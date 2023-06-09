Merkez Bankası'nın başına geçen Gaye Erkan, Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere 3 ana sorunla uğraşacak

Mehmet Şimşek'in yeni Kabine'ye Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından ekonomi yönetiminin baştan aşağı değişmesi için düğmeye basıldı.

KAVCIOĞLU'NUN YERİNE ERKAN ATANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınırken yerine Hafize Gaye Erkan atandı.

MERKEZ'İN BAŞINA GEÇEN İLK KADIN BAŞKAN

Merkez'in başına geçen ilk kadın başkan olan Erkan, bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip ve Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yapıyor.

3 ANA SORUNLA UĞRAŞACAK

Paranın yönetimini üstlenecek olan Erkan, Merkez Bankası Başkanlık koltuğuna oturduğunda Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere üç ana sorunla uğraşacak.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan.

REZERVLER -5 MİLYAR 697 MİLYON DOLARA GERİLEMİŞTİ

Kurun baskı altında tutulduğu dönemde gerileyen net rezervler son olarak 2 Haziran haftasında 1,3 milyar dolar daha azalarak -5 milyar 697 milyon dolara kadar gerilemişti.

KUR KORUMALI MEVDUAT DA MASADA

Kur Korumalı Mevduatta 2,5 trilyon lirayı aşan mevduat büyüklüğü ise sadece Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değil, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da temel konularından birisi olacak.

FAİZ KARARININ NE OLACAĞI MERAK KONUSU

Bir diğer konu ise 2021 yılı Eylül ayında yüzde 19 seviyelerinde olan ve bugün yüzde 8,5'e kadar gerileyen Merkez Bankası faizi olacak.