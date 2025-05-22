OKX TR Sermayesini 807 Milyon TL'ye Çıkardı - Son Dakika
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Ekonomi

OKX TR Sermayesini 807 Milyon TL'ye Çıkardı

OKX TR Sermayesini 807 Milyon TL\'ye Çıkardı
22.05.2025 20:19
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OKX TR, sermayesini yüzde 223 artırarak 807 milyon TL'ye ulaştı, Türkiye'deki en yüksek sermaye oldu.

OKX TR, ödenmiş sermayesini yüzde 223 artışla 807 milyon TL'ye çıkardığını duyurdu. Kripto para borsası, bu sermaye artışıyla Türkiye'de doğrudan bir kripto şirketi olarak kurulmuş şirketler arasında en yüksek sermayeye ulaştığını bildirdi. OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, sermaye artırımını, yurt dışından doğrudan yatırım getirmek suretiyle yaptıklarına dikkat çekti.

Şubat 2024'ten bu yana Türkiye'ye özel uygulamalarıyla, yerleşik bir şirket olarak faaliyet gösteren OKX TR bu kapsamda ödenmiş sermayesini 807 milyon TL'ye yükseltti. Son sermaye artışını Aralık 2024'te yapan OKX TR, yüzde 223 artışla doğrudan bir kripto para borsası şirketi olarak kurulmuş şirketler arasında en yüksek sermayeye ulaştığını aktardı.

OKX TR'NİN ÖDENMİŞ SERMAYESİ YASAL GEREKSİNİMİN 5 KATINDAN FAZLASINA ULAŞTI

Mart 2025'te Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarını ilgilendiren ikincil düzenlemeler kapsamında, asgari sermaye şartı kripto para borsaları için 150 milyon TL, saklama kuruluşları içinse 500 milyon TL olarak belirlenmişti.

OKX TR, Aralık 2024 itibarıyla 250 milyon TL olan sermayesini yüzde 223 artışla 807 milyon TL'ye yükselterek, ödenmiş sermayesini asgari gereksinimin 5 katına çıkarmış oldu.

'SERMAYE ARTIRIMINI YURT DIŞINDAN DOĞRUDAN YATIRIMLA SAĞLADIK'

Türkiye'ye ilk adım attıklarında sektörde sermaye şartı bulunmadığı halde güçlü bir başlangıç yaptıklarına dikkat çeken OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, son sermaye artışına dair görüşlerini şöyle paylaştı:

"OKX, Türkiye'de ofis açacağını ilk olarak Mayıs 2023'te duyurdu ve 116 milyon TL sermaye ile OKX TR şirketini kurdu. Şubat 2024'te Türkiye'ye özel ürünlerimizi ve platformumuzu, OKX Küresel Başkanı Hong Fang'ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz lansmanda tanıttık. O gün söylediğimizi bugün yinelemek isterim: OKX, Türkiye'ye kalıcı olmaya geldi. Akabinde regülasyon çalışmaları ilerledi ve asgari sermaye şartı 50 milyon TL olarak ilan edildi. Bir başka ifadeyle, Türkiye'ye geldiğimiz an itibarıyla, yasal gereksinimlerin çok üzerinde bir sermayeyle başlamış olduk. Türkiye'ye olan inancımızın bir göstergesi olarak da sermayemizi 250 milyon TL'ye yükselttik. Attığımız bu adımın ne kadar doğru olduğu, asgari sermaye şartının 150 milyon TL'ye yükseltilmesiyle teyit edildi."

Mehmet Çamır sözlerine şöyle devam etti:

"Her zaman asgari sınırın oldukça üzerinde ve güçlü bir sermayeye sahip olma prensibiyle hareket ediyoruz. Türkiye'de kalıcı olma amacımızın ek bir kanıtı olarak, bir kez daha sermaye artırdık ve 807 milyon TL'ye yükselttik. OKX TR, bu sermaye artışıyla Türkiye pazarına bağlılığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Sermaye artırımını, yurt dışından doğrudan yatırım getirmek suretiyle yapmanın mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz. Sektörümüzün ülkemize yatırım çekmek için oynayabileceği önemli rolün en iyi örneğinin OKX'in yaptığı yatırımlar olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: DHA

Kripto Para, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OKX TR Sermayesini 807 Milyon TL'ye Çıkardı - Son Dakika

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