Üye Girişi
Mevsim değiştiren "Eğribel Tüneli" çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

Mevsim değiştiren "Eğribel Tüneli" çalışmalarında sona gelindi

21.11.2021 11:01

Giresun'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin yıl sonuna kadar tek tüpten trafiğe açılması için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Giresun'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin yıl sonuna kadar tek tüpten trafiğe açılması için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahında Şebinkarahisar ilçesinde yer alan Eğribel Tüneli'nin toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak.

Kazı çalışmaları tamamlanan 5 bin 900 metrelik çift tüpten oluşan tünelin şu ana kadar sağ tüpünde beton kaplama çalışmaları tamamlandı. Tünele asfalt döküldü, yol çizgileri çizildi. Tünelde elektronik ve aydınlatma çalışmaları ise devam ediyor.

Yıl sonuna kadar sağ tüpün trafiğe açılması planlanıyor.

Seyahat edenlerin 5 dakikada farklı hava şartlarına geçişini sağlıyor"

Tünelin hizmete alınması ile kış mevsiminde tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımın zaman zaman durduğu Eğribel Geçidi'ndeki güvenlik riskleri ortadan kalkacak. Mevcut yol 6,5 kilometre kısalarak zamandan da 25 dakika tasarruf sağlanacak.

Tünel ayrıca iklimler arası geçiş noktasında yer alıyor. Tünelin bir ucunda Karadeniz'in yeşil çayırları ve ormanları yer alırken, diğer ucunda karasal iklimin bozkırları bulunuyor.

Tünelin kuzeyinde sisli ve bulutlu hava hakim olabilirken, güney tarafında ise güneşli ve açık havayla karşılaşılabiliyor.

Eğribel Tüneli, bu yönüyle seyahat edenlerin 5 dakikada bozkırdan yeşile, yeşilden bozkıra farklı hava şartlarına geçişini sağlıyor.

Sürücüler ve yolcular tünelin hizmete açılmasını heyecanla bekliyor.

"Eğribel Tüneli açıldığında sıkıntılarımız ortadan kalkacak"

Şebinkarahisar-Giresun kara yolunda 20 yıldır dolmuş şoförlüğü yapan Fikret Büyükyaş, Eğribel Geçidi'nin sıkıntılı bir nokta olduğunu, kış aylarında tipi ve fırtına nedeniyle çok zorlandıklarını söyledi.

Geçitte saatlerce beklediği zamanlar olduğunu dile getiren Büyükyaş, "Dağı aşamıyorduk, inşallah kısa zaman sonra Eğribel Tüneli açıldığında tüm bu sıkıntılarımız ortadan kalkacak. Tünelin açılmasını heyecanla bekliyoruz." dedi.

Dolmuşla seyahat eden Ahmet Karagöz de genelde hastane ve resmi işlemler için il merkezine geldiklerini ifade etti.

Yolun kısalmasının çok iyi olacağını dile getiren Karagöz, "Mesela kış mevsiminde bu yolun üç gün kapalı olduğu zamanları da, çok eski zamanlarda haftalarca kapalı olduğunu da gördüm. Ölümlü kazalar da oldu bu yolda. İnşallah tünel bu yıl nasipse bitecek, heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Mevsim değiştiren Eğribel Tüneli çalışmalarında sona gelindi
Mevsim değiştiren Eğribel Tüneli çalışmalarında sona gelindi
Mevsim değiştiren Eğribel Tüneli çalışmalarında sona gelindi
Mevsim değiştiren Eğribel Tüneli çalışmalarında sona gelindi
Mevsim değiştiren Eğribel Tüneli çalışmalarında sona gelindi

Şebinkarahisar, Karadeniz, Giresun, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mevsim değiştiren 'Eğribel Tüneli' çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Film gibi olay! Mekanda eğlendiği kadını otele götürürken çantasını çaldı, başka hırsızlar da onu soydu 11:48 Film gibi olay! Mekanda eğlendiği kadını otele götürürken çantasını çaldı, başka hırsızlar da onu soydu Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti 10:30 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim 09:15 Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

Son Dakika Haberleri
11:49 Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül
11:47 Film gibi olay! Mekanda eğlendiği kadını otele götürürken çantasını çaldı, başka hırsızlar da onu soydu
11:45 Şaşkınlık yaratan ölüm! Yere yığılan adam kan kustu, görenler yolunu değiştirdi
11:34 Hastanede "Doktor selamımı almadı" krizi! Ortalık bir anda birbirine girdi
11:28 Son Dakika: Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında: Felç riski yok, beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetimde
11:24 Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! Yaşar Kemal Uğurlu görevli olacak
11:21 Genç modelin sır ölümü! Vücudunda hiç iz yok, cinsel saldırıdan şüpheleniliyor
11:07 Telefondan hipnotize edip 4 milyon lira dolandırdı! Kod adı ''Bay hipnotize'' son vurgununda kıskıvrak yakalandı
10:54 YouTuber Ala Tokel, kazaya karıştı! Polisi beklemeden olay yerinden ayrıldı
10:53 Fatih Terim'den büyük Fenerbahçe derbisi öncesinde yıldız oyuncularına mental yükleme: Yaptık yine yaparız
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül         
11:49
Şaşkınlık yaratan ölüm! Yere yığılan adam kan kustu, görenler yolunu değiştirdi Şaşkınlık yaratan ölüm! Yere yığılan adam kan kustu, görenler yolunu değiştirdi         
11:46
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu         
10:27
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 12:07:13. #1.13#
SON DAKİKA: Mevsim değiştiren "Eğribel Tüneli" çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement