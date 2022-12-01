Milyonların gözü bugün yapılacak asgari ücret toplantısında! İşte masadaki rakamlar - Son Dakika
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Milyonların gözü bugün yapılacak asgari ücret toplantısında! İşte masadaki rakamlar

01.12.2022 07:37

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili maraton bugün itibarıyla resmen başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'u ağırlayacak. Taraflar, asgari ücret pazarlığında takvimi belirleyecek. Öte yandan masadaki rakamlar da neredeyse netleşti. İşçi ve işveren asgari ücret beklentilerini dile getirmeye başlarken pazarlık masasında net 8-10 bin lira ön plana çıkıyor.

Milyonlarca vatandaşın gelirini belirleyecek asgari ücret 2023 zammı için maraton bugün itibarıyla başlayacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin eşliğinde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla toplanacak. Toplantıda yeni ücretler için çalışma takviminin netleşmesi bekleniyor.

Milyonların gözü bugün yapılacak asgari ücret toplantısında! İşte masadaki rakamlar

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşçi ve işveren asgari ücret beklentilerini dile getirmeye başlarken pazarlık masasında net 8-10 bin lira ön plana çıkıyor. İş dünyası enflasyonun üzerinde refah payı olan bir artış istiyor. Ancak komisyon toplantısı öncesi kulislerde konuşulanlara göre, komisyon öncesinde de taraflar arasında diyaloglar yaşandığı öğrenildi. Bu gelişme milyonları daha da heyecanlandırırken dev şirketlerin yüzde 50'lik zam oranına ise sıcak yaklaştığı belirtiliyor.

Şu anda 5.500 TL olan asgari ücretin enflasyon beklentilerine göre yüzde 40 zamlanması durumunda 7.700 TL, işverenin beklentisine göre ise yüzde 50'lik artışla 8.250 TL'ye çıkması öngörülüyor. Ancak yeni ücretin 8 bin liranın altında olmayacağı ise neredeyse kesin.

"İŞLETMELERİN ÖDEYEBİLECEĞİ BİR ÜCRET ARAYIŞINDAYIZ"

Asgari ücret için yapılacak zammın hayali değil gerçekçi bir rakam olacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Dile getirilen birçok rakam var. İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız. Hayali değil gerçekçi bir rakam olacak. Çalışan maaşları yüzünden işletme kapısına kilit vuracak bir rakam olmayacak. Zam oranı çalışan ve işverenlerle yapılacak anketlerle belirlenecek" demişti.

İŞVERENE MALİYETİ 12 BİN LİRAYA YAKLAŞIYOR

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması ile işverenin maliyeti de yaklaşık 4 bin TL olacak. Yüzde 5 SGK prim desteği ile birlikte bir işçinin toplam maliyeti yüzde 50 zam sonrası 11.750 TL olacak. İşverenlerden gelen açıklamalara bakıldığında ise bu rakamın asgari ücret için üst limit gibi göründüğü ifade ediliyor.

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Son Dakika Ekonomi Milyonların gözü bugün yapılacak asgari ücret toplantısında! İşte masadaki rakamlar - Son Dakika


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