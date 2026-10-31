Kütahya\'da 29 milyon 484 bin TL\'lik doğal gaz sayaç test merkezi protokolü imzalandı

Kütahya'da doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemlerinin gerçekleştirileceği bölgesel bir merkez kuruluyor. Toplam 29 milyon 484 bin TL bütçeli TR33-ESKAM Projesi kapsamında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 500 metrekarelik alanda kurulacak merkezin, yıllık 60 bin doğal gaz sayacının test ve kalibrasyonunu yapabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Kütahya'yı doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemlerinde bölgesel bir merkez haline getirmesi planlanan projenin protokolü imzalandı. Protokole Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser imza attı.

Kütahya OSB'de hayata geçirilecek TR33-ESKAM Projesi ile evsel, ticari ve sanayi tipi doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemleri gerçekleştirilecek. Toplam 29 milyon 484 bin TL bütçeye sahip projenin 22 milyon 113 bin TL'lik kısmı Zafer Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. Ajans, proje bütçesinin yüzde 75'i oranında destek sağlayacak. Yatırımın 24 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

İlk etapta 3 ile, ilerleyen süreçte 11 şehre hizmet verecek

Projenin tamamlanmasıyla Kütahya'nın doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemlerinde önemli bir teknik altyapıya kavuşması hedefleniyor. İlk etapta Kütahya, Isparta ve Burdur'a hizmet vermesi planlanan merkezin, ilerleyen süreçte hizmet ağını genişleterek toplam 11 şehre ulaşması öngörülüyor.

Yaklaşık 500 metrekarelik alanda kurulacak merkezde yıllık 60 bin sayacın test ve kalibrasyonunun yapılabilmesi hedefleniyor. Böylece bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ve ilgili kuruluşlar, sayaçların ölçüm doğruluğuna yönelik işlemlerini başka şehirlere göndermeden Kütahya'da gerçekleştirebilecek.

Vali Işın: "Kütahya'yı bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz"

Kütahya Valisi Musa Işın, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, yatırımın kentin sanayi ve teknik hizmet altyapısını güçlendirecek önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulacak TR33-ESKAM sayesinde Kütahya'nın doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemlerinde bölgesel bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini belirten Işın, ölçüm doğruluğunun tüketici hakları ve enerji verimliliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Işın, "Bugün, Kütahya'mızın sanayi ve teknik hizmet altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım için bir aradayız. Zafer Kalkınma Ajansımızın desteğiyle kurulacak TR33-ESKAM ile ilimizi doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemlerinde bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Doğal gaz sayaçlarında ölçüm doğruluğu, tüketici hakları ve enerji verimliliği bakımından önem arz etmektedir. Bölgemizde bu alanda kurulacak ilk merkez olan TR33-ESKAM ile sayaçların test ve kalibrasyon işlemleri bölge içinde gerçekleştirilebilecek, böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacaktır." dedi.

Projenin mali büyüklüğü ve hedeflenen kapasitesine ilişkin de bilgi veren Işın, toplam 29 milyon 484 bin TL bütçeli projeye Zafer Kalkınma Ajansı'nın 22 milyon 113 bin TL destek sağlayacağını belirtti.

Kütahya OSB'nin öncülüğünde yürütülecek yatırımla yıllık 60 bin sayaçlık test ve kalibrasyon kapasitesine ulaşılmasının hedeflendiğini kaydeden Işın, merkezin yalnızca Kütahya'ya değil, çevre illere de hizmet vereceğini ifade etti.

Yatırımın sanayinin rekabet gücüne ve bölgenin teknik hizmet kapasitesine katkı sunacağını vurgulayan Işın, "Söz konusu yatırımla sanayimizin rekabet gücüne ve bölgemizin teknik hizmet kapasitesine önemli katkılar sunulacaktır. Bu merkezin ilerleyen süreçte çevre illere de hizmet vererek Kütahya'mızın bölgesel ölçekteki konumunu güçlendireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Işın, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı, Kütahya OSB yönetimi, proje ortakları ve tüm paydaşlara teşekkür ederek yatırımın Kütahya'ya, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Eskioğlu: "Katma değerli bir hizmet sunacağız"

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek yatırımın bölge açısından önemli bir kazanım olacağını söyledi.

Vali Musa Işın'ın proje sürecinin başından itibaren verdiği desteğe dikkat çeken Eskioğlu, Zafer Kalkınma Ajansı'nın çalışmalarının da projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Projenin ortakları arasında Zafer Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ile Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğunu ifade eden Eskioğlu, kurumların katkılarından dolayı teşekkür etti.

Eskioğlu, "Sayın Valimizin önemli desteklerine, Zafer Kalkınma Ajansı'nın bu konudaki özel çabalarına çok teşekkür ederim. Ayrıca bu projenin ortakları olan Zafer Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ve bizim organize sanayi bölgemize de katkıları için teşekkür ederim. Umarım çok müspet bir sonuca ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalibrasyon merkezinin bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Eskioğlu, doğal gaz sayaçlarıyla başlayacak hizmet alanının geliştirilmesi için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Merkezin hem bölgedeki kuruluşlara hem de diğer bölgelerden hizmet almak isteyen kullanıcılara katkı sağlayacağını kaydeden Eskioğlu, "Bu bölgenin tek kalibrasyon merkezi olması sebebiyle doğal gaz sayaçlarından başlayarak kalibrasyon hizmetlerini geliştirmek için çaba sarf edeceğiz. Hem bu bölgeye hizmet vererek katma değerli bir iş yapmış olacağız hem de diğer bölgelerden kalibrasyon işlemlerini yaptırmak isteyen yararlanıcılara fayda sağlayacağız. Organize sanayi bölgemizde yapılacak bu yatırımın gün geçtikçe değer kazanacağına ve kıymetleneceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kütahya'da zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak

TR33-ESKAM Projesi'nin tamamlanmasıyla doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemlerinin Kütahya'da yapılabilmesi sağlanacak. Böylece başta Kütahya olmak üzere çevre illerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların bu hizmet için başka şehirlere gitme veya sayaçlarını farklı merkezlere gönderme ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.

Yıllık 60 bin sayaç kapasitesiyle hizmet vermesi planlanan merkezin, bölgenin teknik altyapısını güçlendirmesinin yanı sıra yeni bir hizmet alanı oluşturması ve Kütahya'nın sanayi alanındaki bölgesel konumuna katkı sunması bekleniyor.