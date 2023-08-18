Ukrayna'dan hareket eden Joseph Schulte adlı tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nda - Son Dakika

Ukrayna'dan hareket eden Joseph Schulte adlı tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nda

Son Güncelleme: 18.08.2023 08:59

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrasında ilk kez bir tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Ukrayna limanlarından ayrılan Hong Kong bandıralı Joseph Schulte isimli gemiyi dünya kamuoyu adım adım izliyor.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna limanlarından ilk kez bir ticari gemi ayrıldı. Dün akşam Kumköy açıklarında demirleyen tahıl yüklü gemi, şu sıralarda İstanbul boğazından geçiş yapıyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YOLA ÇIKMIŞTI

Hong Kong bandıralı Joseph Schulte adlı gemi, çarşamba günü Ukrayna Limanı'dan ayrılarak İstanbul Boğazına doğru yola çıkmıştı. Gemi, dün akşam 20.00 sıralarında Türk karasularına girdi ve Kumköy açığında demirledi.

Tüm dünya onu izliyor! Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nda

24 ŞUBAT'TAN BERİ UKRAYNA'DA DEMİRLİYDİ

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinden sonra ilk kez bir ticari gemi hareket etmiş oldu. Şu anda boğazdan geçen gemi 24 Şubat'tan beri Ukrayna limanında demirli haldeydi.

Tüm dünya onu izliyor! Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nda

ANLAŞMA 17 TEMMUZ'DA SONA ERMİŞTİ

Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı. Rusya, gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.

Tüm dünya onu izliyor! Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nda

BAKANLIK GİRİŞİMİ ADIM ADIM TAKİP EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de tansiyonu yükselten girişimi yakından takip ediyor. Bakanlık kaynakları "Buradaki sorun ticari gemilerin çatışma ortamında güvenli şekilde Türk Boğazlarına gelebilmesi, Boğazlara kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesi ile ilgili bir sorun yok" ifadesini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Ekonomi

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Son Dakika Ekonomi Ukrayna'dan hareket eden Joseph Schulte adlı tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan hareket eden Joseph Schulte adlı tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nda - Son Dakika
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