Otomotiv endüstrisi martta 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi martta 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu sektörü, 3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.
Mart ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 32,3 ile gemi, yat ve hizmetleri sektörü oldu.
Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 71,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 5,5 azalışla 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı.
Martta toplam ihracatın yüzde 13,7'sini oluşturan tarım grubunda ise yüzde 2,9'luk azalışla 3,1 milyar dolarlık, toplam ihracatın yüzde 2,2'sinin gerçekleştirildiği madencilik grubunda yüzde 4,9 artışla 502,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Mart ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya ve 1 milyar 59 milyon dolarla ABD oldu.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,1 milyar dolarla İstanbul, 2,1 milyar dolarla Kocaeli, 1,5 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. 43 ilin ihracatının arttığı görüldü.
1421 firma geçen ay ilk kez ihracat yaptı. Avro/dolar paritesinin ihracata pozitif etkisi mart ayında da devam etti. Geçen ay parite farkı ihracata 161 milyon dolar katkı sağladı. Birim ihracat değeri ise 1,41 dolar oldu.
TİM verilerine göre sektörel bazda 2023 ve 2024'ün mart ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
|1 - 31 MART
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2023
|2024
|Değişim ('24/'23)
|Pay(24) (%)
|2022 - 2023
|2023 - 2024
|Değişim ('24/'23)
|Pay(24) (%)
|I. TARIM
|3.180.657
|3.087.472
|-2,9
|13,7
|34.539.861
|35.839.578
|3,8
|13,9
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|2.115.798
|2.106.090
|-0,5
|9,3
|22.192.605
|24.247.347
|9,3
|9,4
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|1.114.279
|1.046.207
|-6,1
|4,6
|11.650.492
|12.541.443
|7,6
|4,9
|Yaş Meyve ve Sebze
|306.941
|277.582
|-9,6
|1,2
|3.127.949
|3.514.888
|12,4
|1,4
|Meyve Sebze Mamulleri
|208.485
|241.059
|15,6
|1,1
|2.468.163
|2.566.320
|4,0
|1,0
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|149.166
|158.902
|6,5
|0,7
|1.550.766
|1.722.822
|11,1
|0,7
|Fındık ve Mamulleri
|155.778
|202.248
|29,8
|0,9
|1.704.881
|2.017.161
|18,3
|0,8
|Zeytin ve Zeytinyağı
|91.928
|78.790
|-14,3
|0,3
|673.053
|824.063
|22,4
|0,3
|Tütün
|71.188
|83.693
|17,6
|0,4
|877.220
|924.552
|5,4
|0,4
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|18.032
|17.609
|-2,3
|0,1
|140.080
|136.098
|-2,8
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|306.368
|302.707
|-1,2
|1,3
|3.886.308
|3.636.757
|-6,4
|1,4
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|306.368
|302.707
|-1,2
|1,3
|3.886.308
|3.636.757
|-6,4
|1,4
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|758.490
|678.675
|-10,5
|3,0
|8.460.948
|7.955.474
|-6,0
|3,1
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|758.490
|678.675
|-10,5
|3,0
|8.460.948
|7.955.474
|-6,0
|3,1
|II. SANAYİ
|17.175.002
|16.238.178
|-5,5
|71,9
|184.806.759
|181.195.858
|-2,0
|70,3
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.381.568
|1.211.445
|-12,3
|5,4
|14.905.466
|14.133.371
|-5,2
|5,5
|Tekstil ve Hammaddeleri
|899.959
|817.997
|-9,1
|3,6
|10.135.019
|9.536.911
|-5,9
|3,7
|Deri ve Deri Mamulleri
|219.447
|146.184
|-33,4
|0,6
|2.123.162
|1.700.107
|-19,9
|0,7
|Halı
|262.162
|247.264
|-5,7
|1,1
|2.647.285
|2.896.354
|9,4
|1,1
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|2.881.669
|3.044.790
|5,7
|13,5
|33.390.974
|31.082.848
|-6,9
|12,1
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|2.881.669
|3.044.790
|5,7
|13,5
|33.390.974
|31.082.848
|-6,9
|12,1
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|12.911.764
|11.981.943
|-7,2
|53,1
|136.510.319
|135.979.639
|-0,4
|52,8
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.989.771
|1.618.456
|-18,7
|7,2
|20.937.695
|18.595.051
|-11,2
|7,2
|Otomotiv Endüstrisi
|3.284.632
|3.224.521
|-1,8
|14,3
|32.137.781
|35.517.111
|10,5
|13,8
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|108.586
|143.606
|32,3
|0,6
|1.353.076
|2.214.001
|63,6
|0,9
|Elektrik ve Elektronik
|1.511.131
|1.467.448
|-2,9
|6,5
|15.634.098
|16.180.916
|3,5
|6,3
|Makine ve Aksamları
|1.050.019
|1.029.816
|-1,9
|4,6
|10.668.249
|11.357.469
|6,5
|4,4
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|1.224.196
|1.081.138
|-11,7
|4,8
|13.849.770
|12.196.916
|-11,9
|4,7
|Çelik
|1.388.525
|1.486.676
|7,1
|6,6
|18.950.635
|15.293.610
|-19,3
|5,9
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|438.197
|389.753
|-11,1
|1,7
|5.305.111
|4.513.666
|-14,9
|1,8
|Mücevher
|737.509
|533.017
|-27,7
|2,4
|6.249.253
|7.448.603
|19,2
|2,9
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|505.698
|370.654
|-26,7
|1,6
|4.488.768
|5.476.171
|22,0
|2,1
|İklimlendirme Sanayii
|673.501
|636.858
|-5,4
|2,8
|6.829.935
|7.186.125
|5,2
|2,8
|Diğer Sanayi Ürünleri
|0
|0
|-
|0,0
|105.948
|0
|-100,0
|0,0
|III. MADENCİLİK
|478.536
|502.218
|4,9
|2,2
|6.247.980
