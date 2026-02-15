Otokar'dan Romanya'ya Zırhlı Araç Yatırımı - Son Dakika
Otokar'dan Romanya'ya Zırhlı Araç Yatırımı

Otokar\'dan Romanya\'ya Zırhlı Araç Yatırımı
15.02.2026 11:17
Otokar, Romanya'daki zırhlı araç projeleri ve yerel üretim için yeni adımlar atıyor.

Türk savunma sanayisinin 1059 adetle tek kalemdeki en büyük zırhlı kara aracı ihracatı olan Romanya'daki COBRA II sözleşmesinde yeni aşamaya geçiliyor.

Zırhlı kara aracı üreticisi Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi C.N. Romtehnica S.A'nın (Romtehnica) açtığı ve 857 milyon avro büyüklüğündeki 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Alımı İhalesi kapsamında üretim, teslimat ve yatırımlara devam ediyor.

Bu çalışmalar sürerken Otokar, yerel üretim hazırlıklarına yönelik ara hedeflerin zamanında yerine getirilmediği ve geç teslimat iddiasıyla 1 milyar 952 ve 2 milyar 326 milyon lira ödeme talepleriyle karşı karşıya kaldı.

Romanya 4x4 zırhlı araç projesi kapsamında iş ortağı Automecanica SA'nın paylarının yüzde 96,77'sini, yaklaşık 85 milyon avroya almak için sözleşme görüşmelerine başlayan Otokar, işlemin nisan ayında sonuçlanmasını hedefliyor.

Otokar, bu satın almayla küresel büyüme hedeflerinde stratejik bir adım atarak Avrupa Birliği'nde kendi fabrikasıyla zırhlı araç üreten bir savunma sanayi şirketi olmayı ve Avrupa Birliği savunma programlarında daha etkin şekilde yer almayı amaçlıyor.

Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, Romanya sözleşmesindeki gelişmeler ve yürütülen çalışmaların güncel durumuna ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Automecanica SA yatırımını mevcut Romanya projesinin yanı sıra Otokar'ın global pazarlarda büyüme hedeflerine de hizmet eden önemli bir adım olarak öngördüklerini vurgulayan Özüner, "Otokar, bu satın alma ile Avrupa Birliği'nde üretim yapan bir savunma sanayii şirketi olmayı hedefliyor." dedi.

Romanya Hükümeti'nin, kara sistemlerinde yerel üretim kabiliyeti kazanma ve savunma sanayinde Avrupa'nın tedarikçileri arasında yer alma yönünde kritik adımlar attığına işaret eden Özüner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikli müşterimiz Romanya Ordusu olmakla birlikte, Otokar bu yatırımla Avrupa bünyesindeki savunma odaklı programlar kapsamında güçlü tedarikçi adaylarından biri olacak. Bu stratejik adımla Avrupa'daki askeri tedarik süreçlerinde daha aktif rol almak istiyoruz. Romanya'nın, Otokar'ın Avrupa faaliyetleri kapsamında stratejik bir merkez haline gelmesini hedefliyoruz."

?NATO standartlarında bir üretim tesisi

Romanya'ya 1059 adet COBRA II aracı teslim etmenin yanı sıra ülkede NATO standartlarında modern bir üretim altyapısı oluşturulmasına yönelik güçlü bir taahhütleri bulunduğuna işaret eden Özüner, şunları kaydetti:

"Bu sözümüzün somut bir göstergesi olarak Romanya'da yatırım kararı aldık. Bu yatırımla Romanya'nın Mediaş kentinde halihazırda faal durumda bulunan bir üretim tesisini bünyemize katmayı hedefliyoruz. Bir taraftan da araç teslimatlarını ve üretime yönelik hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz."

Bu yatırım kararımız hem sektörde hem de Romanya kamuoyunda büyük bir mutlulukla karşılandı. Romanya'ya NATO standartlarında bir üretim tesisi kazandırmak ve Avrupa'da bir üretim tesisine sahip olma niyeti Otokar'ın kara sistemlerindeki iddiasını bir kez daha güçlendirdi. Bu gelişmelerin Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yürüttüğümüz projelerde sergilediğimiz başarıları pekiştireceğine inanıyoruz. Küresel pazarlarda büyüme hedeflerimiz doğrultusunda farklı coğrafyalarda birçok projeyi takip etmeye ve global pazarlarda büyümeye devam ediyoruz."

"Üretim hazırlıklarında gecikmemiz kalmadı"

Aykut Özüner, sözleşme takviminde yer alan ara hedeflerin zamanında yerine getirilmemesi iddiasıyla ortaya çıkan ödeme taleplerine yönelik olarak, kullanıcıdan gelebilecek ödeme taleplerini ön gördüklerini ve yaşanan gecikme ve uyuşmazlıkların ilave ödeme talebine yol açma ihtimali bulunduğunu kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı.

Bunların, Romanya'daki üretim hazırlıklarının sözleşme takviminde yer alan ara hedeflerin zamanında yerine getirilmemesine ilişkin geçmiş döneme ait talepler olduğunu vurgulayan Özüner, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla, üretim hazırlıkları özelinde bir gecikmemiz ve yükümlülüğümüz kalmadı. Büyük uluslararası savunma projelerinde benzer süreçler yaşanabiliyor. Yasal haklarımızı saklı tutarak, müşterimizle yapıcı diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Romanya'da yatırım yapma kararımız da projedeki iddiamızın en büyük göstergesi."

Gerekli altyapı ve üretim tesislerine sahip olan Automecanica SA, Romanya Savunma Bakanlığı tarafından verilen ulusal operatör yetkisinin yanı sıra, savunma sanayii ürünlerinin üretimi ve ihracatına yönelik gerekli resmi izin ve lisanslara halihazırda sahip."

-? ?İlk etap teslimatlarda sona gelindi

Aykut Özüner, gelinen noktada Romanya'daki üretim yatırımlarının tamamlandığını, ikinci çeyrekte deneme üretimlerinin başlayacağını, bunu seri üretimin takip edeceğini bildirdi.

Proje kapsamında şu ana kadar 240 adet COBRA II teslimatı yapıldığını aktaran Özüner, projenin ilk aşamasına yönelik olarak 276 aracın teslimatının bu ay tamamlanacağını belirtti. Özüner, sonraki teslimatların ise Romanya'daki üretimle devam ettirileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Romanya, Ekonomi, İhracat, Otokar, Son Dakika

