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ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar - Son Dakika

ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar

13.01.2022 10:17
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, otomobilde ÖTV güncellemesi yapıldı. Motor hacmi bin 600'e kadar olan otomobillerde matrah dilimi 3'ten 5'e çıktı. Böylece bazı modellerde 40 bin liraya kadar indirim oldu. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası modele göre olası indirimler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.

HANGİ ARAÇ HANGİ DİLİMDE OLACAK?

ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu.

Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak. ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar ise yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.

DÜZENLEME FİYATLARA NASIL YANSIYACAK?

Vatandaşlar, ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim olacağını araştırmaya başladı. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası olası indirimler:

Toyota Corolla 1.5 Vision

Mevcut fiyat: 404.250 - Olası yeni fiyat: 381.903

***

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S

Mevcut fiyat: 421.750 - Olası yeni fiyat: 398.431

***

Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 Urban

Mevcut fiyat: 418.500 - Olası yeni fiyat: 395.361

***

Fiat Egea Cross 1.0 Firefly

Mevcut fiyat: 378.400 - Olası yeni fiyat: 357.489

***

Renault Clio Joy 1.0 Tce ECO

Mevcut fiyat: 349.000 - Olası yeni fiyat: 310.444

***

Renault Clio Touch 1.0 Tce X-Tronic

Mevcut fiyat: 375.000 - Olası yeni fiyat: 354.278

***

Hyundai İ20 1.4 MPI Jump Otomatik

Mevcut fiyat: 326.918 - Olası yeni fiyat: 290.816

***

Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel

Mevcut fiyat: 332.142 - Olası yeni fiyat: 295.460

***

Hyundai İ20 1.4 MPI Jump Otomatik

Mevcut fiyat: 326.918 - Olası yeni fiyat: 290.816

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Son Dakika Ekonomi ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar - Son Dakika
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