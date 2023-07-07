Sarp Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Harcı Nedeniyle Yoğunluk Yaşandı

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 6 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarılması kararı üzerine Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda büyük yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzandı.

SINIR KAPILARINA KOŞTULAR

Gece yarısı Resmi Gazetede yayınlanan vergi oranlarıyla yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Dev zam sonrası vatandaşlar haberi duyar duymaz sınır kapılarına akın etti.

KUYRUK 15 KM'Yİ BULDU

Gürcistan'a akın edenler, yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzandı.

GECE YARISINA KADAR VAKİTLERİ VAR

Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 24.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek. Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı. Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları bu nedenle insan akınına uğramış durumda.