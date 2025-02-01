OMSİAD 2025 Alım Heyeti Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

OMSİAD 2025 Alım Heyeti Düzenledi

OMSİAD 2025 Alım Heyeti Düzenledi

OMSİAD, 19 ülkeden satın almacılarla İstanbul'da B2B programı ve ödül töreni gerçekleştirdi.

01.02.2025 14:18
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Ofis Mobilyaları Sanayi ve İş Adamları Derneği (OMSİAD), 19 ülkeden satın almacının katıldığı bir alım heyeti düzenledi.

OMSİAD açıklamasına göre, 2024 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye ofis mobilyaları sektörü, OMSİAD organizasyonu ile "2025 Alım Heyeti B2B Programı" düzenledi.

İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyona Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Fas, Güney Afrika, Gürcistan, İngiltere, Katar, Kazakistan, Kenya, Kuveyt, Litvanya, Peru, Romanya, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Şili, Tunus ve Ürdün gibi farklı coğrafyalardan sektör profesyonelleri katılırken, organizasyon kapsamında yaklaşık 700 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

OMSİAD, ofis mobilyalarında yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında "İlham Verenler 2025" ödülleri de sahiplerini buldu.

En yenilikçi ürün, en iyi mekan ve en iyi sunum kategorilerinde 11 üye firma ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMSİAD Başkanı Ercan Ata, katılımcıların yüzde 94,5'inin etkinliği çok başarılı bulduğunu belirterek, "Görüşmelerin en az yarısının yeni ticaret anlaşmalarına dönüşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türk ofis mobilyaları sektörü olarak uluslararası pazarlardaki görünümlerini güçlendirmek için yıl boyunca yoğun bir mesai harcadıklarını aktaran Ata, "OMSİAD 2025 Alım Heyeti Programı ve IIFF2025 Fuarı, sektörümüzün küresel ticaretteki konumunu daha da sağlamlaştıran etkinlikler oldu. Yeni iş birlikleri kurmanın yanı sıra, yenilikçi ve özgün tasarımlarımızı da dünyaya tanıtma fırsatı yakaladık. Önümüzdeki yıllarda çok daha büyük projelere imza atacağız." açıklamasını yaptı.

Ata, OMSİAD'ın bu yıl da sektörü bir araya getirmeye devam edeceğini belirterek, "27-31 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek IIFF2026 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, yenilikçi ve özgün tasarımların adresi olacak. Ofis mobilyalarındaki en son trendleri keşfetmek ve küresel iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen tüm sektör temsilcileri IIFF2026 Fuarı'na davetlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi OMSİAD 2025 Alım Heyeti Düzenledi - Son Dakika

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