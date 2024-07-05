Samsun\'un İhracatı Yüzde 14,8 Arttı

Ekonomi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un 2024 yılının ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8'lik bir artış ile 681 milyon dolarlık ihracat yaptığını açıkladı.

Samsun TSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri faaliyetler hakkında meclisi bilgilendirdi.

Yüzde 14,8 artış

Murzioğlu, konuşmasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yayımladığı ihracat rakamları hakkında da meclise açıklamalarda bulundu. Murzioğlu, TİM verilerine göre 2023 yılının ilk altı ayında 593 milyon 393 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Samsun'un, 2024 yılının aynı döneminde 681 milyon 75 bin dolar ihracat yaptığını söyledi. Murzioğlu, geçen yıla göre Türkiye ihracatında yüzde 2 oranında artışa rağmen, Samsun'daki artışın ise yüzde 14,8 oranında olduğuna dikkat çekti.

En çok ihracat yapılan ülkeler

Konuşmasında, TÜİK'in verilerine de yer veren Başkan Murzioğlu, Samsun'un 2024 yılının 5 beş ayında toplam 165 ülke ve dört serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. Murzioğlu, Samsun'un en fazla ihracat yaptığı beş ülkenin ise sırasıyla Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya Federasyonu, Hollanda ve Almanya olduğunu, bu ülkeleri, Irak, Ukrayna, Gürcistan, Birleşik Krallık ve Yunanistan'ın takip ettiğini açıkladı. İlk 5 ayda gerçekleştirilen ihracatın yüzde 54'ünün bu ülkelere yapıldığını hatırlatan Murzioğlu, Samsun'un ilk 5 ayda yaptığı ihracatla Türkiye sıralamasında 19'uncu basamakta olduğunu hatırlattı.

En fazla ihracat yapılan ürünler

2024 yılının ilk 5 aylık döneminde Samsun'dan en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da bilgi veren Başkan Murzioğlu, "İlimizden bu yıl en fazla ihracat yapılan beş kalem ürünlerin başında, değirmencilik ürünleri, kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar, motorlu kara taşıtları, silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı ile elektrikli makine ve cihazlar geldi. Bunları ise balıklar ve kabuklu hayvanlar, demir ve çelikten eşya, yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler, kauçuk ve kauçuktan eşya ile ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü takip etti. Verilere baktığımızda ise ilimizin 84 fasılda ihracat yaptığını görüyoruz" diye konuştu.

"Başarıları daim olsun"

Konuşmasında, oda olarak tüm güçleriyle ihracatı artırıcı yardımcı etkenleri harekete geçirmek için çaba harcadıklarına dikkat çeken Başkan Murzioğlu, "Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2023 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye'nin ilk 1000 firması arasına ilimizden 9 firma, İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl hazırladığı Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayici Kuruluşu arasına da 6 firmamız girerek göğsümüzü kabarttı. Yaşanan tüm ekonomik zorluklara rağmen firmalarımızın başarıları takdire şayandır. Bir kez daha sizlerin huzurunda ilimizin ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak, iş ve AŞ sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenlerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Rekabet gücünü korumalıyız"

"Her zaman dile getirdiğimiz gibi, ülkemizin ve şehrimizin kalkınma için kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz" diyen Murzioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanayicinin kazanması yeni yatırım, yeni istihdam kapıları demek, başarıları daim olsun. Biz şehrimizin daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağını biliyoruz. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız. Oda olarak tüm gücümüzle şehrimizin ihracatını geliştirmenin çabası içindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz."

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN