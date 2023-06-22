Köylü Şampiyonu Oruç Baba İnan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre bakanların yardımcıları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın yardımcıları Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu olarak belirlendi.

"KÖYLÜ ŞAMPİYON" DİYE MANŞET ATMIŞLARDI

Bakan yardımcıları arasında yer alan isimlerden Oruç Baba İnan farklı bir yönüyle ön plana çıkıyor. Oruç Baba İnan, 2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Oruç Baba İnan'ın ÖSS'deki başarısı gazetelerin manşetlerinde geniş yer bulmuş ve "Haberi harman yaparken aldı" , "Köylü Şampiyon" , "ÖSS şampiyonu tarladan çıktı" şeklinde başlıklar atılmıştı.

ORUÇ BABA İNAN KİMDİR?

2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyuran Oruç Baba İnan da, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü dereceyle tamamladı. Üniversite eğitiminin arından Yıldız Holding'te pazarlama biriminin ardından üst düzey görevler üstlendi.

Özel sektör kariyerinde Konya Şeker Torku'nun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde başarılar elde eden İnan, kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde deneyim kazandı. İnan, 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre A.Ş.'de CEO Yardımcısı olarak görevini yürütürken, son kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.