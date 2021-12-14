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Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz - Son Dakika

Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz

14.12.2021 10:25

Memurlara ocak itibarıyla toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve ek zammın dışında bir de toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Üç ayda bir yatacak ikramiyenin yıllık tutarı 1.600 lira. Almanın şartı ise sendikaya üye olmak. 1 milyona yakın memurun ise halen üyeliği yok. 15 Ocak'a kadar üyeliği bulunmayan ikramiye alamayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ağustosta uzlaşma sağlanan toplu sözleşme görüşmelerinden sonra önemli bir konuya dikkat çekmişti. O da toplu sözleşme ikramiyesiydi. Bakan Bilgin'in verdiği bilgiye göre toplu sözleşme ikramiyesi 135 liradan 400 liraya çıkarıldı. Toplu sözleşme ikramiyesi 2022 Temmuz'da 428 lira, 2023 Ocak'ta 462 lira ve 2023 Temmuz'da ise 489 lira olacak.

2 MİLYON KİŞİ ALABİLİYOR

Şu anda bu ikramiyeyi sendika üyesi 2 milyon memur alabilecek. İkramiye, sendikalı memurun maaşında aylık 88 lira artış anlamına geliyor. Posta'da yer alan habere göre, sendikalı memurdan mevcut durumda maaşa göre 30-45 lira arasında sendika kesintisi yapılıyor. Buna karşılık 3 ayda bir ise memurlara 135 lira (yılda 540 lira) toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyor. En düşük aylık sendika aidatı baz alındığında 30 lira kesintiye karşılık 45 lira ikramiye ödeniyor.

AİDAT HESAPTAN DÜŞÜLÜYOR

Sendika kesintisinde Ocak 2022'de yüzde 5'lik bir artış olması bekleniyor. Bir başka deyişle 45 lira olan aidatın 47.25 liraya çıkması bekleniyor. Bu konuda son söz sendikaların. Yeni düzenlemede ise ocak itibarıyla sendikalı memurlar üç ayda bir (ocak, nisan, temmuz ve ekimde) 400 lira ikramiye alacak.

Yıllık toplam ikramiye 1.600 liraya çıkacak. Aylık hesaba göre 134 liralık ek gelir söz konusu. Buna göre; en yüksek 45 lira olan aidata göre sendikalı bir memurun cebine ayda 134-45=89 lira ekstra para girecek. 134 lira 750 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımıyla bulunuyor.

1 MİLYONU DAHİL DEĞİL

Toplu sözleşme ikramiyesi sadece sendika üyesi memurlarına verilecek. Buna karşın 1 milyona yakın memur henüz sendika üyesi değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2021 istatistiklerine göre; 2 milyon 658 bin 555 sendika üyesi olabilecek kamu personeli var. Bunların 1 milyon 718 bin 984'ü sendika üyesi. Sendikalaşma oranı yüzde 64.66.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Memur-Sen 1 milyon 4 bin 152 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken, Türkiye Kamu-Sen'in 430 bin 183, KESK'in 132 bin 225 üyesi bulunuyor. Rakamlardan yola çıkarak 939 bin kamu personelinin daha sendika üyesi olması mümkün.

Toplu sözleşme ikramiyesinden en az yüzde 1 örgütlü sendikalar istifade edebilecek. Sendikalara ve üye sayılarına 2 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'ye bakarak ulaşabilirsiniz.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ENFLASYON FARKI VE EK ÖDEME DE VAR

Ocak itibarıyla memurlara yüzde 5 toplu sözleşme zammı ödenecek. Buna ilave olarak enflasyon farkı da maaşa yansıtılacak. Şu anda enflasyon farkı yüzde 7.46. Yani yüzde 12.46 zam cepte.

Bu zammın aralık ayı enflasyonuyla yüzde 15'e ulaşması bekleniyor. Buna ilave olarak sendika üyesi olan memura 400 lira toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Ayrıca bir de refah payı düzenlemesi olacak. Bu düzenlemeyle de maaşlara ya seyyanen artış yapılacak ya da yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı yukarı yönlü revize edilecek.

ÜYE FORMU DOLDURULMALI

Yeni yılda 15 Ocak'a kadar sendikalı olan memurlar toplu sözleşme ikramiyesini alabilecek. Bunun için de üye sayısı yüzde 1'i aşan bir sendikaya üye olmak gerekiyor. Sendika üyeliği ile ilgili olarak 4688 sayılı kanunun 14'üncü maddesinde, 'sendikalara üye olmak serbesttir' deniyor. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir. Sendikaya üyelik, memurun doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika tarafından kabulü ile kazanılır.

30 GÜNDE SONUÇLANIR

Üyelik başvurusu, sendika tarafından 30 gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılıyor. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açma hakkı var. Sendika, üyeliği kesinleşen memurun başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere 15 gün içinde işverene gönderir. Birden çok sendikaya üye olunamaz.

Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz

Enflasyon, Sendika, Kamu, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz - Son Dakika
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