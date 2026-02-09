Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı - Son Dakika
Ekonomi

Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı
09.02.2026 07:44  Güncelleme: 07:52
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı
Altın fiyatları, doların 4 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine inmesiyle haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Pazartesi günü altın, ons başına 5 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü. Spot altın yüzde 1,3 artışla 5 bin 26,04 dolara çıkarken, gram altın yeni haftaya yüzde yüzde 1,3'lük yükselişle 7 bin 30 lira seviyelerinde başladı. Gümüş ise rekor sonrası yükselişini sürdürdü.

Altın fiyatları, doların zayıflamasıyla haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar ise bu hafta açıklanacak kritik ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda.

5 BİN DOLAR SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Pazartesi günü altın, ons başına 5 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü. Spot altın, cuma günkü yaklaşık yüzde 4'lük sert yükselişin ardından yüzde 1,3 artışla 5 bin 26,04 dolara çıktı. Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,4 yükselerek 5 bin 46,10 dolar seviyesine ulaştı.

GRAM ALTINDA 7 BİN 30 LİRA SEVİYELERİNDE

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket sürüyor. Gram altın yeni haftaya yüzde yüzde 1,3'lük yükselişle 7 bin 30 lira seviyelerinde başladı.

KCM Baş Analisti Tim Waterer, "Altın bugün yukarı yönlü bir hareket sergiliyor ancak hafta içinde açıklanacak kritik istihdam verileri nedeniyle temkinli bir ilerleme söz konusu. Doların gerilemesi ve dipten alımlar, altını yeniden 5.000 doların üzerine taşıdı" değerlendirmesinde bulundu.

DOLAR GERİLEDİ, ALTIN CAZİP HALE GELDİ

ABD doları, 4 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine indi. Bu durum, dolar cinsinden fiyatlanan altın ve diğer değerli metalleri yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

GÜMÜŞ REKOR SONRASI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Spot gümüş, önceki seansta yüzde 10'a yakın yükselişin ardından yüzde 4,3 artarak 81,11 dolar/ons seviyesine çıktı. Gümüş, 29 Ocak'ta 121,64 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Spot platinin fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 2.091,54 dolara gerilerken, paladyum yüzde 1 artışla 1.723,37 dolar seviyesine yükseldi.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, cuma günü yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasındaki zayıflığı dengelemek için bir ya da iki faiz indiriminin daha gerekebileceğini söyledi. Piyasalar, 2026 yılı içinde en az iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. İlk indirimin ise haziran ayında gelmesi öngörülüyor. Faiz getirmeyen altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü performans gösteriyor. Waterer, "İstihdam verilerinde görülecek herhangi bir zayıflık, altının toparlanma çabasını destekleyebilir. Veriler ciddi şekilde bozulmadıkça Fed'den yıl ortasından önce bir faiz indirimi beklemiyoruz" dedi.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Yatırımcılar, Fed'in para politikasına dair daha net sinyaller almak için çarşamba günü açıklanacak olan ocak ayı ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Söz konusu veri, geçen hafta yaşanan dört günlük kısmi hükümet kapanması nedeniyle ertelenmişti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile nükleer müzakerelerin başarıya ulaşması için İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının tanınmasının kilit önemde olduğunu söyledi. ABD ve İranlı diplomatlar, ABD'nin İran yakınlarında artan deniz gücü varlığı gölgesinde, cuma günü Umman'da dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yarengüme Yarengüme:
    Başlığı görünce ons altın 6000 USD oldu sandım;) 17 3 Yanıtla
  • 155168 155168:
    hep algı 11 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    sın bir yılda en çoknkazandıran Darphane altın sertifikası S1 oldu 2026 altın yılı olacak.ytd. 5 2 Yanıtla
  • Hursit Yavas Hursit Yavas:
    dunyada bu kadar para basilirken emtialarin dusmesini bekleyenler cok bekler . dunya kagit para tarihinde basilmayan paralar bir kac yilda basildi .. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
