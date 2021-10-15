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Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart - Son Dakika

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart

15.10.2021 14:43
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Türkiye'deki ekonomik faaliyetlerin pandeminin yarattığı şoktan sonra hızla toparlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için esaslı bir reform yapılmasının gerekliliğinin altını çizen Ömer M. Koç, "Ülkemizin huzuru ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; her alanda aklın ve bilimin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiği aşikârdır" dedi.

Koç Topluluğu bayileri ve yetkili servislerini bir araya getiren geleneksel Anadolu Buluşmaları'nın 29'uncusu bu yıl ilk kez dijital ortamda gerçekleşti. Koç Holding'in Nakkaştepe'deki merkezinden Topluluk bünyesindeki 11 bine yakın iş ortağına seslenen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, dikkat çeken mesajlar verdi.

"ENFLASYON BASKISI FEVKALADE ÜZÜYOR"

Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin pandeminin yarattığı şoktan sonra hızla toparlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Ömer M. Koç, "Ancak iyice artan enflasyon baskısının vatandaşlarımızı ne kadar yorduğunu da görmek insanı fevkalâde üzüyor" dedi.

"AKLIN VE BİLİMİN REHBERLİĞİNDE HAREKET EDİLMESİ GEREKİYOR"

"2000'li yılların ilk 10 senesinde yaptığımız gibi; esaslı bir reform ajandasına sarılarak ülke riskimizi azaltmak zorundayız" diyen Koç, şöyle devam etti:

"Avrupa'ya doğru kısalacak tedarik zincirlerini dikkate alırsak; Türkiyemizi yeniden cazip bir yatırım merkezi kılacak adımların daha da kıymetli hale geldiği açıktır. Kurları, maliyetleri ve nihai netice olan enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yoktur. Ülkemizin huzuru ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; her alanda aklın ve bilimin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiği aşikârdır."

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için reçeteyi verdi: Esaslı bir reform şart
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç.

"KORONA PANDEMİSİ 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRAKİ EN BÜYÜK KÜRESEL FELAKET"

Konuşmasında küresel ekonomik ve politik gelişmeleri değerlendiren Ömer M. Koç, koronavirüs pandemisinin, insanlığın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en acı küresel felaket olduğunu vurguladı.

"Bu fevkalâde güç dönemi artık geride bıraktık diyebilmeyi çok arzu ederdim; ancak, en azından önümüzdeki senenin ortalarından evvel, bunun mümkün olamayacağı anlaşılıyor" diyerek sözlerini sürdüren Ömer M. Koç şöyle devam etti:

AŞI KARŞITI SÖYLEMİ ELEŞTİRDİ

"Zira, bilim insanlarının geçmişe nazaran çok daha süratle geliştirdiği aşılar; her türlü bilimsel veriyle etkinlikleri kanıtlanmasına rağmen; henüz küresel bağışıklığı sağlayabilecek kadar insana uygulanamadı.

Bunun nedenlerinden biri; büyük bir sorumsuzlukla dillendirilen aşı karşıtı söylem. Ayrıca, yoksulluk içindeki ülkeler aşıya dahi ulaşamıyor. Aşılanmadığı için virüse yakalananlar mutasyon ihtimalini artırıyor.

Pandemi, insani acıları ve ekonomik sıkıntılarıyla birlikte sürüyor. Faaliyet gösterdiğiniz yörelerde itibar sahibi bireyler olarak; sizlerin de hurafelere, batıl inançlara karşı bilimsel gerçeğin sözcülüğünü yapmanızı ve bu konuda toplumsal farkındalığın artmasına yardımcı olmanızı bilhassa rica ederim."

"PANDEMİ NEDENİYLE GERİLİM VE KUTUPLAŞMA DAHA DA ARTIYOR"

Ömer M. Koç, "Pandemi, maalesef mevcut sosyal eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Bu dönemde gelişmiş ekonomilerle diğerleri arasındaki farkın açıldığı görülüyor. Sosyal ve ekonomik adaletsizliğin yarattığı gerilim ve kutuplaşma daha da artıyor" diyen Koç,son 20 yıldır küresel yoksulluğun ilk kez arttığına dikkat çekerek 120 milyondan fazla insanın yoksullaştığını vurguladı.

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için reçeteyi verdi: Esaslı bir reform şart
Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu.

YATIRIMLARA DEVAM

Koç Topluluğu olarak 2015-2020 döneminde 11,3 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini söyleyen Koç, "Bu sene bu rakam daha da artacak. Yaşanılan zorluklara rağmen 2020 ve 2021 seneleri; Topluluğumuz açısından gayet başarılı geçti. Koşullar nasıl olursa olsun; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarımızı daha da arttıracağız. Ülkemize olan inancımızla, hep birlikte katma değer yaratmaya, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve gücümüzü aldığımız ülkemizin kalkınması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Koç Topluluğu'nun pandemiden çok önce başladığı kapsamlı dönüşüm programları, pandeminin başında hızla aldığı önlemler ve paydaşlarının gayretiyle belirsizlikle dolu bu süreçte üstün bir performans gösterdiğini söyleyen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ise "Şirketlerimizin borçluluk seviyesini, döviz pozisyonlarını ve likiditelerini son derece disiplinli bir şekilde yönetiyoruz. Biliyoruz ki sorumluluğumuz sadece hissedarlarımıza karşı değil. Başta sizlerin dâhil olduğu çok büyük bir ekosistemin merkezindeyiz. İşte Koç'u Türk ekonomisinin asırlık kuruluşu yapan; sahip olduğu bu üstün sorumluluk bilincidir" dedi.

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart

Koç Holding, Türkiye, Reform, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart - Son Dakika Ekonomi


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