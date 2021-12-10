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Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri - Son Dakika

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri

10.12.2021 20:49

Dövizde yaşanan rekorlar sonrası gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 16 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Herkes Merkez'in vereceği faiz kararını beklerken, ekonomistler politika faizinin 100 baz puan daha indirileceğini tahmin ediyor. Verilen bu tahminlere göre; politika faizi yüzde 14 olacak.

Tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Karar, yurt dışı piyasaları tarafından da yakından takip edilirken ekonomistler faiz kararı öncesi tahminler yaptı. TCMB, Kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizini 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmişti.

AA ANKETİNDE 20 EKONOMİSTTEN 14'Ü 100 PUAN FAİZ İNDİRİME İŞARET ETTİ

Anadolu Ajansı'nın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklenti anketine göre, katılım sağlayan ekonomistlerin çoğu, bu ay da faizde 100 baz puan indirim beklediklerini belirtti.

AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

FOREKS ANKETİNE KATILANLARIN ÇOĞUNLUĞU FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Foreks anketine katılan 15 ekonomistin 12'si faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 7'si faizin 100 baz puan indirileceği tahmininde bulunurken, 2 ekonomist 200 baz puan, 1'i 150 baz puan, 1'i 75 baz puan, 1'i ise 25 baz puan faiz indirimi kararı alınacağını tahmin ediyor. Bu ay faiz değişikliği beklemeyen 2 ekonomist, ilk faiz değişikliğinin Ocak ayında olacağı tahmininde bulundu.

REUTERS ANKETİNİN YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 14

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, ortalama yüzde 14 olarak şekillenmiş durumda. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin ortalaması ise yüzde 13 oldu.

UNİCREDİT: FAİZYIL BAŞINDA YÜZDE 12'YE İNECEK

Unicredit ise yayımladığı bir araştırma raporunda gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12'ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.

BARCLAYS, ÖNÜMÜZDEKİ İKİ TOPLANTIDA 300 BAZ PUAN İNDİRİM ÖNGÖRÜYOR

Barclays ekonomistleri yayımladıkları bir araştırma raporunda Türkiye'nin 2018'e kıyasla kur şoklarına karşı daha hazırlıklı olduğunu fakat o zamandan bu yana tüm metriklerin de iyileşme göstermediğini belirtti.

Enflasyonun gelecek aylarda keskin bir şekilde yüzde 30'a yükselmesini bekleyen ekonomistler, dolarizasyonun yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerini de belirtti. Dolar/TL 'nin 2021 sonunda 14,50 olmasını bekleyen Barclays, 2022'nin ortasından itibaren ise dolar kurunun 16'ya ulaşmasını bekliyor.

Aralık ayındaki Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında 200 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirten banka, Ocak ayında 100 baz puanlık bir indirim daha olacağını düşünüyor. Barclays, TCMB'nin düşük faiz söyleminin tam olarak hangi rakama işaret ettiğinin de belirsiz olduğunu ama tüm planlanan faiz indirimlerini gelecek iki toplantıda gerçekleştireceğini vurguladı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 16 Aralık'ta saat 14.00'te açıklayacak.

KAVCIOĞLU SINIRLI ALAN MESAJI VERMİŞTİ

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta yapılan yatırımcı toplantısında para politikasında gevşeme için sınırlı bir alan kaldığını ifade ederek faiz indirimlerinin gelecek yılın başında duracağının sinyalini verdi.

TCMB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi uygulamış, son PPK kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı Aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI YÜZDE 46'YI BULDU

Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planı çerçevesinde Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 46'yı aşmış durumda.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri - Son Dakika Ekonomi


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