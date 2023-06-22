Köylü Şampiyonu Oruç Baba İnan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oldu - Son Dakika
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Köylü Şampiyonu Oruç Baba İnan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oldu

22.06.2023 18:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan atama kararlarına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın yardımcıları arasında yer alan Oruç Baba İnan, 2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyurmuştu. Özel sektör kariyerinde başarılar elde eden İnan, son kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre bakanların yardımcıları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın yardımcıları Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu olarak belirlendi.

Hakkında 'Köylü şampiyon' manşetleri atılan Oruç Baba İnan bakan yardımcısı oldu

"KÖYLÜ ŞAMPİYON" DİYE MANŞET ATMIŞLARDI

Bakan yardımcıları arasında yer alan isimlerden Oruç Baba İnan farklı bir yönüyle ön plana çıkıyor. Oruç Baba İnan, 2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Oruç Baba İnan'ın ÖSS'deki başarısı gazetelerin manşetlerinde geniş yer bulmuş ve "Haberi harman yaparken aldı" , "Köylü Şampiyon" , "ÖSS şampiyonu tarladan çıktı" şeklinde başlıklar atılmıştı.

Hakkında 'Köylü şampiyon' manşetleri atılan Oruç Baba İnan bakan yardımcısı oldu

ORUÇ BABA İNAN KİMDİR?

2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyuran Oruç Baba İnan da, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü dereceyle tamamladı. Üniversite eğitiminin arından Yıldız Holding'te pazarlama biriminin ardından üst düzey görevler üstlendi.

Hakkında 'Köylü şampiyon' manşetleri atılan Oruç Baba İnan bakan yardımcısı oldu

Özel sektör kariyerinde Konya Şeker Torku'nun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde başarılar elde eden İnan, kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde deneyim kazandı. İnan, 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre A.Ş.'de CEO Yardımcısı olarak görevini yürütürken, son kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Öss sınavları adalet limi yapıldı Cevap Yaz 7 10 Yayından Kaldır
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Oruç Baba İnan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köylü Şampiyonu Oruç Baba İnan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oldu - Son Dakika


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