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Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz - Son Dakika

Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz

30.10.2021 13:39

Rekabet Kurumu'nun kestiği fahiş fiyat cezalarıyla ilgili Migros ve BİM'in ardından bir açıklama da Şok'tan geldi. 384 milyon TL ceza yiyen şirket, Migros ve BİM gibi itiraz edeceklerini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Gayr-i adil cezaya karşı, Türk yargısı ve hukukunun bize verdiği tüm imkanları kullanarak itiraz edeceğimizi ve müşterilerimizin haklarını sonuna kadar arayacağımızın bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.

Rekabet Kurumu, 5 büyük zincir markete yönelik soruşturmada BİM, CarrefourSA, Migros, Şok ve A101 ile tedarikçi firma Savola Gıda'ya rekabeti ihlalden toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin lira ceza kesti. Ceza sonrası market zincirlerinden üst üste açıklamalar gelmeye başladı.

MİGROS VE BİM'İN ARDINDAN BİR AÇIKLAMA DA ŞOK'TAN GELDİ

5 büyük marketten cezaya ilişkin ilk açıklama Migros'tan gelmişti. Migros, şirket aleyhine yöneltilen hususların kabul edilemez olduğunu belirtip, kararın iptali için yargıya gideceğini duyurdu. Migros'un ardından açıklama yapan BİM ise kararın haksız olduğunu belirterek, konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirdi. Cezalara ilişkin son açıklama ise Şok'tan geldi. Şok da diğer iki market zinciri gibi mahkemede hakkını arayacaklarını açıkladı.

"HAKSIZ SUÇLAMA BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Şok'tan yapılan açıklamada "Rekabet Kurumu tarafından, zincir marketler arasında fiyat artışları ile ilgili soruşturma neticesinde tarafımıza yapılan haksız suçlamalar ve neticesinde tayin edilen ceza hakkında milletimizi bilgilendirme zarureti doğmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki, verilen para cezasının ötesinde, müşterilerimiz aleyhine eylemde bulunduğumuza ilişkin haksız suçlama bizi derinden üzmüştür.

Birinci önceliğimiz, müşterilerimize her zaman kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmak olmuştur. Bu, indirim market olarak iş modelimizin de bir gereğidir. Sektördeki rekabet ve artan maliyetlere rağmen fiyatlarımızı düşük tutma yönündeki kararlılığımız, bugüne kadar hem müşterilerimizin bütçesine hem de enflasyonla mücadeleye katkı sağladı ve sağlamaya da devam edecek. Şok Marketler'in, her zaman TÜİK tarafından açıklanan 'gıda ve alkolsüz içecekler' enflasyon ortalamasının çok altında kalan fiyat artışları ve halka açık bir şirket olarak herkesin erişebildiği finansal verileri bunun en güzel ispatıdır. Şok Marketler, her aşaması denetlenebilir ticari faaliyetleri, yatırımları ve sağladığı istihdam ile müşterilerine ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir şirkettir ve bu katkıyı sağlamaya devam edecektir. Bununla gurur duyuyoruz" denildi.

"HUKUKSAL TÜM İMKANLARI KULLANARAK İTİRAZ EDECEĞİZ"

Pandemi döneminde hizmetlerin kesintisiz sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Pandeminin ve ekonominin en sıkıntılı dönemlerinde, tüm dünyada market rafları boşalırken dahi hizmetlerimizi kesintisiz sürdürerek daima müşterilerimizin yanında olduk. O dönemlerde yapılan fedakarlıklar herkesçe malumdur. Faaliyetlerimizi çoğu aile işletmelerinden oluşan küçük ve orta ölçekli üreticilerden tedarikçilere, çiftçilerden nakliyecilere kadar sayıları yüzbinlere ulaşan büyük bir ekosistem içinde şeffaf bir şekilde yönetiyor ve bu ekosistemi güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rekabet Kurumu'nun verdiği cezaya itiraz edileceğinin vurgulandığı açıklama şöyle devam etti:

"Her aşamasında ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini gözeterek yürüttüğümüz faaliyetler sonrasında verilen bu gayr-i adil cezaya karşı, Türk yargısı ve hukukunun bize verdiği tüm imkanları kullanarak itiraz edeceğimizi ve müşterilerimizin haklarını sonuna kadar arayacağımızın bilinmesini isteriz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sayıları 40 bine yaklaşan çalışanlarımızla birlikte, müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak üzere çalışmaya devam edeceğiz"

HANGİ MARKET NE KADAR CEZA YEDİ?

  • BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye 958.129.194,39 TL;
  • CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye 142.469.772,07 TL
  • Migros Ticaret A.Ş.'ye 517.672.762,75 TL;
  • Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye ( Yudum, Sırma ve Egemden) 22.210.998,63 TL;
  • Şok Marketler Ticaret A.Ş.'ye 384.369.037,15 TL;
  • Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye (A101) 646.582.329,39 TL
Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz

MİGROS TİC. A.Ş., Rekabet Kurumu, Türk Lirası, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz - Son Dakika Ekonomi


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