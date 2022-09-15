Dünyanın en büyük değirmen makineleri fuarı İstanbul'da başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün başlayan MillTech İstanbul Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı'nın alanında en büyük ticaret platformu olduğunu belirterek, "Ortalama ihracatımız kilogram başına 1,6 dolar seviyesindeyken değirmen makinalarında bu rakam 14 dolarlara çıkıyor. İşte böyle katma değer oluşturduğumuz bir sektör." dedi.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) tarafından CNR Holding iş birliğinde hayata geçirilen, alanında dünyanın en büyük etkinliği olma özelliği taşıyan, yerli ve yabancı üretici firmalar ile nitelikli alıcıyı bir araya getiren MillTech İstanbul Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuar açılışında konuşan Varank, hem yurt içi hem de yurt dışı için önem arz eden fuarın iş dünyasının yenilikçi ürünlerini sergiledikleri bir vitrin konumunda olduğunu söyledi.

Bu yıl Türkiye'de ve yurt dışında onlarca fuara katıldıklarını, iş dünyasını dinlediklerini ve onların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emin olun bu fuarların tamamında özel sektörümüzün gücüne ve dinamizmine gururla şahit olduk. Bugün açılışını yaptığımız MillTech Fuarı da sektörün ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından gerçekten büyük bir önem arz ediyor. Burası alanında dünyanın en büyük ticaret platformu özelliğine sahip. 120'nin üzerinde markanın ürününü sergilediği bu fuar birçok yenilikçi teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor ve ilk defa kamuoyuna tanıtmış oluyor. Katılımcı sayısı açısından bu fuarda bir rekor bekliyoruz. 15 bini aşkın sektör temsilcisinin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz. Şimdiden bağlantılarını yaptılar. Böylece yerli üreticiler ile uluslararası alıcıları bir araya getirerek sektörün ticari hacmini artırmış olacağız."

- "Ülkemizin büyümesi katlanarak devam edecek"

Bakan Varank, Kovid-19 ve sonrasında yaşanan siyasi olayların ve savaşların olumsuz etkilerinden bahsederek, tedarik zincirlerinde ve enerji fiyatlarındaki sıkıntılara değindi.

Ekonomistlerin Avrupa ekonomisinin resesyona yani duraklama dönemine girdiğini şimdiden ilan etmeye başladığını dile getiren Varank, "Ancak bizler tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemizin en az seviyede etkilenmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde proaktif politikalar uygulamaya çalışıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikamız sayesinde sanayimizin çarkları çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.

Varank, ocak-ağustos döneminde Türkiye ihracatının 165 milyar doları aşarak rekora imza attığını, istihdamın 30 milyonu geçtiğini, temmuzda sanayi üretiminin yüzde 2,4 arttığını anlattı.

Gelecek dönemde enflasyonun da kontrol altına alınmasıyla ülkenin büyümesinin katlanarak devam edeceğini vurgulayan Varank, 20 yılda yaptıkları altyapı yatırımları ve oluşturdukları ekosistem sayesinde artık Türkiye'nin katma değer üreten bir ülke haline gelmesini sağladıklarını bildirdi.

"Değirmen makinelerinde birim başına ihracat değeri 14 dolar"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin değirmen makinelerinde son teknoloji ürünleri ürettiğini belirterek, "Ortalama ihracatımız kilogram başına 1,6 dolar seviyesindeyken değirmen makinalarında bu rakam 14 dolarlara çıkıyor. İşte böyle katma değer oluşturduğumuz bir sektör." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son dönemde yüksek teknolojili alanlarda yaptıkları çalışmalardan bahseden Varank, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumlarla sanayiyi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Varank, özel sektörü desteklediklerini, teşvikleri ve Ar-Ge destekleriyle onların önünü açtıklarını kaydederek, onların da kendilerini gururlandırdığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çorum'da makine üretimi yapan Alapala isimli firmayı ziyaret ettiğini ve bu firma ile ilgili "Dünyanın en iyi makina üreticisi Çorum'da, bu şehirde. Onlar o kadar güzel üretim yapıyorlar ki dünyaya satıyorlar." dediğini aktaran Varank, "Peki Alapala'nın web sitesine gidiyorsunuz. Ne yazıyor? Son 20 yılda KOSGEB'den, TÜBİTAK'tan aldığı destekleri yazıyor. O destekler sayesinde nasıl geliştiğini, yeni yatırımlar yaptığı anlatıyor. İşte biz sanayiyi desteklemeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Varank, değirmen sanayisinin Türkiye'ye çok ciddi katkılar sağlayan ve ülkenin ihracatını artıran bir alan olduğunu belirterek, "Burada firmalarımız çok başarılı işlere imza atıyor. Bu gibi fuarlarla kendi etki alanlarını da genişletmiş oluyorlar. Fuara hizmeti geçen ve bu fuarın düzenlenmesine katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini sonlandırdı.

"Değirmen makineleri sektöründen 250 milyon dolarlık yatırım"

DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, fuarda sadece buğday değil makarnadan fasulyeye, yemden mercimeğe çok farklı alanlarla faaliyet gösteren işletmelerin kullanacağı makinelerin alıcılarla buluştuğunu söyledi.

Sektördeki son teknoloji ürünlerin dünyanın farklı yerlerinden ve Türkiye'den gelen ziyaretçilerle bir araya geldiğini dile getiren Demirtaşoğlu, fuarın ekonomik büyüklüğünden bahsetti.

Demirtaşoğlu, 60 ülkeden katılımcının fuara kayıt yaptırdığını, 15 bin profesyonel ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini kaydederek, " İtalya, Almanya ve Japonya gibi ülkelerle rekabet edebilmek için sektörümüz yüksek katma değere sahip üretim yapmak için çalışıyor." dedi.

Sektörün yatırımlarına devam ettiğini, değirmen makineleri sektöründe 250 milyon dolarlık bir yatırım öngörüldüğünü aktaran Demirtaşoğlu, istihdama 10 bin ek katkı sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Demirtaşoğlu, "Dünyanın en büyük değirmen makineleri fuarını düzenliyoruz. Ülkemizde üretilen makinelerin yüzde 97'sini ihraç ediyoruz. Dünya değirmen makineleri ihracatında lideriz. Un ihracatında lideriz, makarna ihracatında ise dünya ikincisiyiz. Bu birlikteliğin artarak devam etmesini diliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ve sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı açılış töreninin ardından Bakan Varank ve beraberindekiler fuar alanında incelemelerde bulundu ve stantları ziyaret etti.