Otomotiv endüstrisi martta 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv endüstrisi martta 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi martta 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

04.04.2024 12:35  Güncelleme: 12:38
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Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi martta 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu sektörü, 3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Mart ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 32,3 ile gemi, yat ve hizmetleri sektörü oldu.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 71,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 5,5 azalışla 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Martta toplam ihracatın yüzde 13,7'sini oluşturan tarım grubunda ise yüzde 2,9'luk azalışla 3,1 milyar dolarlık, toplam ihracatın yüzde 2,2'sinin gerçekleştirildiği madencilik grubunda yüzde 4,9 artışla 502,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya ve 1 milyar 59 milyon dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,1 milyar dolarla İstanbul, 2,1 milyar dolarla Kocaeli, 1,5 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. 43 ilin ihracatının arttığı görüldü.

1421 firma geçen ay ilk kez ihracat yaptı. Avro/dolar paritesinin ihracata pozitif etkisi mart ayında da devam etti. Geçen ay parite farkı ihracata 161 milyon dolar katkı sağladı. Birim ihracat değeri ise 1,41 dolar oldu.

TİM verilerine göre sektörel bazda 2023 ve 2024'ün mart ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 MARTSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)2022 - 20232023 - 2024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM3.180.6573.087.472-2,913,734.539.86135.839.5783,813,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.115.7982.106.090-0,59,322.192.60524.247.3479,39,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.114.2791.046.207-6,14,611.650.49212.541.4437,64,9
Yaş Meyve ve Sebze306.941277.582-9,61,23.127.9493.514.88812,41,4
Meyve Sebze Mamulleri208.485241.05915,61,12.468.1632.566.3204,01,0
Kuru Meyve ve Mamulleri149.166158.9026,50,71.550.7661.722.82211,10,7
Fındık ve Mamulleri155.778202.24829,80,91.704.8812.017.16118,30,8
Zeytin ve Zeytinyağı91.92878.790-14,30,3673.053824.06322,40,3
Tütün71.18883.69317,60,4877.220924.5525,40,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri18.03217.609-2,30,1140.080136.098-2,80,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER306.368302.707-1,21,33.886.3083.636.757-6,41,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller306.368302.707-1,21,33.886.3083.636.757-6,41,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ758.490678.675-10,53,08.460.9487.955.474-6,03,1
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri758.490678.675-10,53,08.460.9487.955.474-6,03,1
II. SANAYİ17.175.00216.238.178-5,571,9184.806.759181.195.858-2,070,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.381.5681.211.445-12,35,414.905.46614.133.371-5,25,5
Tekstil ve Hammaddeleri899.959817.997-9,13,610.135.0199.536.911-5,93,7
Deri ve Deri Mamulleri219.447146.184-33,40,62.123.1621.700.107-19,90,7
Halı262.162247.264-5,71,12.647.2852.896.3549,41,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.881.6693.044.7905,713,533.390.97431.082.848-6,912,1
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.881.6693.044.7905,713,533.390.97431.082.848-6,912,1
C. SANAYİ MAMULLERİ12.911.76411.981.943-7,253,1136.510.319135.979.639-0,452,8
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.989.7711.618.456-18,77,220.937.69518.595.051-11,27,2
Otomotiv Endüstrisi3.284.6323.224.521-1,814,332.137.78135.517.11110,513,8
Gemi, Yat ve Hizmetleri108.586143.60632,30,61.353.0762.214.00163,60,9
Elektrik ve Elektronik1.511.1311.467.448-2,96,515.634.09816.180.9163,56,3
Makine ve Aksamları1.050.0191.029.816-1,94,610.668.24911.357.4696,54,4
Demir ve Demir Dışı Metaller1.224.1961.081.138-11,74,813.849.77012.196.916-11,94,7
Çelik1.388.5251.486.6767,16,618.950.63515.293.610-19,35,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri438.197389.753-11,11,75.305.1114.513.666-14,91,8
Mücevher737.509533.017-27,72,46.249.2537.448.60319,22,9
Savunma ve Havacılık Sanayii505.698370.654-26,71,64.488.7685.476.17122,02,1
İklimlendirme Sanayii673.501636.858-5,42,86.829.9357.186.1255,22,8
Diğer Sanayi Ürünleri00-0,0105.9480-100,00,0
III. MADENCİLİK478.536502.2184,92,26.247.9805.827.904-6,72,3
Madencilik Ürünleri478.536502.2184,92,26.247.9805.827.904-6,72,3
T O P L A M (TİM*)20.834.19519.827.869-4,887,8225.594.599222.863.340-1,286,5
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.713.7042.750.3791,412,229.925.94834.815.14016,313,5
GENEL İHRACAT TOPLAMI23.547.89922.578.247-4,1100,0255.520.547257.678.4800,8100,0

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv endüstrisi martta 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu - Son Dakika

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