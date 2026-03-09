Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda 'taksit' dönemi başladı

ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın 10. gününde petrol fiyatlarındaki sert yükseliş Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Akaryakıt maliyetlerinin artması nedeniyle patlıcanın kilogram fiyatı 200 liraya kadar çıkarken, bir pazarcının bulduğu çözüm dikkat çekti.

BENZİN 61, MOTORİN 66 TL'Yİ AŞTI

Orta Doğu'yu ateş çemberine alan savaşın ardından akaryakıt fiyatları uçtu. Resmi Gazete'te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin sınırlandırılması ve vatandaşa yükünü hafifletmek için "eşel mobil" sistemine geçildi. Böylelikle zammın yüzde 75 ÖTV'den indirildi. Buna rağmen benzin 61 TL'yi, motorin ise 66 TL'yi aştı.

PAZARDA "TAKSİT" DÖNEMİ BAŞLADI

Artan fiyatlar karşısında müşterilerin alım gücünün düştüğünü söyleyen pazarcı, kilosu 200 liraya ulaşan patlıcanı kredi kartına 4 taksit imkanıyla satmaya başladı. Tezgaha asılan "4 taksit patlıcan" yazısı kısa sürede hem pazarda hem de sosyal medyada gündem oldu.

Uzmanlar ise akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin yalnızca ulaşımı değil, üretim ve lojistik maliyetleri üzerinden gıda fiyatlarını da etkilediğini vurguluyor. Savaşın ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın devam etmesi halinde pazardaki fiyatların daha da artabileceği değerlendiriliyor.