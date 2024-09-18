Logistech Fuarı, İki Kat Daha Büyüdü

Ekonomi

İZFAŞ tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı katılımcı ve ziyaretçilerine, lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirinin bir arada olduğu bir deneyim sundu. Logistech'i, yerli ve yabancı toplam yaklaşık 24 bin kişi ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Akdeniz'in en büyük lojistik buluşma noktası 3. Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, bir önceki yıla oranla iki kattan fazla büyüyerek lojistik sektörünün tüm paydaşlarını Gaziemir Fuar İzmir'de buluşturdu. Nemport Liman İşletmeleri ana sponsorluğunda düzenlenen Logistech'i, Almanya'dan ABD'ye, Çin'den Avustralya'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden bin 577'si yabancı, 41 ilden 22 bin 391'i yerli, toplam 23 bin 968 kişi ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Logistech ile coğrafi konumu ve 8 bin 500 yıllık tarihiyle hep bir liman kenti olmasıyla doğal bir lojistik merkez olan İzmir'i, Türkiye'nin lojistik merkez üssü yapma hedefine katkı sunmayı amaçlıyor. İzmir'in, dünya ticaret koridorlarındaki konumunu güçlendirerek uluslararası lojistikte önemli bir oyuncu haline gelmesiyle hem kent hem ülke ekonomisine katkı sağlanması bekleniyor.

Çin fuarcılık heyeti ile iş birliği anlaşması

Çin'in en büyük ölçekli ve en etkili lojistik etkinliklerinden biri olan WIFFA Expo da Logistech Fuarı'ndaydı. İZFAŞ ile lojistik sektörünün uluslararası anlamda en büyük Freight Forwarder acentelerini bir araya getiren şirketlerden biri olan WIFFA Expo arasında iş birliği anlaşması da imzalandı. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu ve WIFFA Expo Uluslararası İlişkiler Müdürü Lan Xiao Cheng tarafından imzalanan anlaşmaya göre, iki kurum, düzenledikleri lojistik fuarlarında iş birliği yaparak ortak adımlar atacak.

WIFFA Expo heyeti ile üç farklı ülkeden 10 WIFFA üyesi firma da İzmir'e gelerek Logistech'e katıldı. İZFAŞ da 26-29 Kasım 2024 tarihlerinde Çin'de Ningbo Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve üst düzey uluslararası taşımacılık firmaları ile lojistik kaynaklarını bir araya getirecek WIFFA Expo'ya katılacak. Etkinlik, 2 binden fazla katılımcı ve 110 liman ile dünya çapında 100'den fazla ülkeden 50 bin sektör profesyonelini ağırlayacak. Logistech Fuarı, WIFFA Expo'da yer alarak 2025 yılı fuarını da tanıtacak.

Tam not aldı

Birçok etkinlik, sergi ve panel de düzenlenen Logistech, üçüncü yılında da sektör temsilcilerinden tam not aldı. Kimi daha önceki yıllarda da fuara katılan kimileri ise ilk kez katılım gösteren firmaların temsilcileri, fuarın önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğini kaydetti.

Vera Lojistik İcra Kurulu Başkanı Mustafa Necati Işık, "Ülkemiz bir hub haline geliyor ve lojistik hacmi ciddi miktarda artıyor. İzmir'in denizciliğin ve lojistiğin bir merkezi olması, fuar alanının büyüklüğü, kullanım rahatlığı, havalimanına yakınlığı gibi etkenler bizi fuara katılmaya teşvik etti. İlk defa katılıyoruz ve çok memnunuz. Hem etkinlikleri hem sektördeki tüm paydaşların burada olması hem de ziyaretçi profilinden çok memnun kaldık. Dünyadaki fuarları gördükten sonra ülkemizde de böyle bir fuarın olması bizi çok mutlu etti. Her yıl büyümesini arzu ediyoruz ve bu büyümede bizler de var olacağız" dedi.

"Fuarın büyümesine katkı sağlayacağız"

Borusan Lojistik Uluslararası Hava, Deniz, Satış Grup Müdürü Tuba Gürcüoğlu da Logistech Fuarı'na ilk defa katıldıklarını belirterek "Bizim için çok etkileyici bir fuar oldu. Fuarın yoğun olması bizim için çok önemliydi. Dolayısıyla çok mutlu olarak ayrılıyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Seneye de burada hep beraber olacağız" diye konuştu.

U Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Musa Alper Uçak, geçen yıl da fuara geldiklerini söyleyerek "Bu yıl daha büyük bir stantla katıldık. Gayet güzel bir fuar ve geçen yıla istinaden daha iyi geçti. İzmir merkezli bir firma olarak önümüzdeki yıllarda fuarda yer alarak hem sektörün hem de fuarın büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dört gözle bekliyoruz"

Kıta Logistics Anadolu Bölge Direktörü İbrahim Toktaş "Yaklaşık 30 yıllık bir firmayız, geçen yıl da katıldık ve bu yıl beklentimizin çok üstünde bir performans oldu. Buradaki herkes bizim arkadaşlarımız, ancak onların dışında şehir dışından, yurt dışından müşterilerin gelmesi bu fuarın aslında ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı. Önümüzdeki yıl da burada olacağız" dedi.

Ocean Network Express Ülke Satış Sorumlusu Atilla Hancı, fuarda olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Burada hem müşterilerimizle hem de diğer paydaşlarla buluşarak sektörün ileriki aşamalarını konuşmak, işlerimizi beraberce değerlendirmek iyi bir fırsat oldu. Gelecek yıl mutlaka burada olmak istiyoruz."

Hilal Trans Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Selen İstanbul, bu yıl fuara ilk kez katıldıklarını söyledi ve "Harika bir ambiyanstı. Çok verimli, keyifli iş birlikteliklerine şahit olduk. Önümüzdeki sene de katılmayı dört gözle bekliyoruz" dedi. - İZMİR