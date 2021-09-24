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Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika

Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi

24.09.2021 12:15
Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi, System.String[]

Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi.

Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi

MARDİN - Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen kongreye, Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Örnek, Mardin Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter ve davetliler katıldı. Mardin'de tarım üzerine uluslararası bir kongre yapmak üzere burada olduklarını belirten ASEAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Örnek, "Özellikle biz tarım üzerine kongremize karar aldığımızda, nerede yapalım diye arkadaşlarla toplantı yaptığımızda Mardin'in buna en uygun yer olduğunu düşündük. Özellikle Mezopotamya topraklarının çok verimli olduğunu biliyorduk. Zaten temel sorun sulama ve kuraklık ile alakalıydı. Dolayısıyla özellikle Mardin'e GAP'tan gelecek sulama kanalının bitmek üzere olduğunu, ayrıyeten gölet yapının bitmek üzere olduğunu öğrendik. Ama faaliyete geçirilmesi için bizde bir sivil toplum kuruluşu olarak hangi aşamada olduğunu burada uzmanlarla konuşmak adına karar verdik. Hem kongremizi vesile kılmak üzere DSİ genel müdür yardımcımız olsun, GAP bölge müdürümüz olsun, şu an Mardin'in özellikle sulama kanalının ne zaman faaliyete geçeceği noktasında bilgiler verecek" dedi.

Özellikle bu sulama kanalının bitmesi ile birlikte su sorunu büyük bir oranda çözülecek şeklinde vurgu yapan Örnek, "Mardin ovası açısından dolayısıyla çok zengin ve çeşitli ürünlerin yetişeceği bu zengin topraklarda özellikle uzmanlarımızın söylediği bir şey. Dolayısıyla ortaya çıkacak rekolte artışları ürün çeşitliliği özellikle Türkiye'nin kendi kendine tarımda yeterliliği noktasında büyük katkılar sağlayacak. Mardin'e de bu yüksek rekolteler muhakkak gelir arttırıcı şekilde topluma yansıyacaktır" diye konuştu.

Tarımın kendilerinin milli serveti olduğunu dile getiren Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Hele hele dünyanın ve ülkemizin yaşamış olduğu son 2 yıldır bu pandemi sürecinde gıdanın ve dolayısıyla gıdanın hammaddesi tarımda elde edildiği için tarım çok önemlidir. Ülkemizin hatta dünyanın en çok tüketilen makarna ve kırmızı mercimeğin en kaliteli hammaddesi Mardin ovamızda üretilmektedir. Mardin ovamız son yıllarda tarımda ülke ihtiyacının hububat ve bakliyatta yüzde 20'sini karşılamaktadır. Bugün ve yarın da biz kongrenin katılımcısı olarak kendi alanımızda konuşmalar yapacağız. Tarımın geleceği adına ve Mardin tarımının geleceği adına çok önemlidir. Çünkü burada sadece yerli aktörler değil dışarıdan dış ülkelerden telekonferans üzerinden katılımcılar olacak ve Mardin tarımının önemi biraz daha ön plana çıkacak. Mardin'de sıkıntılar, eksiklikler ve talepler dile getirilerek, ilgili devlet yetkililerimize iletilecek. Dolayısıyla biz bu hem ekonomik açıdan hem de istihdam açısından hem de Mardin tarımı açısından önemsiyoruz. Bu tür kongrelerinin yapılması gerekiyor. Biz bu kongre sonuç bildirisinden sonra ben inanıyorum farkında olmayanlar da Mardin tarımının ne kadar önemli olduğunun farkına varacaklardır" şeklinde konuştu.

Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi
Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi
Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi
Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi
Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi
Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi
Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi
Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi
Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi
Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Mardin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika
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