|5.827.904
|-6,7
|2,3
|Madencilik Ürünleri
|478.536
|502.218
|4,9
|2,2
|6.247.980
|5.827.904
|-6,7
|2,3
|T O P L A M (TİM*)
|20.834.195
|19.827.869
|-4,8
|87,8
|225.594.599
|222.863.340
|-1,2
|86,5
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|2.713.704
|2.750.379
|1,4
|12,2
|29.925.948
|34.815.140
|16,3
|13,5
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|23.547.899
|22.578.247
|-4,1
|100,0
|255.520.547
|257.678.480
|0,8
|100,0
Son Dakika › Ekonomi › Otomotiv endüstrisi martta 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu - Son Dakika
Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, gıda, bayramlık ürün satışı yapan perakende işletmeler, marketlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, gerekli yaptırımları uygulayarak vatandaşları mağdur etmemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Iğdırlı besiciler, havaların ısınması ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkartarak buralarda hayvanlarını otlatıyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte kırsal kesim ve köylerde besicilik yapan çiftçiler, hayvanlarını boş arazilere veya Ağrı Dağı eteklerine yönlendiriyor. Iğdır'da ailece çiftçilik yapan Gökhan Çakar, koyunlarını meraya bıraktıklarını ve ilerleyen günlerde yüksek yaylalara götüreceklerini belirtti.
Çin'in Qingdao kentinde bulunan Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Tanıtım Bölgesi'nden (SCODA) hareket eden bir yük treni, Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıktı. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer mallarla yüklü olan tren, Çin-Avrupa yük treni olarak ilk defa Moskova'ya hareket ediyor. Bu tren, lojistik maliyetlerin azaltılmasına ve ihraç edilen malların uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yardımcı oluyor.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yerel seçim sonrası iş dünyasının beklentilerini aktardı. Bahar, enflasyonun ülkenin en büyük sorunu olduğunu vurgulayarak, kayıt dışı ile mücadele ve kamuda tasarrufun önemine dikkat çekti. Ayrıca, enflasyonda beklenen gerilemenin temmuz ayında gerçekleşebileceğini belirtti.
Kaynakların sınırlı olduğu ve gıda endüstrisinin çevresel etkisinin artmaya devam ettiği gerçeği göz önünde bulundurularak yeni gıdaların yavaş yavaş süpermarket raflarında yerini alacağı düşünülüyor. Dr. Öğretim Üyesi Ayla Ünver Alçay, yetersiz beslenme sorununa çözüm bulmak için yosunlar, tek hücre proteini, yabani tahıllar ve sahte tahıllar gibi yeni gıda seçeneklerinin araştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kaktüsler, nanogıdalar ve bitki bazlı sütlerin de beslenmede yaygın olarak kullanılabileceği ifade edildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 artışla 9.110,66 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,86 puan arttı. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 1,25, mali endeks yüzde 2,00, sanayi endeksi yüzde 1,70 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 293 dolar olarak belirlendi.
Eskişehir'de havaların ısınması ve yazın gelmesiyle birlikte badem fiyatları da yükseldi. Badem kilosu 200 liraya satılıyor. Badem satıcısı Kaan Sever, bademe olan talepten memnun olduklarını belirtti ve bir saat içinde arabadaki bademin yarısını sattıklarını söyledi. Bademlerin kilo ile veya tadımlık olarak kese kağıdında verildiğini belirten Sever, bademlerin piyasaya girişiyle birlikte yoğun bir satış dönemi yaşandığını ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 değer kazanarak 9.110,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 2,89 değer kazandı. Madencilik sektörü en çok kazandıran, ulaştırma sektörü ise en çok gerileyen oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 299,5 baz puana indi. Analistler, küresel pay piyasalarında Fed'in faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin etkisinin sürdüğünü belirtti.
Obilet, 9 günlük tatil döneminde yapılan rezervasyon verilerine göre, Antalya, İzmir ve Muğla en çok otel rezervasyonu yapılan iller olurken, Nevşehir, Bursa, Sapanca, Trabzon ve Eskişehir kültür ve doğa turizmi odaklı seyahat planlamalarında öne çıktı. Uçak bileti satışlarında en çok artış görülen destinasyonlar Nevşehir, Iğdır ve Erzincan olurken, otobüs bileti satışlarında ise Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Konya, Çorum, Tokat ve Erzincan öne çıktı. İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Adana, Trabzon, Muğla, Bursa ve Ordu en yoğun araç kiralanan iller arasında yer aldı.
Karabük'ün kuruluşunun 87. yıl dönümü dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 3 Nisan Özel Meclis Toplantısı yapıldı. Programda konuşan Vali Yavuz, Karabük'ün önemini vurgulayarak, KARDEMİR'in temellerinin atıldığı ve Karabük'ün kurulduğu 3 Nisan'ı kutladı. Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz ise Karabük'ün ekonomik bağımsızlığının sembolü olan KARDEMİR'in kuruluşunu anlattı ve 3 Nisan'ın Sanayi Günü olarak kutlanması gerektiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?