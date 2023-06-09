Merkez Bankası'nın başına geçen Gaye Erkan, Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere 3 ana sorunla uğraşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Merkez Bankası'nın başına geçen Gaye Erkan, Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere 3 ana sorunla uğraşacak

Merkez Bankası'nın başına geçen Gaye Erkan, Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere 3 ana sorunla uğraşacak

09.06.2023 14:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan atandı. Merkez'in tarihindeki ilk kadın başkan olan Erkan, Merkez Bankası Başkanlık koltuğuna oturduğunda Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere üç ana sorunla uğraşacak.

Mehmet Şimşek'in yeni Kabine'ye Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından ekonomi yönetiminin baştan aşağı değişmesi için düğmeye basıldı.

KAVCIOĞLU'NUN YERİNE ERKAN ATANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınırken yerine Hafize Gaye Erkan atandı.

MERKEZ'İN BAŞINA GEÇEN İLK KADIN BAŞKAN

Merkez'in başına geçen ilk kadın başkan olan Erkan, bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip ve Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yapıyor.

3 ANA SORUNLA UĞRAŞACAK

Paranın yönetimini üstlenecek olan Erkan, Merkez Bankası Başkanlık koltuğuna oturduğunda Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere üç ana sorunla uğraşacak.

Merkez'in başına geçen Erkan, Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere 3 ana sorunla uğraşacak
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan.

REZERVLER -5 MİLYAR 697 MİLYON DOLARA GERİLEMİŞTİ

Kurun baskı altında tutulduğu dönemde gerileyen net rezervler son olarak 2 Haziran haftasında 1,3 milyar dolar daha azalarak -5 milyar 697 milyon dolara kadar gerilemişti.

KUR KORUMALI MEVDUAT DA MASADA

Kur Korumalı Mevduatta 2,5 trilyon lirayı aşan mevduat büyüklüğü ise sadece Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değil, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da temel konularından birisi olacak.

FAİZ KARARININ NE OLACAĞI MERAK KONUSU

Bir diğer konu ise 2021 yılı Eylül ayında yüzde 19 seviyelerinde olan ve bugün yüzde 8,5'e kadar gerileyen Merkez Bankası faizi olacak.

YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Bu işler çoluk çocukla olmaz sadece maaşını alır koltukta oturur gider Cevap Yaz 5 24 Yayından Kaldır
  • Önder Turhan : boş muhabbet :D 0 0 Yayından Kaldır
500
Eski patronu, Merkez'in başına atanan Hafize Gaye Erkan'ı anlattı: Kesinlikle itilip kakılacak biri değil Eski patronu, Merkez'in başına atanan Hafize Gaye Erkan'ı anlattı: Kesinlikle itilip kakılacak biri değil

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın başına geçen Gaye Erkan, Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere 3 ana sorunla uğraşacak - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Giresunspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'nin yolunu tuttu
14:57 Giresunspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuru yaptı
14:50 Merkez Bankası'nın başına geçen Gaye Erkan, Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere 3 ana sorunla uğraşacak
14:49 Süper mini elbisesiyle arabaya binmeye çalışan Kendall Jenner'ın iç çamaşırı göründü
14:45 Merkez'in başına geçen Erkan, Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere 3 ana sorunla uğraşacak
14:45 Süper mini elbisesiyle arabaya binmeye çalışan Kendall Jenner, frikik verdi
14:35 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için taraftarlar İstanbul'a akın etti
14:30 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a akın etti
14:26 Dilan Çiçek Deniz'in estetiği beğenilmedi
14:21 Estetiğin dozunu kaçıran Dilan Çiçek Deniz'in son hali hiç beğenilmedi: Uzaylı gibi olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2023 15:17:33. #1.12#
SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın başına geçen Gaye Erkan, Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere 3 ana sorunla uğraşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement