Küresel Piyasalarda Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küresel Piyasalarda Belirsizlik Devam Ediyor

11.03.2026 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen Orta Doğu gerginlikleri ve enflasyon verileri piyasaları etkiliyor.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Hafta başında 114 dolara kadar yükselen petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte borsalar üzerindeki satış baskısı azalsa da Orta Doğu'daki duruma ilişkin taraflardan gelen çelişkili açıklamalar, küresel enflasyon ve büyüme üzerindeki belirsizliğin artmasına neden oluyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlerle petrol fiyatları geriledi. Bu durum piyasaların bir nebze rahatlamasını sağladı.

Öte yandan Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin anlamlı şekilde hafiflediğine dair kayda değer bir işaret olmaması ve çatışmaların ne kadar süreceğine yönelik belirsizlikler, yatırımcıların pozisyon almasını zorlaştırıyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, savaşın enflasyonist etkilerine karşı merkez bankalarının genel tutumunun şahin kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Süreçte yetkililerden gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, daha sonra sildiği bir sosyal medya paylaşımında, ABD donanmasının bir tankere Hürmüz Boğazı'nda eşlik ettiğini belirtti.

Bu paylaşımın ardından düşüşü hızlanan petrol fiyatları, diğer gelişmeler sonrasında biraz toparlandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, donanmanın şu anda herhangi bir tanker veya gemiye eşlik etmediğini ancak bunun seçenekler dahilinde olduğunu söyledi.

Ayrıca, ABD basınında İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair haberler de yer alırken, Trump konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın yerleştirdiyse ki yerleştirdiklerine dair elimizde rapor yok, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Eğer herhangi bir nedenle mayın yerleştirildiyse ve bunlar derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde olacak." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'taki üslerine saldırdığını ve bu ülkelerdeki operasyonel altyapıyı imha ettiğini öne sürdü.

Diğer taraftan Trump, America First Refining şirketinin, Texas'ın Brownsville kentinde 50 yılın ardından ABD'nin ilk yeni petrol rafinerisini açacağını duyurdu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ikinci el konut satışları şubatta yüzde 1,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,14, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 98,8 seviyesinde seyrediyor.

Altının onsu petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist endişeleri azaltmasıyla, yüzde 0,2 artışla 5 bin 205 dolarda seyrediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,4 azalışla 85,5 dolarda seyrediyor.

New York borsası negatif seyretti

Söz konusu gelişme ve açıklamaların etkisiyle New York borsasında dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 gerilerken, Nasdaq endeksi yatay seyretti.

Avrupa borsaları yükseldi

Avrupa borsaları, jeopolitik gerilimin azalacağına dair gelen iyimser sinyallerle dün pozitif seyretti. Avrupa'da piyasaların odağında G7 enerji bakanlarının sanal ortamda gerçekleştirdiği toplantı vardı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un da katıldığı görüşmelerde, enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla acil durum petrol stoklarının serbest bırakılması seçeneği de dahil olmak üzere çeşitli stratejik adımlar masaya yatırıldı.

Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser'in "savaşın petrol piyasası için katastrofik sonuçları olabileceği" uyarısına rağmen, G7'nin koordineli hamle beklentisi piyasaları sakinleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de düzenlediği toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, "Rusya'nın gelirlerini sınırlamak için G7 tavan fiyatının sıkı bir şekilde uygulanması ve gerekirse tam denizcilik hizmetleri yasağına geçilmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşten en fazla yararlanan sektör havacılık oldu. Alman hava yolu firması Lufthansa Grubunun hisseleri yüzde 7,9 yükselerek MDAX'ın zirvesine yerleşirken, Air France-KLM ve Ryanair hisseleri yüzde 3,2 arttı.

Analistler, jet yakıtları maliyetlerinin azalacağına yönelik iyimserlikle söz konusu hisselerin sert yükseldiğini söyledi.

Bankacılık tarafında ise artan işlem hacmi beklentisiyle Deutsche Bank yüzde 3,4, Commerzbank ise yüzde 4,5 değer kazandı. Volkswagen (VW) hisseleri, kar marjındaki düşüşe rağmen yıllık finansal sonuçların beklentileri aşmasıyla yüzde 2,8 yükselirken, Siemens Energy bir önceki günkü kayıplarını telafi ederek günü yüzde 6 kazançla kapattı.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında Almanya'da ocak ayında ihracatın bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalarak 130,5 milyar avroya gerilediği görüldü.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,59, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,67 değer kazandı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, gerileyen petrol fiyatlarından bulduğu destekle pozitif seyrediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da şubat ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,1 ile beklentilerin aksine azalırken, yıllık yüzde 2 ile beklentilerin altında arttı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,8 yükseldi.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,73 değer kazanarak 13.175,74 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,68 azalışla 15.368,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 artışla 44,0655'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 44,0800'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı perakende satışlar

10.00 Almanya, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

21.00 ABD, şubat ayı federal bütçe dengesi

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Piyasalarda Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
Savaşta 12. gün İran’dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
’’Galatasaray için çok kötü bir gece olacak’’ diyen Ahmet Çakar’a büyük şok ''Galatasaray için çok kötü bir gece olacak'' diyen Ahmet Çakar'a büyük şok
Siyasetçi ve akademisyenleri bile tuzağına düşürdü Şerife Yılmaz tutuklandı Siyasetçi ve akademisyenleri bile tuzağına düşürdü! Şerife Yılmaz tutuklandı
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın... Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Çok sayıda gözaltı var Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü 2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
İran’a atılan füzelerden Rusya da nasibini aldı İran'a atılan füzelerden Rusya da nasibini aldı

10:21
Ankara’da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:31
Manşetler alev alev Galatasaray İngiltere’yi yaktı
Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı
09:28
Akaryakıta indirim geliyor Tarih bile belli
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
09:11
Galatasaray tarih yazıyor UEFA ülke puanı güncellendi işte Türkiye’nin sıralaması
Galatasaray tarih yazıyor! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
09:06
Osimhen, Nijerya tarihine de geçti
Osimhen, Nijerya tarihine de geçti
09:04
ABD’de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
08:44
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
08:33
’’Galatasaray için çok kötü bir gece olacak’’ diyen Ahmet Çakar’a büyük şok
''Galatasaray için çok kötü bir gece olacak'' diyen Ahmet Çakar'a büyük şok
08:06
’’İngiltere’de tur atlar mıyız’’ sorusuna Hacıosmanoğlu’ndan olay yanıt
''İngiltere'de tur atlar mıyız?'' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt
07:43
ABD’li Witkoff’tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke
ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke
07:37
Tarihi zafere gölge düşüren detay Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı
Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
07:25
Bakanlık harekete geçti Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
Bakanlık harekete geçti! Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:34:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Küresel Piyasalarda Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.