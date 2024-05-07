Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Sektörel Sorunları Tartıştı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Sektörel Sorunları Tartıştı

Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Sektörel Sorunları Tartıştı

Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu, Mersin'de faaliyet gösteren oda ve borsaları ziyaret ederek sektörel sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı. Ziyaretlerde sektör temsilcilerinin talep ve beklentileri TOBB nezdinde değerlendirilmek üzere ele alındı. Lokmanoğlu, MTSO ile yapılan görüşmede fuarlar konusunu ele alırken, Tarsus TSO'da inşaat, tekstil, akaryakıt, sigorta ve tarım sektörünün sorunlarını değerlendirdi. Erdemli TSO'da narenciye sektörünün sorunları aktarıldı. Tarsus Ticaret Borsası'nda ise stopaj oranının düşürülmesi ve vize muafiyeti talepleri iletilirken, Silifke TSO'da narenciye sektörü ve tarım işçisi bulma sorunları ele alındı. Mut TSO'da OSB kurulum süreci ve Silifke-Mut Otoyolu projesi değerlendirildi. Anamur TSO'da ise balıkçı barınağı ve yat limanı için destek talep edildi.

07.05.2024 12:36
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Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu, Mersin'de faaliyet gösteren oda ve borsaları ziyaret ederek sektörel sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı.

Mersin, Tarsus, Erdemli, Silifke, Anamur ve Mut'ta oda borsa başkanları ile yapılan görüşmelerde, sektör temsilcilerinin talep ve beklentileri TOBB nezdinde değerlendirilmek üzere ele alındı. Sektör temsilcilerinin TOBB'dan talep ve beklentilerini öğrenmek, sektörlerine yönelik sorunları ve çözüm önerileri değerlendirmek üzere gerçekleştirilen ziyaretlerde, Lokmanoğlu'na MDTO Sekreteryası ve TOBB Odalar Müdürlüğünden katılım sağlandı.

Mersin'in merkezinde ve ilçelerde faaliyet gösteren oda ve borsaları ziyaret eden Lokmanoğlu, TOBB'un reel sektörün sorunlarına duyarlı olduğunu ve kendisine aktarılan sorun ve taleplerin TOBB'un ilgili meclislerine taşınacağını kaydetti.

Lokmanoğlu, istişare programı ziyaretlerine Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile başladı. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede, fuarlar konusu gündeme geldi, her il ve ilçede aynı sektörle ilgili fuarlar düzenlenmesi yerine TOBB Fuar Takvimi oluşturulurken hangi sektörün, hangi ilde daha güçlüyse o illerin tespit edilip uluslararası katılımın artırılacağı daha nitelikli fuarlar düzenlenmesi talep edildi. Görüşmede ayrıca Mersin'de yapımı tamamlanmak üzere olan Çukurova Bölgesel Havalimanı çevresinde büyük bir fuar merkezi yatırımı yapılabileceği önerisi dile getirildi. Böylelikle Mersin, Adana, Gaziantep, Konya ve Ankara'ya kadar tüm illeri kapsayacak bir oluşuma gidilebileceği değerlendirildi. Ziyarette Mersin Ana Konteyner Limanına duyulan ihtiyaç ve Kıbrıs ile Mersin arasında deniz uçak seferleri başlatılması konuları da ele alındı.

Oda/borsa istişare programı kapsamında Mersin Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Lokmanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ile görüştü. Özdemir ile ihracatta tescil işlemlerinde yaşanan sorunlar değerlendirildi. Lokmanoğlu'nun bir sonraki durağı Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Meclis Başkanı Hüsnü Yağcı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fuat Togo ve Ferit Çetiner'in bulunduğu ziyarette inşaat, tekstil, akaryakıt, sigorta ve tarım sektörünün sorunları değerlendirildi.

Tarsus TSO yönetimi görüşmede inşaat sektöründe girdi maliyetlerinin yüksekliğinden kaynaklanan sorunların yanı sıra finansa erişimde yaşanan sıkıntıları ve akaryakıt sektörünün artan finansman maliyetlerini dile getirdi, tarımda devlet teşviklerinin katma değeri az ürünler yerine soya ve pamuk gibi üretimi yüksek ürünlere verilmesi önerisinde bulundu.

Lokmanoğlu, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaretinde, Erdemli TSO Meclis Başkanı İsmet Topçu ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sarı ile görüştü. Görüşmede Lokmanoğlu'na son yıllarda narenciye sektörünün yaşadığı sorunlar aktarıldı. Artan maliyetler nedeniyle çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları dile getiren Erdemli TSO yöneticileri, hayvan ithalatına harcanan maddi kaynağın yereldeki hayvancılığı geliştirmeye yönelik Ar-Ge yatırımlarına aktarılmasının daha faydalı olacağını ve planlı tarım politikalarının uygulanmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Tarsus Ticaret Borsası'nda Mustafa Teke ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Lokmanoğlu'na borsalar tarafından stopaj kapsamında alınan teminat mektuplarındaki komisyon oranının düşürülmesi ve oda/borsa meclis üyeleri için vize muafiyeti sağlanması talepleri iletildi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar ise narenciye sektörünün sorunları ile tarım işçisi bulmakta yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Döviz kurlarındaki mali politikanın yaş sebze ve meyve ihracatını etkilediği ifade eden Kaynar, Çeşmeli-Taşucu Otoyol yatırımının da yavaşladığını kaydetti.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası'na gerçekleştirilen ziyarette ise OSB kurulum süreci değerlendirildi. Bakanlıktan yatırım onayının alındığı ve ihale aşamasına geçildiği bilgisini veren Mut TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sezer, Silifke-Mut Otoyolu projesine değindi.

Oda borsa istişare ziyaretleri kapsamında Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) da ziyaret edildi. ANTSO Meclis Başkanı İbrahim Çetinkaya, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuna ve diğer temsilcilerle görüşen Lokmanoğlu, Anamur ilçesi özelinde gündemdeki sorun ve talepleri dinledi. Görüşmede balıkçı barınağı ve yat limanı için destek istendi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Sektörel Sorunları Tartıştı - Son Dakika

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