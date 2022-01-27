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Maliyetlerin arttığını söyleyen CHP'li 11 büyükşehir belediyesi, merkezi yönetimden destek talep etti - Son Dakika

Maliyetlerin arttığını söyleyen CHP'li 11 büyükşehir belediyesi, merkezi yönetimden destek talep etti

27.01.2022 16:14
Maliyetlerin arttığını söyleyen CHP'li 11 büyükşehir belediyesi, merkezi yönetimden destek talep etti

Ortak bir basın açıklaması ile hükümete seslenen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, yerel yönetimlere destek istedi. Mazot, elektrik, doğal gaz, un gibi maliyetlerdeki artış sebebiyle Türkiye'deki tüm belediyelerin hizmetleri devam ettirme noktasında oldukça zorlandığını belirten CHP'li başkanlar, "Merkezi hükümetten beklentimiz ve talebimiz; yerel yönetimlere yönelik bazı vergi indirimlerine gidilmesi ve hayati öneme sahip konularda sübvansiyon desteği verilmesidir" ifadelerini kullandı.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının yayımladığı ortak bildiride, "Hiçbir belediyemiz, usulüne uygun her türlü teftiş ve denetime tabi olmaktan asla rahatsızlık duymaz. Ama yapılan bir kısım manipülasyonlar veya uydurma gündemler üzerinden yaklaşımlarla, uygunsuz teftişlere de karşı olduğumuzu vurgulamak zorundayız" denildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ortak açıklamada bulundu.

"YEREL YÖNETİMLERE YÖNELİK VERGİ İNDİRİMLERİ YAPILMALI"

11 belediyenin vatandaşa sundukları hizmetleri aksatmama konusunda, çok ciddi mücadeleler verdiği belirtilerek, "Verilen hizmetlerin, devam eden ve devreye alınması planlanan projelerin sürdürülebilir hale dönüştürülmesi hususunda, hükümet yetkililerini Türkiye'deki bu ekonomik zorluklar sırasında, yerel yönetimleri desteklemeye davet ediyoruz. Mazot, elektrik, doğal gaz, un vesaire gibi maliyetlerin etkisiyle, tüm Türkiye'deki belediyeler, hizmetleri devam ettirme noktasında oldukça zorlanmaktadır. Kentlerimiz için hayati öneme sahip hizmetlerle ilgili ihaleler dahi yapılamayacak noktaya gelmiştir. Bu durum, ihalelere katılan firmaları da zora düşürmektedir. Bu kapsamda, merkezi hükümetten beklentimiz ve talebimiz; yerel yönetimlere yönelik bazı vergi indirimlerine gidilmesi ve hayati öneme sahip konularda sübvansiyon desteği verilmesidir. Örneğin; toplu ulaşımda, KDV ve ÖTV istisnası getirilmelidir. Artan enerji maliyetlerini, özellikle raylı sistemler, elektrik ve su gibi giderlerini düşürecek bazı vergi indirimlerine gidilmelidir. Bu ve benzeri seçeneklerin düşünülmesi, Türkiye'deki bütün yerel yönetimler için önemli olacaktır." denildi.

"HİÇBİR BELEDİYEMİZ TEFTİŞTEN ÇEKİNMEMEKTEDİR"

Devletin her kurumunun yapacağı hizmetin vatandaşlar için olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir belediyemiz, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, hukuki sistemde, hukuki zeminde teftişten veya denetimden çekinmemektedir. Hiçbir belediyemiz, usulüne uygun her türlü teftiş ve denetime tabi olmaktan asla rahatsızlık duymaz. Ama yapılan bir kısım manipülasyonlar veya uydurma gündemler üzerinden yaklaşımlarla, uygunsuz teftişlere de karşı olduğumuzu vurgulamak zorundayız. Belediyelerimiz özelinde gösterilen bu 'teftiş hassasiyetinin', eski belediye yönetimleri hakkında yapılan şikayetlerde de gösterilmesini bekliyoruz ve bunu kamu adına talep ediyoruz. Biz, 11 büyükşehrin yöneticileri, her zaman olduğu gibi, yaşanan bütün sıkıntılara, zorluklara ve engellemelere rağmen, bu kara kışta da vatandaşlarımızın yanında olacağız. Sosyal belediyecilik yapmaya, kararlılıkla, sonuna kadar devam edeceğiz."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Maliyetlerin arttığını söyleyen CHP'li 11 büyükşehir belediyesi, merkezi yönetimden destek talep etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Maliyetlerin arttığını söyleyen CHP'li 11 büyükşehir belediyesi, merkezi yönetimden destek talep etti - Son Dakika
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