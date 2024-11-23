Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken vatandaşlar güncel zam ve indirim haberlerini yakından takip ediyor. 18 Kasım Pazartesi günü benzine gelen 62 kuruş indirimin ardından bu sefer de motorine zam geldi.
Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorin fiyatlarına gece yarısı 1 lira 25 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 45 liraya kadar çıktı.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı - Son Dakika
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