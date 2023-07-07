Sarp Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Harcı Nedeniyle Yoğunluk Yaşandı - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Harcı Nedeniyle Yoğunluk Yaşandı

07.07.2023 17:54

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması sonrası; Gürcistan'a akın edenler, yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzandı.

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 6 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarılması kararı üzerine Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda büyük yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzandı.

Sarp Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Harcı Nedeniyle Yoğunluk Oluştu

SINIR KAPILARINA KOŞTULAR

Gece yarısı Resmi Gazetede yayınlanan vergi oranlarıyla yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Dev zam sonrası vatandaşlar haberi duyar duymaz sınır kapılarına akın etti.

Sarp Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Harcı Nedeniyle Yoğunluk Oluştu

KUYRUK 15 KM'Yİ BULDU

Gürcistan'a akın edenler, yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzandı.

Sarp Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Harcı Nedeniyle Yoğunluk Oluştu

GECE YARISINA KADAR VAKİTLERİ VAR

Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 24.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek. Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı. Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları bu nedenle insan akınına uğramış durumda.

Sarp Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Harcı Nedeniyle Yoğunluk Oluştu
Kaynak: DHA
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Yurt dışı telefonlarına 6 bin yerine 20 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarına adeta hücum etti Yurt dışı telefonlarına 6 bin yerine 20 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarına adeta hücum etti

Karadeniz Sahil Yolu, Sarp Sınır Kapısı, Kemalpaşa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarp Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Harcı Nedeniyle Yoğunluk Yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarp Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Harcı Nedeniyle Yoğunluk Yaşandı - Son Dakika
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