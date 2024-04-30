Samsun TSO, Macaristan ile iş birliğini artırmak için iş forumu düzenledi

Ekonomi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetimi, Macaristan'la karşılıklı iş birliği ve ticareti artırmak, yeni iş imkanları sağlamak amacıyla başkent Budapeşte'de iş forumu düzenledi. Yaklaşık 60 kişilik bir heyetle Macaristan'a giden Samsun TSO heyeti, düzenlediği iş forumunda, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerini Macar iş insanlarıyla paylaştı.

Samsun TSO Yönetimi, Macaristan'la karşılıklı işbirliği ve ticareti artırmak, yeni iş imkanları sağlamak amacıyla Budapeşte'de iş forumu organize etti. Koordinatörlüğünü Samsun TSO'nun yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında, Macaristan'da bu projeyi yürüten HEPA iş birliği ile düzenlenen iş forumunda, Macaristan ve Samsun arasındaki yatırım ve işbirliği fırsatları masaya yatırıldı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu başkanlığında, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Meclis Üyeleri ile meclis üyelerinden oluşan heyet ayrıca program kapsamında, çeşitli ziyaretlerde de bulunarak, Samsun'u tanıttı.

Samsun'u anlattı

Macar iş insanlarının büyük ilgi gösterdiği Samsun-Budapeşte İş Forumu'nun açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanısıra öne çıkan sektörlerini katılımcılarla paylaştı. Konuşmasında, geçmişten bugüne Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin dostluk, iş birliği ve karşılıklı çıkarlar temelinde gelişmekte ve derinleşmekte olduğuna vurgu yapan Başkan Murzioğlu, "Bizler de bugün burada Atatürk'ün şehri Samsun'un iş camiasının temsilcileri olarak dost ülke Macaristan'da yüzyılı aşkın köklü bağların üzerine iş birliğimizi güçlendirmek, yeni işbirlikleri tesis etmek adına buradayız. Samsun, Türkiye'nin kuzey kıyısında alternatifli üretim ve hizmet altyapısına sahip, yaşamaya değer unsurlarla örülü ülkemizin parlayan şehirlerinden bir tanesi, Karadeniz Bölgesi'nin lokomotif şehridir. Samsun dört ulaşım aksının bir arada olduğu alternatifli depolama alanlarıyla birlikte önemli bir lojistik şehridir. Organize sanayi alanları ve buradan dünyanın dört bir yanına gönderdiği ürün çeşitliliğiyle sanayi şehridir. Samsun konumuyla, hizmet ağıyla, serbest bölgesiyle, limanlarıyla ve fuar merkeziyle bir ticaret merkezidir. Sosyal ve kültürel alanları, doğasıyla, konaklama alternatifleriyle görülmeye değer bir turizm kentidir. Gelişmiş insan kaynağı, iklimi, coğrafi koşulları, kültürel imkanları, eğitim olanakları ve sağlık hizmetleri ile yaşamaya değer bir cazibe merkezidir" dedi.

Murzioğlu: "Birlikte iş yapmak için çok sebebimiz var"

Samsun'u hem yaşamak için hem de iş yapmak için pek çok fırsatı bir arada sunan bir şehir olarak tanımlayan Başkan Murzioğlu, "Samsun'da tekstilden, ana metal sanayiye, tarımsal ürünlerden, su ürünlerine, mobilyadan otomotiv yedek parçaya, ilaç sanayiye kadar pek çok ürün üretiyoruz. Her iki ülkenin karşılıklı dış ticaretini incelediğimizde birbirine rakip bir yapıdan çok tamamlayıcı bir halde olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla birlikte iş yapmak için çok sebebimiz var. Dış ticaret rakamlarımız da bunu doğruluyor. Samsun'dan dost ülke Macaristan'la yapmış olduğumuz alışverişte 2021 yılından bu yana anlamlı bir artış olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte çok daha büyük bir potansiyelin varlığına inanıyoruz. Bu bağlamda uluslararası hedefleri olan KOBİ'lere yönelik dünyanın en büyük destek ağı olan Avrupa Birliği Tek Pazar Programı kapsamında dünyada 40'tan fazla ülkede ve 450'den fazla kurum tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı projesi çok önemli bir araçtır. Proje ortağımız KOSGEB Samsun Müdürlüğü'nün de destek verdiği bugünkü buluşmada, Samsun ve Macaristan arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek ve işbirliği fırsatlarını arttırmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle 1923'te imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü olması dolayısıyla ilan edilen 2024 yılı Türkiye ve Macaristan Kültür Yılını kutluyor, ekonomik anlamda işbirliğimizin de dostluk temelinde güçlenerek artmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

2 ülke arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı

Ardından konuşma yapan, Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi 1. Müsteşarı Özkan Duman, Samsun TSO tarafından gerçekleştirilen iş forumu ve ikili iş görüşmeleri organizasyonundan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirten Duman, 2024 senesinin Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü kapsamında büyükelçilik olarak birçok etkinlik yapıldığını söyledi. Duman, düzenlenen iş forumunun iki ülke liderleri tarafından belirlenen 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de katkı sağlayacağını söyledi.

Daha sonra da Avrupa İşletmeler Ağı projesinin Macaristan'daki temsilcisi Macaristan İhracatı Destekleme Ajansı (HEPA) Genel Müdür Yardımcısı Andrea Nestor söz alarak, ajansın sunduğu hizmetleri kapsayan bir sunum gerçekleştirdi. Türk Macar Ticaret Odası/Türk Macar Ticaret Odası ve Türkiye Macaristan İş Konseyi Başkanı G.Suat Karakuş da yaptığı konuşmada, Macaristan ve Türkiye'nin ticari ve ekonomik işbirliğinin gelişmesi açısından forumun son derece faydalı bir etkinlik olduğundan bahsetti. Daha sonra söz alan Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası ve Macar Türk Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Gbor Kiss ise Macar-Türk Komitesi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Son olarak kürsüye gelen T.C. Macaristan Ticaret Müşaviri Sedat Karaoğlu, Türkiye ve Macaristan Arasındaki Ekonomik İlişkiler konulu bir sunum yaptı. Samsun-Budapeşte İş Forumu, anı takdimi ile sona erdi.

70'e yakın ikili iş görüşmesi yapıldı

İş Forumu kapsamında ardından 35'e yakın Macar iş insanının katılımıyla, Samsunlu heyet arasında medikal, inşaat ve yapı malzemeleri, tekstil, gayrimenkul, mobilya, cam sanayi ve plastik sanayi sektörlerinde 70'e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Heyet, üç gün süren program kapsamında Budapeşte Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Heyeti Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası ve Macar-Türk Komitesi Başkanı Andrs Rev ve Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Macar-Türk Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Gabor Kiss ve beraberindeki heyet karşıladı. Toplantıda odalar ve bölgeler arası işbirliği imkanları görüşüldü. Heyet son olarak, Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi C. Gülşen Karanis Ekşioğlu'nu ziyaret ederek, karşılıklı iş birliği fırsatlarını görüştü. Ekşioğlu yaptığı konuşmada, Türkiye ile Macaristan arasından ticaret hacminin gelişmesi için Samsun TSO'nun yaptığı programın önemine işaret ederek, teşekkür etti. Oldukça yoğun geçen program, Büyükelçi C. Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun büyükelçilik konutunda Samsun TSO heyeti onuruna verdiği akşam yemeği ile sona erdi. - SAMSUN