2025 ocak memur maaş zammı, enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zammıyla son halini almış olacak. TÜİK önümüzdeki günlerde 6 aylık verileri ilan etmesiyle önümüzdeki 6 ay boyunca memur ve memur emeklileri için geçerli olacak maaşlar belirlenecek.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre; memurlar ve memur emeklilerine ocak ayında %6 toplu sözleşme zammı ve 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun %10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon verileriyle zam oranı %7.99 olarak şekillendi, ancak nihai rakam için kasım ve aralık verileri bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı temmuz-ekim enflasyonu %12.06 oldu. Bu verilere göre memurların ocak ayında enflasyon farkı %1.87 olarak belirlendi. Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, memurların Ocak zam oranının %12.18'e kadar çıkabileceği öngörülüyor.
Memurlar ve memur emeklileri için yapılan tahminlere göre;
Diğer kadrolara yönelik tahmini zamlı maaşlar;
Unvan - Mevcut Maaş - %12.08 Zamlı Maaş
Memur emeklilerinin maaşları da ocak zammıyla artacak. Öne çıkan tahminler şu şekilde;
NOT: Kesin rakamlar resmi açıklamalardan sonra netleşecektir.
Son Dakika › Ekonomi › Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (14)