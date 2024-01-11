Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşma İmzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşma" ile Türkiye'den ve KKTC'den yatırımcılar arasında ortaya çıkan farkları gidermeyi planladıklarını belirterek, "İmzalayacağımız anlaşma ile Finansal destek sağladığımız OSB'lerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye kanunlarına tabi şirketlerin KKTC'de gerçekleştireceği sanayi yatırımlarını kolaylaştırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretine katılan Bakan Kacır, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile "Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkındaki Anlaşma"nın imza töreninde konuştu.

Büyük Türk milletinin bir parçası olarak Kıbrıs Türkleri'nin, nice badirelerden çetin mücadeleler vererek sıyrıldığını ve bugünlere geldiğine işaret eden Kacır, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve izolasyona karşı Türkiye'nin, haklı davasında Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu söyledi.

Kacır, 450 yıldan fazla süre Kıbrıs'ta Türk varlığının korunmasının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekasının, Türkiye'nin asla vazgeçmediği ve vazgeçmeyeceği temel politika ve ilke olduğunun altını çizerek, "İki devletli bir çözümün savunucusu olmayı sürdüreceğiz. Mavi Vatan'ın ikinci Türk devleti konumunda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her zaman gözümüz, aklımız ve milli davamız olacaktır. Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınmasını, refah seviyesinin yükseltilmesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla iş birliklerimizin güçlendirilmesini öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz." diye konuştu.

"Tam bağımsız Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyoruz"

Türkiye'nin son 21 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini anlatan Kacır, dev bir Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa edildiğini aktardı. Bugün Türkiye'nin 101 teknoparkında, 10 binin üzerinde girişim ile teknoloji geliştirme yolculuğunun sürdüğünü kaydeden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1600'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezimizle birlikte, 272 bin kişilik büyük bir Ar-Ge ordusu ile hareket ediyoruz. Birçok ülke ekonomisinin daralma yaşadığı bir dönemde bile, Türkiye büyüme trendini son 13 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. 255,8 milyar dolar ihracat ile tarihi bir rekora imza attı. Bu gurur tablosu, Türk sanayisinin üretmeye, katma değer ve istihdam oluşturmaya devam etmesiyle mümkün olmuştur. Türkiye artık, sanayisi, üretim kapasitesi, Ar-Ge ve inovasyon altyapısı, nitelikli iş gücü ve üç kıtayı birleştiren stratejik konumu ile küresel bir teknoloji ve üretim üssüdür. Bir dönem en temel savunma sanayi ürünlerini bile ithal ederken, bugün İnsansız Hava Aracı üretiminde dünya birincisiyiz. 60 yıllık hayalimiz, doğuştan elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg yollarda. Güneş panellerinde, ticari araçlarda, beyaz eşyada Avrupa'nın en büyük üreticisiyiz. Tam bağımsız Türkiye yolunda emin adımlarla ve kararlılıkla yürüyoruz."

"KKTC'nin ekonomik potansiyelini ortaya koyacak plan ve projelerin destekçisiyiz"

Kacır, ülkede oluşan mevcut bilgi birikimini, dost ve kardeş ülkelere de aktarmayı önemsediklerini dile getirdi. Bölgesinde güç, dünyada söz sahibi bir Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikbali ve Kıbrıs Türk halkının kalkınması için en büyük güvence olmaya devam edeceğini dile getiren Kacır, "Türkiye Yüzyılı"nı inşa ederken, "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerine doğru ilerlerken, sarsılmaz bağların bulunduğu KKTC'nin ekonomik potansiyelini ortaya koyacak plan ve projelerin destekçisi olmaya devam edildiğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da altyapı, kapasite geliştirme, mevzuat oluşturma ve insan kaynağı açısından KKTC'deki iş birliklerini de önemsediklerine değinen Kacır, üniversiteleriyle, akademik niceliği ve niteliğiyle KKTC'nin bilgi temelli ekonomisinin büyük potansiyel içerdiğini belirtti. Özellikle KKTC bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemini geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Kacır, TÜBİTAK ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2009 yılında imzalanan iş birliği protokolünü yakın zamanda bir üst düzeye taşıdıklarını anımsattı. KKTC üniversitelerindeki hocaların TÜBİTAK akademik araştırma destek programlarının tümünden faydalanabileceklerine dikkati çeken Kacır, ayrıca KKTC de eğitim gören ortaöğretim öğrencilerin de TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal araştırma projeleri ve olimpiyat yarışmalarına katılabileceklerini aktardı.

"Sanayileşme konusundaki tecrübelerimizi KKTC'ye aktarmayı önemsiyoruz"

Kacır, Çukurova Kalkınma Ajansı ile KKTC'de yürütülen kalkınma projeleri için mali destek programları yürüttüklerine değinerek, ajansın teknik yardım ve gözetiminde 2011 yılından bu yana uygulanan 27 mali destek programı kapsamında, KKTC'nin kalkınması için 1,1 milyar lira tutarında destek sağladıklarını bildirdi. Türkiye'deki başarılı OSB modelini, KKTC'de de uygulamak adına adımlar attıklarını aktaran Kacır, şöyle konuştu:

"1960'lı yıllarda adımları atılan OSB uygulamalarımız, bugün ülke sathına yaygınlaşmış ve planlı sanayileşme politikalarımızın odak noktasına yerleşmiştir. Geldiğimiz noktada, OSB'lerimiz ülkemiz ekonomisinde istihdam ve üretimin öncüsü konumundadır. Son 22 yılda, OSB sayımız 192'den 360'a, OSB'lerimizde çalışan sayısı 415 binden 2,6 milyona çıktı. Bilgi birikimimiz ve deneyimizden hareketle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nitelikli, planlı ve çevreci sanayi alanları kazandırıyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yatırım alanı açarken, Türkiye'den gelecek yatırımcılarımıza da yatırım kolaylığı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, sanayileşme konusundaki tecrübelerimizi KKTC'ye aktarmayı önemsiyor, KKTC'nin de üretim yeteneklerini geliştirmesini arzuluyoruz. İmzalayacağımız anlaşma ile Finansal destek sağladığımız OSB'lerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye kanunlarına tabi şirketlerin KKTC'de gerçekleştireceği sanayi yatırımlarını kolaylaştırıyoruz. Geçtiğimiz yıl imzalanan protokolle birlikte, Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesi'nin planı, altyapısı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi adına yola çıktık. Süreç içerisinde, Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesi'nin imar planları tamamlandı ve ihale çalışmalarına başlandı. Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesi'nin, KKTC sanayisine yeni bir soluk getireceğine inanıyorum."

KKTC'de yer alan OSB'lerin gücüne güç katmak ve sanayi altyapısını kuvvetlendirmek için mevkidaşı ile yakın iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kacır, "Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşma" ile aynı zamanda, Türkiye'den ve KKTC'den yatırımcılar arasında ortaya çıkan farkları gidermeyi planladıklarını kaydetti. KKTC'li yatırımcıların yanı sıra, Türkiye'den gelecek yatırımlarla bu OSB'leri birer üretim alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren Kacır, böylece kurumsallaşmış şirketleri KKTC OSB'lerinde yatırım yapmaya teşvik edeceklerini, iki ülke arasında teknoloji ve bilgi transferini daha da güçlendireceklerini söyledi. KKTC'nin sanayileşme yolculuğunda büyük bir atılım sağlayacaklarının altını çizen Kacır, anlaşmanın sadece Türkiye ve KKTC'nin değil, tüm Doğu Akdeniz havzasının sanayi ekosistemine katkı sağlamasını temenni ettiğini ifade etti.