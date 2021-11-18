Üye Girişi
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! - Son Dakika

Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!

18.11.2021 15:18

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti. Kararın ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan tepki geldi.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. 5 dakika gecikmeli olarak açıklanan karar sonrasında dolar/TL, 10,99'a yükselip düştü.

İLK TEPKİ KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ

Açıklamanın hemen ardından muhalefet liderlerinden tepkiler de art arda geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun "Artık dur Erdoğan" yazdığı paylaşımında bir de "#hemensecim" etiketi yer aldı.

PAYLAŞIMLAR ART ARDA GELDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise paylaşımında "Sağda solda düşman aramaya gerek yok. Bugün ekonomide dibe batışımızın sebebi, bu kötü yönetimdir. Sayın Erdoğan'dır. Bugünkü ekonomik tablonun, yoksulluğun, yokluğun lobisi de Beştepe'dedir." ifadelerine yer verdi.

Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendiler

DAVUTOĞLU: DOLAR FÜZE GİBİ TIRMANIYOR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bir mesaj paylaşarak şunları söyledi: "Dolar füze gibi tırmanıyor; birisi çıkmış Japon ekonomisiyle kıyaslama yapıyor! Marketlerde şeker, yağ satışına kota uygulanıyor; esnaf günlük zam yapıyor. Toptancılar yerine yenisini koyamayacaklarını düşündükleri için mal satmıyor! Sen Japonya'yı bırak Türkiye'deki yangına bak!"

Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendiler

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un tweet'inde ise "Dolar yükseliyor. Vatandaş giderek yoksullaşıyor. Artık sabrımız kalmadı #HemenSeçim" cümleleri yer aldı.

Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası, Muhalefet, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Merkez Bankası faiz kararı: Deveyi hamuduyla götürdüler 15:11 Merkez Bankası faiz kararı: Deveyi hamuduyla götürdüler Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir 14:45 Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi 14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı 14:25 Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi 13:42 Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması 13:32 Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması

Son Dakika Haberleri
15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!
15:13 Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak
15:10 Merkez Bankası faiz kararı: Deveyi hamuduyla götürdüler
15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?
15:02 Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu
14:45 Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi
14:27 Kılıçdaroğlu 'Artık dur Erdoğan', Davutoğlu: Türkiye'deki yangına bak, Babacan: Batışın sebebi Erdoğan
14:25 Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı
Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak         
15:13
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?         
15:04
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu         
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada         
14:26
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı         
13:56
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın         
11:02
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Twitch yayıncısı Amouranth, iş ortağının yemek teklifini kabul etmediği için tehdit edildi Twitch yayıncısı Amouranth, iş ortağının yemek teklifini kabul etmediği için tehdit edildi         
10:00
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 15:27:00. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement