Bakan Varank, Çanakkale'de millet bahçesi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Varank, Çanakkale'de millet bahçesi açılışında konuştu Açıklaması

27.07.2022 16:23
Bakan Varank, Çanakkale'de millet bahçesi açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim milletimizle kurduğumuz bağ, bir aşk hikayesi. Biz milletin hizmetkarıyız, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için çalışıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim milletimizle kurduğumuz bağ, bir aşk hikayesi. Biz milletin hizmetkarıyız, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için çalışıyoruz." dedi.

Bakan Varank, Ezine Millet Bahçesi Açılışı ve Araç Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, şehre güzel bir millet bahçesi kazandırıldığını, alanın eski durumuna göre oldukça iyi hale geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Cuma günü Erzurum'daydım,Türkiye'nin ve alanında Avrupa'nın en büyük gökyüzü gözlem evinde programlar icra etmek için. Cumartesi günü Kayseri'de şehre kazandırdığımız yatırımların açılışını gerçekleştirdik. Pazar günü Giresun'daydım, teknoloji yarışmalarıyla adeta Türkiye'de bilim ateşini tutuşturduğumuz TEKNOFEST Yarışmalarına katıldık. Orada çocuklarımızla, gençlerimizle bir araya geldik ve orada şehre kazandırdığımız yatırımların açılışlarını yaptık. Pazartesi günü Ankara'daydım, salı günü İstanbul'daydım, çarşamba günü buradayız. Çanakkale'deyiz. Neden buradayız? İşte Kale Grubunun ki bu şehre çok ciddi yatırımları var, Çan ilçesinden geliyorum. Orada sorduğum herkes ya emekli olmuş ya Çanakkale Seramik'te çalışmış. İşte öyle bir şirketin çok önemli yatırımlarından bir tanesinin temel atmasını gerçekleştirdik. Duracağız mı? Durmayacağız."

Varank, durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "2019 yılında ben Ezine'ye gelmiştim. O zaman bir söz verdim, dedim ki 'Ezineliler ne istiyor? Küçük sanayi sitesi istiyor', bu şehrin en önemli taleplerinden bir tanesiydi, '2020 yılında biz ihalesini yapacağız' dedik, ihaleyi gerçekleştirdik. Şu anda küçük sanayi sitesinin inşaatı son sürat devam ediyor, yüzde 70'lere ulaştı. İnşallah sene sonuna kadar dükkanların inşaatı bitirilecek. Bizden önce Ezine Organize Sanayi Bölgesinin tescili yapılmıştı, hiçbir icraat yoktu. Biz dedik ki 'inşallah Ezine'ye hak ettiği Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kazandıracağız. İhaleleri yaptık, yer teslimlerini yaptık. Şu anda 8 fabrikanın inşaatı devam ediyor, 29 fabrikanın plan proje aşaması devam ediyor. Orada 52 fabrika kurulacak." dedi.

"Bizim milletimizle kurduğumuz bağ bir aşk hikayesi"

Dünyada ekonomik problemler olduğuna, hatta Avrupa'nın gaz kesintileriyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Bizim milletimizle kurduğumuz bağ bir aşk hikayesi. Biz milletin hizmetkarıyız, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için çalışıyoruz. 20 yıldır bunun gayreti içindeyiz, eskiden hatırlayın bu ülkede neler olduğunu, biz birtakım teknolojileri kendimizi savunmak için Batı'dan yalvararak almak durumunda kalıyorduk. Onlar da bize yarısını veriyordu, yarısını vermiyordu. Şimdi insansız hava araçlarımızla dünyada bir destan yazıyoruz. Emin olun dünyada her ülke, bizim ülkemize ziyaret yapan her bir resmi heyet bize soruyor, 'bu insansız hava araçları nasıl bir teknoloji? Acaba bize bunu satar mısınız?' diye. Biz Türkiye'yi katma değerli üretimle, teknolojiyle, bilimle, sanayiyle kalkındırmakta kararlıyız. Bu yolda siz değerli vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle yürümek istiyoruz."

Bakan Varank, daha çok çalışacaklarını ve Çanakkale'nin taleplerini yerine getirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Mustafa Varank, Çanakkale, Türkiye, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, Çanakkale'de millet bahçesi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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