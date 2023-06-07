Mehmet Şimşek'ten bakanlık sonrası ilk paylaşım: Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır - Son Dakika
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Mehmet Şimşek'ten bakanlık sonrası ilk paylaşım: Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır

07.06.2023 18:28

Mehmet Şimşek'ten bakanlık sonrası ilk paylaşım: Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'de değişiklik yaptı. Yeni Kabine'de eski dönemden sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kaldı. Kabine'de en dikkat çeken değişiklik ise Nureddin Nebati'nin yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinin Mehmet Şimşek'e verilmesi oldu.

BAKANLIK SONRASI İLK PAYLAŞIM

Şimşek'ten ekonomi yönetiminde büyük beklentiler var. Hem vatandaş hem de siyasiler Şimşek'in ekonomiyi toparlamasını bekliyor. Şimşek, bakanlığı sonrası ilk paylaşımını İngilizce olarak yaptı.

"İLKELERİMİZ ŞEFFAFLIK, TUTARLILIK VE HESAP VEREBİLİRLİK OLACAK"

Şimşek paylaşımında şunları aktardı: "Beş yıllık bir aradan sonra, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ederek ayrı bir onur ve ayrıcalığa sahip oldum. Bu sıfatla halkımıza hizmet etme sorumluluğunu bana emanet eden Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım. Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır.

"ÖNCELİĞİMİZ EKİBİMİZİ GÜÇLENDİRMEK VE GÜVENİLİR BİR PROGRAM TASARLAMAK"

Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek'ten bakanlık sonrası ilk paylaşım: Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır - Son Dakika


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