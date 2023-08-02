Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmalarıyla rekabete ilişkin kanunu ihlal eden 16 şirkete ceza verdi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, iş gücü piyasasında birbirlerinden çalışan almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 16 firmaya 151 milyon 148 bin lira ceza kesildi.
Soruşturma sürecinde soruşturma tarafı teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması yapıp yapmadıkları incelendi. Bu anlaşmaların temelinde, işverenlerin en önemli girdilerden olan emek üzerinde rekabet etmekten karşılıklı olarak vazgeçmelerinin yattığı tespit edildi.
Çalışan ayartmama anlaşmaları emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azaltmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açabiliyor. Sonuç olarak çalışanların dağılımında etkinsizlik doğuyor ve iş gücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebiliyor.
Bu kapsamda, haklarında soruşturma süreci devam eden, rekabete aykırı çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmak suretiyle söz konusu kanunun ilgili maddesini ihlal ettikleri tespit edilen 16 firmaya ceza kesildi. Ceza kesilen şirketler şöyle:
Böylece Rekabet Kurulunca iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmalarıyla rekabete ilişkin kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle söz konusu 16 teşebbüse toplam 151 milyon 148 bin lira cezası verildi.
Dosya konusu iddialar çerçevesinde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri tespit edilemediğinden idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verilen teşebbüsler ise şöyle:
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