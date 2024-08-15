Ordu'da Fındık Hasadı: Patozcular Yılda 1,5 Ay Çalışıyor ve Saatte 3 Bin 500 TL Kazanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Fındık Hasadı: Patozcular Yılda 1,5 Ay Çalışıyor ve Saatte 3 Bin 500 TL Kazanıyor

Ordu\'da Fındık Hasadı: Patozcular Yılda 1,5 Ay Çalışıyor ve Saatte 3 Bin 500 TL Kazanıyor

Ordu'da fındık hasadı başladı. Patozcular, zorlu çalışma şartları altında yılda sadece 1,5 ay çalışarak saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar.

15.08.2024 16:27
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Ordu'da hasat edilen fındıkta ayıklama mesaisine başlayan patozcular, yılda sadece 1,5 çalışıyor ve saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık hasadı, sahil kesimlerinde resmi olarak 5 Ağustos tarihinde toplanmaya başlandı. Türkiye'de en fazla üretiminin yapıldığı, orta ve yüksek kesimlerde hasadı devam eden fındıklarını harmana getirip kurutan üreticilerin kabuğundan ayırmak için kullandığı patozların mesaisi ise sürüyor.

Zor şartlar altında 1,5 ay çalışılıyor, saatlik ücreti 3 bin 500 TL

Zorlu çalışma şartları olan ve her yıl ortalama bir buçuk ay kadar, iş yoğunluğuna göre günün yaklaşık 20 saatini çalışarak geçiren, diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular için mesai yoğun bir şekilde sürüyor. Güneşli hava ve işlerinin gereği toz içerisinde çalışan patozcular, geçen 2 bin TL olan saatlik çalışma ücretini, bu yıl 3 bin 500 TL olarak belirlediklerini belirtiyor.

"Yeri geliyor sabaha kadar çalışıyoruz"

Patoz ortaklarından Yiğit Çağan, yeni başlayan sezon ile birlikte yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Sahil kesimlerindeki işlerinin 10 güne kadar biteceğini aktaran Çağan, "Sahil kesimi yaklaşık 20 gün sürüyor, sonraki süreçte orta ve yüksek kesimlere gidiyoruz. Bir 20 gün kadar da orası sürüyor, yani toplamda 1,5 ay kadar çalışıyoruz. Yeri geliyor gece sabahlara kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz. Bu yıl patoz saatlik ücretimiz 3 bin 500 TL'den' de çalışıyoruz" dedi.

"Hasat ve sonraki süreç zor"

Fındık üreticisi Mustafa Yıldırım, fındık hasadına devam ettiklerini, toplanan fındıkları ise patoz işleminden geçirdiklerini söyledi. Kahverengi kokarcanın fındıklara zarar verdiğini ifade eden Yıldırım, "Kokarca Ordu'da fındığa yüzde 20 civarında zarar verdi. Bakalım bizim fındığımız nasıl olacak. Fındık hasadı ve patoz işleri zor, işçi ücretleri de yüksek. fındığın yüzde 80'i işçiliğe gidiyor. Benim 20-30 ton civarında fındığım oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Güneş ve toz bizleri zorluyor"

Hasadını yaptıkları fındıklarını patoza veren Mustafa Yıldırım, güneşin altında saatlerce patoz için çalıştıklarını söyledi. fındığın hasat işleminin de yorucu olduğunu ifade eden Yıldırım, "Süreci komple 2-3 hafta sürüyor. Burada kurutuyoruz, sonra patoz işlemi ve tane olarak da kurutuyoruz. Sonrasında da inşallah satılacak" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Hasadı: Patozcular Yılda 1,5 Ay Çalışıyor ve Saatte 3 Bin 500 TL Kazanıyor - Son Dakika

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