gayrimenkule yöneldi"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan da yüksek satış rakamlarında, önceki yıllarda büyük şirketlerce satışı yapılan ve ancak tamamlanan inşaatların da etkili olduğunu söyledi.

Nakdi bulunan ve satın alma yapmak isteyen müşteriyi kaçırmak istemeyen ve elinde stoku bulunan proje firmalarının uyguladığı indirim kampanyalarının da satış rakamlarına pozitif yansıdığını anlatan Özcan, "Bir de yatırım araçlarındaki görece istikrar, yatırımcıları tekrar yakın gelecekte değerleri yükselmesi beklenen gayrimenkule yöneltti. Kira artışındaki sınırlamanın kaldırılması da yatırımcıyı etkiledi." değerlendirmesini yaptı.

"Artışın sürekliliği için kredi faizleri makul seviyeye çekilmeli"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da konut satış rakamlarının yukarı yönlü hareketinin yılın ikinci yarısı itibarıyla başladığını belirterek, temmuzda yaşanan artışın ağustosta devam ettiğini anlattı.

Geçen ayda da ilk el ve ikinci el konut satışlarında yükseliş görüldüğünü vurgulayan Özyurt, "Buna karşın ipotekli konut satışlarında ve yabancıya satışta azalış devam ediyor. Konut fiyatlarındaki yüksek artışın bir süredir stabil hale gelmesi, elinde parası olan kesimi harekete geçirdi. Ancak bu artışın daha geniş kesimlere yayılması için fiyatların artış trendine girmemesi ve kredi faizlerinin makul bir seviyeye çekilerek ödeme kolaylıklarının sağlanması gerekiyor." açıklamasın yaptı.

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de elinde nakdi olanların fiyatların artacağı beklentisiyle harekete geçtiğini belirterek, "Nitekim son aylarda konut fiyatlarında yaşanan reel düşüşler bekleyen yatırımcıyı harekete geçirdi. Öte yandan alternatif yatırım araçlarına göre konutun hiçbir zaman cazibesini kaybetmeyeceğini de görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise artan maliyetlere, olumsuz ekonomik şartlara ve arzın talebi karşılayamama durumuna rağmen satış rakamlarının yukarı yönlü olduğunu dile getirdi.

Konuta talebin hala çok güçlü olduğunu dile getiren Bahadır, "Ancak kredili satışlarda faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bir süre daha olumlu sonuç göremeyeceğiz. Rakamlar, özellikle elinde birikimi olan kesimin eskisi kadar alternatif yatırım araçlarından beklentilerinin olmadığını gösteriyor. Konut fiyatlarındaki yükselişin durağan hale gelmesi bir kesim için yatırıma teşvik oldu. Muhtemelen olası fiyat artışlarından etkilenmemek adına harekete geçtiler." diye konuştu.