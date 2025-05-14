Opet'ten Hijyen Eğitimi Ödül Töreni - Son Dakika
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Ekonomi

Opet'ten Hijyen Eğitimi Ödül Töreni

Opet'in MEB ve TOBB ile yürüttüğü projede eğitimciler ödüllendirildi, hijyen bilinci vurgulandı.

14.05.2025 12:16
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Opet, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle yürütülen İşimiz Temiz Projesi kapsamında eğitimlerde başarılı olan eğitici ve yöneticilere ödülleri Antalya'da düzenlenen törenle takdim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, törene Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile davetliler katıldı.

Dört yıldır devam eden ve kısa sürede ülke geneline yayılan projede, yiyecek-içecek, konaklama ve ulaşım sektörlerine yönelik hijyen eğitimlerinde en fazla kursiyere ulaşan eğiticiler, halk eğitimi merkezi müdürleri ve il proje temsilcileri ödüllendirildi.

Bu yıl Adıyaman, Antalya, Burdur, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, Mersin, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa'dan gelen katılımcılar ödüle layık görülürken toplamda 15 eğitici, 15 halk eğitimi merkezi müdürü ve 3 İl proje temsilcisi ödüllerini Antalya'daki törende aldı.

Pilot uygulama Ankara Ayaş'ta başlayacak

İşimiz Temiz Projesi kapsamında hazırlanan kurs içerikleri, Opet'in temizlik ve hijyen alanındaki deneyimiyle sektörlerde hijyen standartları oluşturmayı amaçlıyor. Alanında uzman akademisyenlerce geliştirilen programlardan mezun olan katılımcılar, aldıkları sertifika ile hijyen normlarına uygunluklarını belgeleyebiliyor.

Eğitimlerin Halk Eğitimi Merkezleri aracılığıyla sürdürüldüğü projede, Ankara'nın Ayaş ilçesinde pilot olarak uygulanacak "Hijyenik Halk Eğitimi Merkezi Modeli" kapsamında rehber doküman hazırlanacak, merkez personeline hijyen eğitimi verilecek ve tuvaletler yeniden düzenlenecek. Proje kapsamında ayrıca çocuk oyun odası da kurulacak.

Bu odalar, özellikle annelerin kurslara katılımını kolaylaştırırken çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

"360 bini aşkın kişi İşimiz Temiz kurslarından faydalandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, toplumda hijyen bilincinin yaygınlaştırılmasının bireysel ve toplumsal açıdan önem taşıdığını belirtti.

İşimiz Temiz Projesi'nin, sadece hijyen standartlarını yükseltmekle kalmadığını aynı zamanda toplumda sürdürülebilir bir değişim yaratmayı hedeflediğini aktaran Öztürk, "Proje kapsamında verilen eğitimler son bir yılda iki kat artarken, toplamda 360 bini aşkın kişi İşimiz Temiz kurslarından faydalandı. Toplumda çok daha büyük bir etki yaratmak, bir dönüşüme sebep olmak için, daha fazla kişiye ulaşmamız, daha fazla kişiye hijyenin toplum için ne kadar önemli olduğunu anlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öztürk, 500 binlere, milyonlara ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamındaki kursları başarıyla tamamlayanlar, aldıkları sertifikayla hijyen standartlarını belgeleme fırsatı buluyor. Bu belge, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin güvenilirliğini ve tercih edilirliğini artırıyor, işletmelere ve çalışanlarına değer katıyor. Bugün, aramıza katılarak bu projeye değerli katkılar sunan eğitimcilerimizi ve kurum müdürlerimizi ödüllendiriyoruz. Onların özverisi ve katkıları, bu projenin gücünü artırıyor ve toplumumuzda önemli bir fark yaratıyor. Bu anlamlı projede başarılı performans sergileyen tüm katılımcıları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

"Yüzbinlerce vatandaşımıza ulaştık ve ulaşmaya devam edeceğiz"

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete de hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yürüttükleri çalışmaların, toplumun her kesimine dokunarak fark yarattığını görmenin büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

Temizlik ve hijyenin bir kültür olarak benimsenmesinin, bireylerin yaşam kalitesini artırırken, hizmet sektöründeki standartları da yukarıya taşıdığına değinen Mete, "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Opet işbirliğinde yürüttüğümüz İşimiz Temiz Projesi de bu anlayışın somut ve başarılı örneklerinden biri.Bu projede görev alan eğiticilerimizin, halk eğitimi merkezi yöneticilerimizin ve il temsilcilerimizin emekleri sayesinde yüzbinlerce vatandaşımıza ulaştık ve ulaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mete, eğitimlerin her birinin, toplum sağlığına yapılan güçlü bir katkı olduğuna dikkati çekerek, "Bugün burada ödül alan tüm eğitimcilerimizi ve yöneticilerimizi gönülden kutluyor, bu işbirliğinin gelecekte çok daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarımıza devam etme kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Antalya, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Opet'ten Hijyen Eğitimi Ödül Töreni - Son Dakika

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