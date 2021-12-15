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Bakan Dönmez: "Rüzgar ekip enerji biçeceğiz" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Rüzgar ekip enerji biçeceğiz"

15.12.2021 12:48

Bakan Dönmez: "Rüzgar ekip enerji biçeceğiz" Türkiye'nin en doğusunda yer alan Bağlama RES'in resmi açılışı yapıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bu sene rüzgar öylesine güçlü esti ki günlük üretimde birkaç kez yüzde 20'leri aşan yeni rekorlar kırdık" "Yaklaşık 15 bin kişi...

Bakan Dönmez: "Rüzgar ekip enerji biçeceğiz"

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Bağlama RES'in resmi açılışı yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

"Bu sene rüzgar öylesine güçlü esti ki günlük üretimde birkaç kez yüzde 20'leri aşan yeni rekorlar kırdık"

"Yaklaşık 15 bin kişi rüzgar enerjisi sektöründe istihdam ediliyor"

"6 kıtada 45 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç eden firmalarımızın cirolarının yüzde 70-80'lik kısmı buradan geliyor"

"Büyümeye ve ihracata dayalı yeni ekonomik modelimiz içerisinde rüzgar enerjisi ekipmanlarının ihracı önemli bir yer tutacak"

"2000'li yıllarda yenilebilir enerjide Türkiye diğer ülkeyken şu an takdir ediliyor"

"Türkiye'nin rüzgarını yelkenimize doldurarak, üreten Türkiye hikayemize tam yol devam edeceğiz"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgar enerjisinin her geçen gün artarak enerji sektörünün temel unsurların biri olmaya devam edeceğini aktararak, "Tabiri caizse, 'Rüzgar ekip enerji biçeceğiz.' 'Bizim enerjimiz bize yeter' diyoruz. Yeter ki inanalım ve bu doğrultuda gayret gösterelim" dedi. 10. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde Türkiye'nin en doğusunda yer alan ve Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü 10 bin megavata ulaştıran Bağlama Rüzgar Enerji Santrali'nin resmi açılışı yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da bir otelde Türkiye Enerji Birliği tarafından düzenlenen "10. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK)" programına katıldı. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında, kongreye katılan sektör temsilcilerine teşekkür ederek, TÜREK'in Türkiye'nin rüzgar enerjisi tarihi için mihenk taşı niteliğinde olduğunu kaydetti.

"Bu sene rüzgar öylesine güçlü esti ki günlük üretimde birkaç kez toplam tüketimin yüzde 20'leri aşan yeni rekorlar kırdık"

Bakan Dönmez, Türkiye'nin rüzgar kurulu gücünde Avrupa'da sekizinci, dünyada ise on üçüncü sırada olduğunu belirterek, 10 bin 500 megavata ulaşan rüzgar enerjisi kurulu gücü ile mevcut elektrik tüketiminin yüzde 10'unun rüzgardan karşılandığını dile getirdi. Dönmez, "Özellikle bu sene rüzgar öylesine güçlü esti ki günlük üretimde birkaç kez toplam tüketimin yüzde 20'leri aşan yeni rekorlar kırdık" dedi.

Rüzgar enerjisi sektörünün Covid-19 salgınında yatırımlarına ara vermediğine vurgu yapan Bakan Dönmez, "Ocak 2019'da 7 bin 591 megavat olan kurulu gücümüz 2 yıl içerisinde yaklaşık 3 bin megavat daha artarak bugün 10 bin 500 megavatın üzerine çıktı" diye konuştu.

"Yaklaşık 15 bin kişi rüzgar enerjisi sektöründe istihdam ediliyor"

Bakan Dönmez, rüzgar enerjisinde en önemli hedeflerden bir tanesinin sektöre ait ekipmanların yerli imkanlarla üretilmesi olduğunu ifade ederek, "Şu anda ülkemizde rüzgar sektöründe faaliyet gösteren 16 yerli üreticimiz bulunuyor. Rotor kanadı, türbin kulesi, bağlantı elemanları ve jeneratör parçaları gibi pek çok ekipman artık ülkemizde üretiliyor. Yaklaşık 15 bin kişi rüzgar enerjisi sektöründe istihdam ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, sektörün yüzde 65 mertebesinde yerli üretim oranıyla enerji teknolojilerinin yerlileşmesinde başı çeken sektörlerin birisi durumunda olduğunu söyledi.

