Mevsim değiştiren "Eğribel Tüneli" çalışmalarında sona gelindi

Giresun'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin yıl sonuna kadar tek tüpten trafiğe açılması için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahında Şebinkarahisar ilçesinde yer alan Eğribel Tüneli'nin toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak.

Kazı çalışmaları tamamlanan 5 bin 900 metrelik çift tüpten oluşan tünelin şu ana kadar sağ tüpünde beton kaplama çalışmaları tamamlandı. Tünele asfalt döküldü, yol çizgileri çizildi. Tünelde elektronik ve aydınlatma çalışmaları ise devam ediyor.

Yıl sonuna kadar sağ tüpün trafiğe açılması planlanıyor.

Seyahat edenlerin 5 dakikada farklı hava şartlarına geçişini sağlıyor"

Tünelin hizmete alınması ile kış mevsiminde tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımın zaman zaman durduğu Eğribel Geçidi'ndeki güvenlik riskleri ortadan kalkacak. Mevcut yol 6,5 kilometre kısalarak zamandan da 25 dakika tasarruf sağlanacak.

Tünel ayrıca iklimler arası geçiş noktasında yer alıyor. Tünelin bir ucunda Karadeniz'in yeşil çayırları ve ormanları yer alırken, diğer ucunda karasal iklimin bozkırları bulunuyor.

Tünelin kuzeyinde sisli ve bulutlu hava hakim olabilirken, güney tarafında ise güneşli ve açık havayla karşılaşılabiliyor.

Eğribel Tüneli, bu yönüyle seyahat edenlerin 5 dakikada bozkırdan yeşile, yeşilden bozkıra farklı hava şartlarına geçişini sağlıyor.

Sürücüler ve yolcular tünelin hizmete açılmasını heyecanla bekliyor.

"Eğribel Tüneli açıldığında sıkıntılarımız ortadan kalkacak"

Şebinkarahisar-Giresun kara yolunda 20 yıldır dolmuş şoförlüğü yapan Fikret Büyükyaş, Eğribel Geçidi'nin sıkıntılı bir nokta olduğunu, kış aylarında tipi ve fırtına nedeniyle çok zorlandıklarını söyledi.

Geçitte saatlerce beklediği zamanlar olduğunu dile getiren Büyükyaş, "Dağı aşamıyorduk, inşallah kısa zaman sonra Eğribel Tüneli açıldığında tüm bu sıkıntılarımız ortadan kalkacak. Tünelin açılmasını heyecanla bekliyoruz." dedi.

Dolmuşla seyahat eden Ahmet Karagöz de genelde hastane ve resmi işlemler için il merkezine geldiklerini ifade etti.

Yolun kısalmasının çok iyi olacağını dile getiren Karagöz, "Mesela kış mevsiminde bu yolun üç gün kapalı olduğu zamanları da, çok eski zamanlarda haftalarca kapalı olduğunu da gördüm. Ölümlü kazalar da oldu bu yolda. İnşallah tünel bu yıl nasipse bitecek, heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.