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MHP'li Mevlüt Karakaya, İzmir'de esnaf temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

MHP'li Mevlüt Karakaya, İzmir'de esnaf temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

13.11.2021 14:40
MHP'li Mevlüt Karakaya, İzmir'de esnaf temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ekonomik anlamda Türkiye'de şu an bir "dengesizlik" yaşandığını ancak bunun çok uzun sürmeyeceğini ve normalleşme sürecinin kısa sürede başlayacağını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ekonomik anlamda Türkiye'de şu an bir "dengesizlik" yaşandığını ancak bunun çok uzun sürmeyeceğini ve normalleşme sürecinin kısa sürede başlayacağını söyledi.

Karakaya, beraberindeki heyetle "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.

Karakaya, burada yaptığı konuşmada, MHP ve Cumhur İttifakı'nın esnaf ve sanatkarın her zaman yanında olduğunu kaydetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Karakaya, "16 Temmuz 2016 sabahı aslında devletimizin birçok işlevi, fonksiyonu felç haline getirildi. Felç olan bir devlet, bir taraftan kendini yeniledi, bir taraftan da terörle mücadele anlamda ciddi operasyonlar yaptı. PKK ile mücadele bugün belli bir noktaya geldi. Boğazının sıkılma noktasına geldi." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadeleye harcadığı paraya dikkati çeken Karakaya, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamada olmasaydı, Türkiye'nin geldiği durumu, yaşanan pandemiyi, geldiği ekonomik sıkıntıları dikkate aldığımızda hükümet bu işin altından kalkamazdı. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Eğer bu dönem koalisyonlar dönemi olsaydı Türkiye, bunun altından kalkamazdı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"Biz geçmişte özellikle yüksek reel faiz, düşük kur politikasının ekonomik anlamda ciddi sıkıntı olduğunu söyledik. Hep eleştirdik. Bugün gelinen noktada daha farklı bir şeye gidildi. Dövizde bir artış var. Bu artışı kimse tasvip etmiyor. Fakat Türkiye özellikle -son pandemiden sonra da birçok ülke de benzer politikalara girdi-, dış ticaret politikasında ciddi bir değişiklik, eksen kaymasına doğru gidiyor. Bana sorarsanız bu doğru ama bu geçişlerin de bazı sıkıntılarının olacağı da bir gerçek. Bunu da bugün bu salonda görüyoruz."

Türkiye'de ekonomik büyümenin en önemli kaynaklarından birisinin ihracat olduğunu aktaran Karakaya, şunları söyledi:

"Türkiye, birçok ülkede de olduğu gibi ekonomik anlamda bir dengesizlik durumunda ama dengeye doğru gidiyor. Bu işlerin temeli, özü dengedir. Yukarıda olur, aşağıda olur... Bizim için önemli olan kontrol alanı içinde bir dengeye oturmasıdır. Dengeye oturduğunda her şey normalleşmeye başlar. Ben bu normalleşmenin çok uzun sürmeyeceğine inanıyorum. Yani ihracatta ciddi bir artış başladı ve son ekonomik verilere, haberlere baktığımızda daha önce ithal edilen birçok ürünün, ara malın artık Türkiye içerisinde üretilmeye yönelik girişimler başladı."

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, MHP heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın Kovid-19 sürecinde esnafa önemli destekler verdiğini anlatan Mutlu, teşekkür etti.

Ziyarette Karakaya'ya MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, merkez karar yürütme kurulu üyeleri, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve oda başkanları eşlik etti.

MHP'li Mevlüt Karakaya, İzmir'de esnaf temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
MHP'li Mevlüt Karakaya, İzmir'de esnaf temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
MHP'li Mevlüt Karakaya, İzmir'de esnaf temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
MHP'li Mevlüt Karakaya, İzmir'de esnaf temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi, Mevlüt Karakaya, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MHP'li Mevlüt Karakaya, İzmir'de esnaf temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: MHP'li Mevlüt Karakaya, İzmir'de esnaf temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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