Üye Girişi
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! - Son Dakika

Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!

27.12.2021 13:09

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında, "Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren bağlantısını önümüzdeki yılın ilk haftalarında açmayı planlıyoruz" dedi. Yüksek Hızlı Tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikadan, 35 dakikaya düşecek.

Test sürüşleri başarıyla tamamlanan Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren projesinde, tüm çalışmalar ve eksiklikler tamamlandı. Yürüyen merdivenler ve yolcu peronlarının daha önce yapıldığı garda, hızlı tren işletmesine yönelik cam seperatör, kabin ve yön levha işleri de tamamlandı. Kontrol noktalarına X-ray cihazları da yerleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Nisan ayı sonunda Ankara'dan Karaman'a kadar YHT ile test sürüşüne katılarak incelemelerde bulunmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren bağlantısını önümüzdeki yılın ilk haftalarında açmayı planlıyoruz yönündeki açıklaması Karaman'da memnuniyetle karşılandı.

Dev proje yeni yılın ilk haftasında açılıyor! Konya-Karaman arası 35 dakika inecek

"HACI YOLU BEKLER GİBİ BEKLİYORDUK"

Karaman halkı olarak Yüksek Hızlı Treni hacı yolu bekler gibi beklediklerini söyleyen Tayyar Göktekin, "Vatandaşlar için Karaman'dan Ankara'ya gidip gelme epey sıkıntılıydı. Bu hizmeti getiren hükümetimizden Allah razı olsun. Daha önceden ulaşım zordu. Şimdi her yere daha çabuk ulaşılıyor. Karamanlı olarak çok sevinçli ve heyecanlıyız" dedi.

Dev proje yeni yılın ilk haftasında açılıyor! Konya-Karaman arası 35 dakika inecek

"ÇOK BÜYÜK HİZMET"

Hüseyin Akgül ise Yüksek Hızlı Trenin Karaman'ın için çok büyük bir hizmet olduğunu belirterek, "Daha önce Karaman'da görev yapıyordum. Şimdi ise Mersin'de görev yapmaktayım. Aslen de Mut'luyum. Bu hizmeti getiren ve yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Dev proje yeni yılın ilk haftasında açılıyor! Konya-Karaman arası 35 dakika inecek

KONYA-KARAMAN ARASI 35 DAKİKAYA İNECEK

Yüksek Hızlı Tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek. Hat güzergahında Konya ile Karaman arasında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor. Hattın hizmete açılmasıyla birlikte Karaman, Türkiye'de YHT'yi kullanan 8. il olacak.

Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!
YORUMLAR
500

Adil Karaismailoğlu, Hızlı Tren, Karaman, Yht, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! - Son Dakika Ekonomi


İzmir Büyükşehir "Toplamıyoruz" dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü gündem oldu İzmir Büyükşehir "Toplamıyoruz" dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü gündem oldu         
13:16
Tarihi Razi Trak Köşkü satılıyor! Fiyatı 85 milyon lira Tarihi Razi Trak Köşkü satılıyor! Fiyatı 85 milyon lira         
13:05
İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın         
12:50
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
12:59 İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı!
12:31 Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var!
12:06 Tokatçı öğretmen skandalından sonra şimdi de dayakçı okul müdürü gündemde
11:52 Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi
11:49 Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?
11:47 Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?
11:46 Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
11:44 Merkez Bankası "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemine ilişkin yeni kur seviyelerini açıkladı
11:42 4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı
11:41 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 13:23:19. #1.12#
SON DAKİKA: Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement