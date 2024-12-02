Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar

Geniş Video İzle

Memur ve emekli maaşı zammı için gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı kesinleşecek. Peki, Zamlı memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

02.12.2024 12:22  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 ocak memur maaş zammı, enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zammıyla son halini almış olacak. TÜİK önümüzdeki günlerde 6 aylık verileri ilan etmesiyle önümüzdeki 6 ay boyunca memur ve memur emeklileri için geçerli olacak maaşlar belirlenecek.

KASIM VE ARALIK VERİLERİ BEKLENİYOR

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre; memurlar ve memur emeklilerine ocak ayında %6 toplu sözleşme zammı ve 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun %10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon verileriyle zam oranı %7.99 olarak şekillendi, ancak nihai rakam için kasım ve aralık verileri bekleniyor.

ENFLASYON VERİLERİ NE DİYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı temmuz-ekim enflasyonu %12.06 oldu. Bu verilere göre memurların ocak ayında enflasyon farkı %1.87 olarak belirlendi. Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, memurların Ocak zam oranının %12.18'e kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Memurlar ve memur emeklileri için yapılan tahminlere göre;

  • En düşük memur maaşı 39.205 TL'den 43.941 TL'ye çıkabilir.
  • En düşük memur emeklisi maaşı ise 17.588 TL'den 19.712 TL'ye yükselecek.

Diğer kadrolara yönelik tahmini zamlı maaşlar;

Unvan - Mevcut Maaş - %12.08 Zamlı Maaş

  • Şube Müdürü (1/4) - 59.467 - 66.650
  • Öğretmen (1/4) - 47.433 - 53.163
  • Uzman Doktor (1/4) - 97.836 - 109.655
  • Polis Memuru (8/1) - 52.816 - 59.196
  • Mühendis (1/4) - 60.663 - 67.991

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Memur emeklilerinin maaşları da ocak zammıyla artacak. Öne çıkan tahminler şu şekilde;

  • Genel Müdür (1/1): 56.597 TL → 63.434 TL
  • Şube Müdürü (1/4): 26.372 TL → 29.558 TL
  • Pratisyen Hekim (1/4): 46.131 TL → 51.704 TL
  • Teknisyen (Lise Mezunu, 1/4): 18.933 TL → 21.220 TL

NOT: Kesin rakamlar resmi açıklamalardan sonra netleşecektir.

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon farkı, Memur zammı, Ekonomi, Aralık, Finans, Güncel, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • kuzeyli baba:
    Sendikalı fabrikada işçiyim maaşım şubatta 62 65 bin TL görür polis öğretmen den daha çok maaşımız var hamd olsun:))) 15 14 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Patrona memura zam varken gariban unuturlar işte bu hükümet halkın teröristidir 10 12 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    verin ayarı bakalım 4 1 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Yine memura verin bakalim bol keseden. Hepsinde 2 ev 2-3 araba tatiller indirimler yaz tatilinde maaslar ama ssk emeklisi haftasonu bile calisiyor. Izin yok mesai yok ama 12,500? verin bakalim. Haram olsun harammm 1 2 Yanıtla
  • kadir kınay:
    sadaka verirler 1 0 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    yazıyı çok uzatıyorsunuz 1 0 Yanıtla
  • mahir özbilge":
    sendikalı fabrika işçisi kiyaslaman vatan hailnligi dercesinde yakışik kalmaz keşke sqha çok alsan aç gözlü 0 0 Yanıtla
  • Emir Emir:
    ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 DERECEDEN EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM ÇALIŞIRKEN YÜKSEK PRİM ÖDEMEME RAĞMEN BUNUN KARŞILIĞINI ALAMADIK MEMURA VERİLEN SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEDİ BU ZAMMIN MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMESİNİ İSTİYORUM.150 TL PRİM ÖDEYEN İLE 450 TL PRİM ÖDEYEN NEREDEYSE AYNI MAAŞI ALACAK NİYE YÜKSEK PRİM ÖDEDİM.BAYRAMDA,PARKTA, KAHVEDE BUNUN PROPAGANDASINI YAPACAĞIM OY VERDİRMEYECEĞİM.BENİM OY KRİTERİM BU. 0 0 Yanıtla
  • sertug:
    özel sektör ne yapçak bakam 56 bin maaşım var inş patron açır bize 0 0 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Asgari ücrete 23 Binlira zamdan söz edilirken en düşük memur emeklisi 19 bin tahmini yapılıyor. Memur emeklisi 25 yıl 9 bin prim öder ve emekli olduğunda Asgari ücretle aynı veya bir tık üstünde maaş alırdı. Çalışan memura seyyanen yapılan zam emeklisine yapılmadığı için memurun geldiği durum ortada. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:38 İstanbul’un en pahalı yeri Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı İstanbul'un en pahalı yeri! Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
18:11 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü
18:06 Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı
17:48 Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular
17:43 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın isteğiyle soruşturma başlatıldı Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın isteğiyle soruşturma başlatıldı
17:34 Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış
17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 13:04:13. #1.12#
SON DAKİKA: Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.