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Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere - Son Dakika

Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere

26.10.2021 15:55

Avrupa'da pandemi sonrası çarkları yeniden döndürme çabaları bu kez magnezyuma takıldı. AB'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 7'sini oluşturan otomotiv sektörü yılbaşından bu yana fiyatı iki katından fazla artan magnezyumda tekelleşen Çin'in sevkiyatı durdurması sebebiyle Avrupa'da magnezyum stokları tükeniyor. "Magnezyum biterse otomotiv durur" diyen sanayi örgütleri AB yönetimini acilen harekete geçmeye ve Çin'i masaya oturmaya çağırıyor. Krizin fiyatları da etkileyeceği düşünülüyor.

Magnezyum otomotivde 'olmazsa olmaz' hammaddelerden biri. Magnezyum, şanzıman ve direksiyon kolonlarından koltuk çerçevelerine ve yakıt deposu kapaklarına kadar çeşitli otomobil parçalarında kullanılan alüminyum alaşımlar başta olmak üzere bir dizi ürün için kullanılıyor. Avrupa'nın ana magnezyum tedarikçisi olan Çin, enerji kaynaklarını korumak için 50 magnezyum izabe tesisinden yaklaşık 35'inin yılsonuna kadar kapanmasını emretti. Ancak alüminyum levha ve kütük üretiminde magnezyumun yerini alacak başka bir malzeme olmaması, sektörde büyük endişe yaratıyor. Çünkü fiyatlar resmen uçmuş durumda. Ton fiyatı yılbaşından bu yana ikiye katlanarak 4.700 dolara çıkan magnezyum fiyatları 2008 yılından bu yana en yüksek seviyede. Avrupa'da dibe vurmak üzere olan stoklardan yapılan satışlarda ise fiyatlar yılın ilk aylarındaki 2.000 dolar seviyelerinden 10.000-14.000 dolar civarına yükseldi.

MAGNEZYUM TALEBİNİN YÜZDE 95'İNİ ÇİN KARŞILIYOR

Avrupalı sanayi örgütleri, Avrupa Komisyonu'na çağrı yaparak, şiddetli açığı hafifletmek ve milyonlarca istihdama mal olacak tesislerin kapanmasını önlemek için Çin ile magnezyum sevkiyatının yeniden başlatılması için görüşme başlatılmasını istedi. Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre; Örgütler yaptığı açıklamada Çin'in magnezyum talebinin yüzde 95'ini tedarik ettiğini ancak eylülden beri sevkiyatın durduğunu belirterek Avrupa Birliği'ni acil harekete geçmeye çağırdı.

Almanya'nın metal üreticileri birliği WVM, Çin'deki enerji krizinin alüminyum üretiminin ana bileşenlerinden magnezyum tedarikini baltalamasının otomobil üreticilerini ciddi üretim sorunlarıyla karşı karşıya getirdiği konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Birlik, Alman hükümetine yazdığı bir mektupta, Avrupa magnezyum stoklarının, magnezyum piyasasında tekelleşen Çin'den gelen arz eksikliğinden etkilendiğini ve sorunların günden güne derinleştiğini bildirdi. Mektupta, "Almanya'daki ve sırasıyla tüm Avrupa'daki mevcut magnezyum stoklarının 2021 Kasım ayı sonuna kadar tükenmesi bekleniyor" uyarısı yapıldı.

3 AYDA OKSİTLENİYOR, KÜRESEL STOK DA TEHDİT ALTINDA

Magnezyum, şanzıman ve direksiyon kolonlarından koltuk çerçevelerine ve yakıt deposu kapaklarına kadar çeşitli otomobil parçalarında kullanılan alüminyum alaşımları başta olmak üzere bir dizi ürün için kullanılıyor. Avrupa'nın ana magnezyum tedarikçisi olan Çin, enerji kaynaklarını korumak için 50 magnezyum izabe tesisinden yaklaşık 35'inin yılsonuna kadar kapanmasını emretti. Ancak alüminyum levha ve kütük üretiminde magnezyumun yerini alacak başka bir malzeme olmaması, sektörde büyük endişe yaratıyor. Magnezyum üç ay içinde oksitlenmeye başladığından stoklanması zor bir ürün. Bundan ötürü, Çin'in üretimini artırmaması halinde küresel stokların da eriyeceği belirtiliyor.

"AVRUPA YENİDEN MAGNEZYUM ÜRETMELİ"

Barclays analisti Amos Fletcher'ın hazırladığı bir raporda, "Magnezyumda talebin yüzde 35'i otomobil için üretilen levhalardan geliyor. Bu nedenle magnezyum arzı durursa, tüm otomobil endüstrisi potansiyel olarak durmak zorunda kalabilir" tespitinde bulunuyor. WVM, Almanya hükümetini Çin ile Avrupa'ya magnezyum arzını artırma konusunda görüşmelere başlamaya ve Avrupa Birliği'ne magnezyum üretimini katıya geri döndürmesi için baskı yapmaya çağırdı. Dernek, "Bu oranda bir tedarik darboğazı ile otomobil, uçak, elektrobisiklet, inşaat, ambalaj endüstrisi ve mühendislik gibi sektörlerdeki tüm alüminyum katma değer zincirinde büyük üretim kayıpları tehdit ediliyor" dedi. Aralarında Norveçli Norsk Hydro'nun da olduğu yerli şirketler, Çin'in düşük maliyetleriyle baş edemedikleri için magnezyum üretimini sonlandırmak zorunda kalmışlardı.

"AMERİKALI ŞİRKETLERİN TESLİMATI GECİKECEK"

Kuzey Amerika da aynı sorunla boğuşmaya başladı. Alüminyum kütük üreten Kanadalı Matalco Inc., geçtiğimiz günlerde müşterilerine magnezyum mevcudiyetinin "kuruduğunu" ve sorun devam ederse, gelecek yıl üretim düşürüp ve teslim edilecek malın miktarını kısmak zorunda kalacağını duyurdu. ABD'nin en büyük ham alüminyum üreticisi olan Alcoa da magnezyum sıkışıklığı konusundaki endişelerini dile getirdi ve bazı tedarikçilerin teslimatlarını askıya aldığını bildirdi. Matalco ve Alcoa, silikonun da yetersiz olduğu ikazında bulundu. Çin'deki üretim kesintilerinin yol açtığı üretim düşüşü nedeniyle silikon fiyatları iki aydan kısa bir sürede yüzde 300 artırdı. Magnezyum kadar silikon da alaşımların sertleştirilmesi için kullanılıyor.

Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Otomobil, 112, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere - Son Dakika
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