Otomotiv Sektörü Mayıs'ta İhracatta Zirveye Yerleşti

Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3,9 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,9 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti.

Mayıs ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 118,2 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 83,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 4,4 artışla 17,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Mayısta, ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1'lik azalışla 3,1 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 2,3'lük düşüşle 533,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 264 milyon dolarla ABD oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,8 milyar dolarla İstanbul, 2,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,7 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in mayıs ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 MAYıS SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2024 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%) 2023 - 2024 2024 - 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%) I. TARIM 3.145.725 3.115.471 -1,0 14,5 36.053.296 36.188.546 0,4 15,8 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.091.659 2.056.607 -1,7 9,5 24.470.182 24.550.863 0,3 10,7 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.059.529 1.060.338 0,1 4,9 12.630.017 12.108.217 -4,1 5,3 Yaş Meyve ve Sebze 283.633 283.559 0,0 1,3 3.521.880 3.434.193 -2,5 1,5 Meyve Sebze Mamulleri 216.838 221.129 2,0 1,0 2.622.101 2.656.753 1,3 1,2 Kuru Meyve ve Mamulleri 135.539 142.080 4,8 0,7 1.733.676 1.860.717 7,3 0,8 Fındık ve Mamulleri 234.692 189.439 -19,3 0,9 2.156.388 2.660.919 23,4 1,2 Zeytin ve Zeytinyağı 69.797 46.526 -33,3 0,2 754.321 678.336 -10,1 0,3 Tütün 76.952 99.877 29,8 0,5 915.222 1.004.242 9,7 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 14.679 13.660 -6,9 0,1 136.577 147.487 8,0 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 317.480 335.597 5,7 1,6 3.669.772 3.762.875 2,5 1,6 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 317.480 335.597 5,7 1,6 3.669.772 3.762.875 2,5 1,6 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 736.587 723.267 -1,8 3,4 7.913.342 7.874.808 -0,5 3,4 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 736.587 723.267 -1,8 3,4 7.913.342 7.874.808 -0,5 3,4 II. SANAYİ 17.151.898 17.902.890 4,4 83,1 182.380.781 187.477.076 2,8 81,6 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.259.095 1.213.291 -3,6 5,6 14.030.187 13.865.832 -1,2 6,0 Tekstil ve Hammaddeleri 863.016 854.319 -1,0 4,0 9.489.446 9.567.134 0,8 4,2 Deri ve Deri Mamulleri 135.761 124.839 -8,0 0,6 1.644.883 1.503.491 -8,6 0,7 Halı 260.318 234.133 -10,1 1,1 2.895.858 2.795.207 -3,5 1,2 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 3.020.427 2.767.723 -8,4 12,8 31.800.564 30.328.576 -4,6 13,2 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 3.020.427 2.767.723 -8,4 12,8 31.800.564 30.328.576 -4,6 13,2 C. SANAYİ MAMULLERİ 12.872.376 13.921.876 8,2 64,6 136.550.030 143.282.668 4,9 62,4 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.640.740 1.520.390 -7,3 7,1 18.303.838 17.446.977 -4,7 7,6 Otomotiv Endüstrisi 3.211.103 3.947.720 22,9 18,3 35.743.067 38.704.062 8,3 16,9 Gemi, Yat ve Hizmetleri 168.228 367.054 118,2 1,7 2.150.939 2.035.676 -5,4 0,9 Elektrik ve Elektronik 1.494.970 1.676.818 12,2 7,8 16.261.441 17.079.234 5,0 7,4 Makine ve Aksamları 1.065.073 1.007.847 -5,4 4,7 11.452.532 10.893.317 -4,9 4,7 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.205.406 1.237.054 2,6 5,7 12.172.067 12.790.656 5,1 5,6 Çelik 1.452.110 1.504.857 3,6 7,0 15.596.970 16.372.120 5,0 7,1 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 419.447 415.663 -0,9 1,9 4.431.866 4.318.277 -2,6 1,9 Mücevher 581.596 842.493 44,9 3,9 7.454.573 8.975.905 20,4 3,9 Savunma ve Havacılık Sanayii 980.446 741.881 -24,3 3,4 5.823.386 7.395.372 27,0 3,2 İklimlendirme Sanayii 653.255 660.098 1,0 3,1 7.159.352 7.271.072 1,6 3,2 III. MADENCİLİK 545.499 533.153 -2,3 2,5 5.822.135 5.976.456 2,7 2,6 Madencilik Ürünleri 545.499 533.153 -2,3 2,5 5.822.135 5.976.456 2,7 2,6 T O P L A M (TİM*) 20.843.122 21.551.515 3,4 100,0 224.256.212 229.642.078 2,4 100,0 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 3.337.958 3.282.636 -1,7 13,2 36.243.839 35.877.604 -1,0 13,5 GENEL İHRACAT TOPLAMI 24.181.080 24.834.151 2,7 100,0 260.500.050 265.519.681 1,9 100,0

Kaynak: AA