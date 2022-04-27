Rusya-Ukrayna savaşı tekstil sektörünü de vurdu! İhracatta büyük sıkıntılar yaşanıyor - Son Dakika

Rusya ile Ukrayna arasında 2 ayı aşkın süredir devam eden savaş, ticari ilişkiler bağlamında birçok ülkeyi olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkiledi. Özellikle tekstil sektörü için büyük önem taşıyan iki ülkeye resmi rakamlara göre toplamda 460 milyon dolar hazır giyim, 153 milyon dolar da deri ve deri mamulleri ihracatı gerçekleştiriliyor. Yolcu beraberi ile birlikte Rusya'ya yapılan hazır giyim ve deri ihracatı 1,5 milyar dolara yaklaşırken, Ukrayna'ya ise 750 milyon doları buluyor.

''SAVAŞIN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYORUZ''

İki ülke arasındaki savaşın doğurduğu ihracattaki sıkıntılar nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren sektörlerin başında tekstil sektörü gelirken, yaşadıkları sıkıntılara değinen Gönültaş Tekstil Sahibi Remzi Gönültaş, ''Rusya'ya yıllık 1 milyar, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık ihracat yapan sektörün temsilcileriyiz, savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz'' dedi.

Gönültaş Tekstil Sahibi Remzi Gönültaş.

İHRACATTA YAŞANAN SIKINTILAR NEDENİYLE SEKTÖR ZOR DURUMDA

İstanbul'da Merter ve Zeytinburnu'nda bulunan mağazasında RG Kidsstore markasıyla hizmet veren Remzi Gönültaş, ''Dolar kurunun yüksek olmasından dolayı ve Çin'deki koronavirüs nedeniyle Türk tekstil piyasasına yoğun bir talep bulunmaktadır. Ancak üretim ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. İhracatı halen gerçekleşmeyen mamul ve yarı mamul ürünlerin büyük bir kısmı sipariş iptali nedeniyle maliyetlerinin altında elden çıkarmak durumunda kalıyoruz. İhracatı gerçekleşen siparişlerimizde taahhütlerimizi yerine getirmek için alternatif rota seçmek zorunda kalmaktayız. Bu durum da zaman ve maliyet yönüyle sıkıntı yaratmaktadır. Ayrıca rublenin dolar karşısında değer kaybı, hangi pariteye göre değerlendirileceğini merak ediyoruz.'' dedi.

Gönültaş Tekstil hakkında

Gönültaş Tekstil İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti olarak 2007'den beri çocuk giyim sektöründe RG Kidsstore markası ile yurt dışında %75 ve yurt içinde %25 olmak üzere pazarda büyük bir paya sahip. Firmanın 6 milyondan fazla çocuğun kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'de 30, yurt dışında ise 70 satış noktası bulunuyor. Sektörde öncü olan firma ürünlerini ABD, Polonya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, İsrail, Lübnan, Suriye, Filistin, Mısır İran, Irak, Almanya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan'a ihraç ediyor.