"6 kıtada 45 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç eden firmalarımızın cirolarının yüzde 70-80'lik kısmı buradan geliyor"

Bakan Dönmez, Türkiye'nin şu anda 6 kıtada 45 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ettiği bilgisini vererek, "Firmalarımızın cirolarının yüzde 70-80'lik kısmı ihracat gelirlerinden oluşuyor" dedi.

"Büyümeye ve ihracata dayalı yeni ekonomik modelimiz içerisinde rüzgar enerjisi ekipmanlarının ihracı önemli bir yer tutacak"

Dönmez, Türkiye'nin rüzgar enerjisi ekipmanı ihracındaki gücünün ve potansiyelinin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Çünkü rüzgar enerjisi ekipmanları sofistike bir teknolojiye sahip ve katma değerli ihracat kalemimiz içerisinde de önemli bir kalemi oluşturuyor. Özellikle büyümeye ve ihracata dayalı yeni ekonomik modelimiz içerisinde, genelde yenilenebilir enerji teknolojileri özelde de rüzgar enerjisi teknolojileri önemli bir yer tutacak" diye konuştu.

"2000'li yıllarda yenilebilir enerjide Türkiye diğer ülkeyken şu an takdir ediliyor"

Bakan Dönmez, 2000'li yıllarda hazırlanan küresel yenilenebilir enerji istatistiklerinde, Türkiye'nin "diğer ülkeler" başlığı altında yer almasına karşın bugün her bir yenilebilir enerji kaynağında Türkiye'nin gösterdiği performansın takdir edildiğini dile getirdi.

Yenilenebilir enerjiye her zamankinden çok önem veriliyor

Bakan Dönmez, yenilebilir enerjiye her zamankinden daha farklı ve daha büyük bir sorumluluk içinde baktıklarını söyleyerek, dünya çapında iklim değişikliğiyle mücadele edilen bu dönemde sürdürülebilir gelecek inşası için karbon nötr enerji kaynaklarına daha fazla önem ve değer verdiklerini aktardı.

"Türkiye'nin rüzgarını yelkenimize doldurarak, üreten Türkiye hikayemize tam yol devam edeceğiz"

Yenilebilir enerji kurulu gücünün toplam kurulu güç arasında yüzde 54'e yükseldiğini ifade eden Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Ülkemizin dört bir yanındaki yatırım, girişim ve desteklerimizle çıtamızı her gün daha da yükseğe çıkaracağız. Türkiye'nin rüzgarını yelkenimize doldurarak, üreten Türkiye hikayemize tam yol devam edeceğiz. Enerji sektörümüz sürdürülebilir, rekabetçi, doğayla bütünleşik ve teknoloji temelli bir üretim anlayışına doğru hızlı bir şekilde ilerliyor."

"Rüzgar ekip enerji biçeceğiz"

Bakan Dönmez, rüzgar enerjisinin her geçen gün artarak enerji sektörünün temel unsurların biri olmaya devam edeceğini aktararak, "Tabiri caizse, 'Rüzgar ekip enerji biçeceğiz.' 'Bizim enerjimiz bize yeter' diyoruz. Yeter ki inanalım ve bu doğrultuda gayret gösterelim" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Dönmez, Türkiye'nin en doğusunda yer alan Bağlama Rüzgar Enerji Santrali'nin açılışını yapmak için Van'ın Gevaş ilçesine canlı bağlantı yaptı. Bakan Dönmez, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TÜREB Başkanı Arıcan ve TBMM Komisyon Başkanı Altunyaldız, kurulu güçte rüzgar enerjisinin kurulu gücünü 10 bin megavata ulaştıran santralin butonuna basarak açılışını yaptı. Bölgede bulunan Fiba Yenilenebilir Enerji'nin Genel Müdürü Koray Kıymaz ise 5 ay önce faaliyete geçen ve bugün resmi açılışı yapılan santralin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kongre'ye Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Ebru Arıcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da konuşmacı olarak katıldı.

Açılışın ardından, TÜREB Başkanı Arıcan, Bakan Dönmez'e ve Altunyaldız'a plaket takdim etti. Kongre, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Bakan Dönmez: Rüzgar ekip enerji biçeceğiz
Bakan Dönmez: Rüzgar ekip enerji biçeceğiz
Bakan Dönmez: Rüzgar ekip enerji biçeceğiz
Bakan Dönmez: Rüzgar ekip enerji biçeceğiz

Fatih Dönmez, Türkiye, Ankara, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Rüzgar ekip enerji biçeceğiz' - Son Dakika Ekonomi


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