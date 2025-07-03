SOCAR Fiber ve TurkNet'ten Güçlü İş Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

SOCAR Fiber ve TurkNet'ten Güçlü İş Birliği

SOCAR Fiber ve TurkNet\'ten Güçlü İş Birliği
03.07.2025 10:53
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SOCAR Fiber ve TurkNet, Türkiye'nin internet altyapısını güçlendiren stratejik bir anlaşma imzaladı.

SOCAR Fiber ve TurkNet, Türkiye'nin internet altyapısını güçlendirmek, kesintisiz ve güvenli ağ bağlantısı sunmak için iş birliği anlaşması imzaladı.

SOCAR Fiber ve TurkNet arasında gerçekleşen stratejik iş birliği kapsamında, TANAP doğal gaz boru hattı boyunca Gürcistan sınırından Yunanistan sınırına kadar uzanan 1850 kilometrelik SOCAR Fiber ekspres rotası, TurkNet tarafından kendi omurga ağına entegre edilecek. Bursa, Eskişehir, Ankara, Sivas, Erzurum ve Kars gibi şehirlerin yakınından geçen bu hat, TANAP boru güzergahının her iki tarafına gömülü şekilde döşendiği için yedeklilik ve yüksek düzeyde güvenilirlik sağlaması açısından önem taşıyor. Bu yatırımla şirket, FTTH (Eve Kadar Fiber) altyapısını daha fazla şehre yayarak, yüksek hız, düşük gecikme süresi ve güçlü bağlantı performansını daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştıracak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan SOCAR Fiber Genel Müdürü Kanan Mammadov, "Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda stratejik bir omurga oluşturan TANAP güzergahındaki fiber altyapımız, yalnızca enerji değil, veri akışı açısından da ülkeleri birbirine bağlayan bir köprü niteliğinde. Şirket ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, doğudan batıya tek parçada güvenli ve yüksek kapasiteli bir bağlantı hattı ile Türkiye'nin internet altyapısını bir üst seviyeye taşıyacak. Yerli ve uluslararası erişim kapasitesini güçlendirerek, dijital ekonominin büyümesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin internet omurgasını güçlendirirken, uluslararası bağlantı çeşitliliğine de katkı sağlayacağız"

TurkNet CEO'su Cem Çelebiler, "Şirket olarak Türkiye'nin dört bir yanına hızlı ve güvenilir internet ulaştırmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. SOCAR Fiber ile yaptığımız bu stratejik iş birliği sayesinde ise Türkiye'yi doğudan batıya, tek parçada bağlayan yeni nesil fiber altyapıyı devreye alıyoruz. Bu proje ile Türkiye'nin internet omurgasını güçlendirirken, uluslararası bağlantı çeşitliliğine de katkı sağlayacağız. Hedefimiz, herkes için daha hızlı, daha güçlü ve daha erişilebilir bir internet" dedi.

Türkiye'den komşu ülkelere kadar fiber bağlantı

Yapılan açıklamaya göre, halihazırda 25'i aşkın şehirde metro fiber ağına sahip olan TurkNet, Türkiye'nin başlıca veri merkezlerine hizmet sunuyor. SOCAR Fiber iş birliğiyle, bu merkezlere hem şehirlerarası hem de uluslararası ölçekte düşük gecikmeli bağlantılar sağlanacak

Şirket, mevcut altyapı yatırımlarını SOCAR Fiber rotasıyla entegre ederek Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Irak sınırlarına kadar uzanan sınır ötesi bağlantı olanakları sunacak. Irak'taki iş ortakları aracılığıyla Körfez ülkeleri ve Avrupa arasında, Kızıldeniz güzergahına alternatif yeni bir kara yolu bağlantısı da sağlanacak. Ayrıca ağ, İzmir ve Ege kıyılarına kadar uzanarak bu bölgeye ulaşacak olası denizaltı kablolarının bağlanmasına da imkan tanıyacak.

SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden olan SOCAR Fiber, telekomünikasyon sektörünün küresel potansiyelinden yararlanarak, operatörlere elektronik haberleşme ve yüksek hızlı internet erişimi için omurga ağ hizmetleri sağlamayı sürdürüyor. Şirket, TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergahında bulunan 1850 kilometre uzunluğundaki fiber optik altyapısı üzerinden güvenli elektronik iletişim altyapısı hizmeti sunuyor. Türkiye'yi doğudan batıya kat eden bu fiber optik hat ile toplamda 20 il ve 67 ilçeye hizmet ulaştırıyor.

Temelinde bir internet servis sağlayıcısı ve IP taşıyıcısı olarak faaliyet gösteren TurkNet, fiber altyapısını düşük gecikme süresi, doğrudan bağlantı rotaları, yüksek güvenilirlik ve çeşitlilik sağlayacak şekilde tasarlıyor. Bu altyapı, veri merkezlerine ve içerik sağlayıcılara güçlü erişim sunarken; yalın, dijital odaklı ve müşteri merkezli yaklaşımıyla da Türkiye'nin bağlantı ekosistemine yüksek performanslı ve yenilikçi bir alternatif getiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Socar, Son Dakika

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