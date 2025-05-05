Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün TGRT Haber canlı yayınında enflasyondan kira zammına kadar vatandaşı yakından ilgilendiren birçok konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BÜYÜKŞEHİRLERİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINA..."

Kayıt dışı üretim ve satışla mücadele edeceklerinin altını çizen Bakan Şimşek, "İnceleme başlatmadığımız hiçbir kesim yok. Önce çok büyüklerden başladık. Kayıt dışı üretim, satış yapanlar... Biz denetim yapıp ceza kesmek istemiyoruz ama arkadaşlarla da konuştuk. Ekipler güçlendirilecek. Bütün OSB'lerin giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacağız. Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına, ana arterlerine kalıcı maliyecileri koyacağız" dedi.

"PROGRAM BAŞARILI OLMASA 2 BÜYÜK ŞOKU ATLATAMAZDIK"

Ekonomi programının başarısız olduğu iddialarına da cevap veren Bakan Şimşek, "Bazılarının iddia ettiği gibi başarılı olmasaydı Türkiye 2 tane büyük şoku çok sınırlı bir etkiyle atlatabilir miydi? Madem biz dış şoklara karşı kırılganlıkları azaltamadık, madem biz makro finansal istikrarı pekiştirmedik, madem bizim program işe yaramıyordu - uzun zamandır bunu koro halinde söyleyen kesimler var - böyle 2 büyük şoku atlatabilir miydik? Bunu atlatabiliyorsak, direnç gösterebiliyorsak o zaman o arkadaşlar son 2 yıldır söylemlerini samimi biçimde gözden geçirsinler." dedi.

"BU KARARLILIK SONUÇ ÜRETECEK"

Bakan Şimşek, "Ortada program yok dediler önce. Sonra bu programa kaynak gelmez dediler. Kaynak gelince bu para sadece sıcak para dediler. Sonra bir baktılar ki program sayesinde birçok sorun önemli ölçüde çözülmüş. Biz bunu kanıtladık. 2 tane peş peşe büyük şoku yaşayacaksınız ve Türkiye çok rahat şekilde önüne bakabilecek. Tabii ki bu gelişmelerin etkisi olacak ama genel anlamda hala programın kararlı bir şekilde uygulandığını görüyoruz ve bu kararlılık sonuç üretecek" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon rakamlarına da değinen Bakan Şimşek, "Özellikle kira ve eğitim kalemleri bu alanı yukarı çekiyor. Bu yıl, hizmet enflasyonu yüzde 90'ın altında seyrediyor. Temmuz ayından sonra bir normalleşme bekliyoruz. Yıl sonunda yıllık enflasyonun yüzde 30'un altına ineceğini öngörüyoruz. Para politikası sıkı, gelirler politikası arz yönlü destek veriyor. 2023'e kıyasla bu yıl sonunda konut arzında ciddi bir artış bekliyoruz. Deprem konutları, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm için önemli kaynakları devreye aldık. Yönetilen fiyatlarda da Merkez Bankası'nın orijinal hedeflerine sadık kalıyoruz. Birçok alanda hedefin altında fiyat belirledik. Bu kalemlerde de enflasyonun düşeceğini öngörüyoruz. İçeride ve dışarıda yaşanan son şoklara rağmen enflasyon programını önceliklendirdik. Çünkü en önemli meselemiz, hayat pahalılığıyla mücadeledir. Bu konuda kararlıyız. İlk yıl bir geçiş süreciydi, bu yıl sonuç almaya başladık. Önümüzdeki yıl daha güçlü sonuçlar bekliyoruz" şeklinde konuştu.

VATANDAŞ BUNU NE ZAMAN HİSSEDECEK?

Düşüş eğiliminde olan enflasyonu vatandaşın ne zaman hissedeceği sorusunu da yanıtlayan Bakan Şimşek, "Yapıcı eleştiriler bizim için çok değerli. Ancak toplumda ciddi bir kutuplaşma var ve değerlendirmeler bazen siyasi bakış açısıyla yapılıyor. Bu çerçevede söyleyecek çok bir şey yok. Programın hedefi enflasyonu düşürmekti ve bu gerçekleşmeye başladı. Gerçek hayatta mucize yok. Kararlı ve sürekli sonuç üreten bir programın uygulanması gerekiyor. Sonuç geliyor mu? Evet, enflasyon düşüş eğiliminde. İkinci hedefimiz cari açığı sürdürülebilir bir patikaya çekmekti, bunu başardık. Dış kaynağa erişim konusunda da olumlu gelişmeler yaşandı. Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış hedefimiz vardı, bu stokta da azalma var. Tüm bu alanlarda ilerleme var ve sonuç alınıyor. Elbette arzu ettiğimiz hızda mı ilerliyoruz, bu tartışılır. Yapıcı eleştirileri dikkate alıyor, yol gösterici olarak değerlendiriyoruz. Ancak kötümserlik pompalayan çevrelere söyleyecek bir şeyimiz yok" dedi.