Konut Satışları Temmuz\'da Artış Gösterdi

13.08.2025 11:50
Temmuz ayında konut satışları yıllık %12,4 artarak 142 bin 858 oldu. İpotekli satışlar %60,3 yükseldi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında konut satışlarının yıllık yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti. Konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 oranında artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI 18 BİN 425 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 oranında artarak 18 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93,2 oranında artarak 121 bin 515 oldu. Temmuz ayında 4 bin 438; ocak-temmuz döneminde ise 28 bin 884 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 43 BİN 984

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 43 bin 984 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,8 oldu. İlk el konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 oranında artarak 251 bin 608 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL SATIŞTA 98 BİN 874 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 oranında artarak 98 bin 874 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,2 oldu. İkinci el konut satışları ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 oranında artarak 583 bin 143 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 1913 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 oranında azalarak bin 913 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 643 ile İstanbul, 642 ile Antalya ve 175 ile Mersin oldu.

EN ÇOK RUSLAR KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 oranında azalarak 11 bin 267 oldu. Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 315 ile Rusya Federasyonu, 152 ile İran ve 135 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, Finans, Emlak, Son Dakika

