Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı - Son Dakika
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Ekonomi

Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı

Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine gelen 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı. Motorinin litresi bazı şehirlerde 45 lirayı aştı.

23.11.2024 10:50
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Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken vatandaşlar güncel zam ve indirim haberlerini yakından takip ediyor. 18 Kasım Pazartesi günü benzine gelen 62 kuruş indirimin ardından bu sefer de motorine zam geldi.

ZAM POMPAYA YANSIDI

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorin fiyatlarına gece yarısı 1 lira 25 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 45 liraya kadar çıktı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (23 KASIM)

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

  • Benzin: 42.33 TL
  • Motorin: 44.16 TL
  • LPG: 26.03 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

  • Benzin: 42.22 TL
  • Motorin: 44.10 TL
  • LPG: 25.49 TL

ANKARA

  • Benzin: 42.75 TL
  • Motorin: 44.73 TL
  • LPG: 26.04 TL

İZMİR

  • Benzin: 43.25 TL
  • Motorin: 45.23 TL
  • LPG: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Ekonomi, Enerji, Gündem, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ankara null:
    gabardan selam olsun 8 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Gabard derken kendi popularını kastediyorlar 3 0 Yanıtla
  • McA !:
    Dış güçler, fetö,pkk olmasa mazot ve benzin bedava verir bu iktidar ,düşünsenize bide bu fiyatlara %50-60 Ötv ekleselerdi, Soğan ekmek yeriz reisi yedirmeyiz diyenlere selam olsun. 3 0 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    üretim artıyor fiyatlar düşüyor çok şükür. çok çok şükür yarabbim. 2 0 Yanıtla
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