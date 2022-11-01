Bakan Nureddin Nebati'den Togg müjdesi: 3 kamu bankası gerekli destekleri verecek

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Türkiye'nin dört gözle beklediği yerli otomobil Togg, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından fabrikada banttan indirildi. Önümüzdeki günlerde üretimine başlanacak Togg için ön siparişler şubat ayından itibaren alınmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg Gemlik Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı açıklamada özel bankaların vatandaşlara kredi desteği açısından elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

TOGG ALMAK İSTEYENLER ARAÇLARINI SATIŞA ÇIKARDI

Togg'un görücüye çıkmasının ardından çok sayıda vatandaş da ellerindeki araçları internet siteleri üzerinden ilana çıkardı. Vatandaşlar, araçlarını nakit para ihtiyaçlarını karşılamak için sattıklarını ifade etti. Bu haberlerin ardından önemli bir gelişme yaşandı.

KAMU BANKALARIYLA İLGİLİ GÜZEL HABERİ NEBATİ VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT ekranlarında katıldığı canlı yayında kamu bankalarının Togg satın alan vatandaşlar için özel kredi paketleri hazırlanacağını söyledi. Nebati, "Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine kurulu ki faiz oranları çok düştü, düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Ekonomik olarak 2018 yılında ataklarla karşı karşıya kaldığında kendini toparlamıştı ekonomi. Yılı tamamlarken ekonominin negatif tamamlanacağını iddia ettiler. Geçen yıl aynı kurumlar negatif olacağını iddia ettiler ama bunu sonrasında tekrar değiştirmek zorunda kaldılar. Ülkemiz her türlü problemin üzerinde gelecektir.

"HER TÜRLÜ PROBLEMİN ÜZERİNDEN GELECEK İRADEYE SAHİBİZ"

Birçok yerde ekonomi ne olacak diye konuşuluyor. Toplamda yüzde 7,5'luk büyüme gerçekleştirdik. Bu ülkemizin aslında her türlü problemin üstesinden gelebilecek bir iradeye, ekonomi yönetimine, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinin sonucudur.

Hep iyi bir şekilde neticeleniyor. Bu belli bir plan, programla gerçekleştiriliyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı mottosu aslında Türkiye'nin son 20 yılda ortaya koymuş olduğu başarıların 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olması açısından bir kaynaklık teşkil ediyor.

"YATIRIM, ÜRETİM VE İHRACAT TEMELLİ BİR PROGRAM AÇIKLANDI"

Türkiye 1990'lı yıllarda patinaj yaptı. 2022 yılında her şey değişti. Yepyeni bir denge oluştu. Bu denge bir üst noktaya geldi. Denge oluştu, o denge birkaç içerisinde Türkiye dengesi üst noktaya geldi. Bu üst noktadan sonra yapılması gereken şey şudur. Siz yeni dengede kalacak mısınız yoksa yeni bir dengeye mi ulaşacaksınız? Orada beklemeye başlarsanız bu size zarar yazmaya başlar. Türkiye 2013'teki gezi olaylarında zirve yakalamıştı. O günden sonra sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeni dengeye gelinmeye çalışıldı. Biz 20 Aralık'ta Türkiye ekonomi modelini ortaya koyarak lanse ettik. Yeni bir problem vardı. Kur atağı yaşanıyordu. Yeni bir şey denenmeye çalışılıyordu buna karşı bir duruş vardı.

Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın gerçekleşmesiyle Türkiye ekonomisini sağlam temele oturtmak cari açığı da pozitif hale dönüştürmek amacıyla birtakım tedbirler açıklandı. Başında KKM vardı. Türkiye'de uzun yıllardır çözülemeyen dolarizasyonun çıkması, döviz oynaklığı salınımının en düşük seviyeye getirmiş olan Türkiye ekonomi modelidir. Türkiye ekonomi modeli Türkiye vizyonu ile ilintilidir.

"TOGG BÜYÜK BİR HAYALİN GERÇEĞE VURUMUDUR"

TOGG büyük bir hayalin gerçeğe vurumudur. Otomobil olarak lanse edilebilir ama bizim dönemimizde yaşayan insanlar açısından çok farklı bir anlam ortaya koyuyor. Ben 58 yaşındayım 61 yıl önce Devrim otomobili başlarken yolu kesildi. Aynı gerekçelerle yolu kesildi. Uçaklarımızın yolunu kestiler, füzelerimizin yolunu kestiler bunlar ülke içerisindeki çığırtkanlıklarla iş birliği yapılarak yapıldı.

Temeli atıldığı zaman dalga geçtiler. Aynı akşam sosyal medyada aynı çığırtkan ekip Türkiye bu otomobili üretemez diyerek sözlerini ortaya koymuş oldular. Kim bu çığırtkan ekip köprüyü yaptırmam diyenler, Marmaray'ı yaptırmam diyenler. Yani aslında bir taş üstüne bir taş koymamış vizyon sahibi olmayan ülkesini küçümseyen sürekli başkalarına gözünü diken bir küçücük azgın grup.

Biz kamuda da bu araçların kullanımıyla ilgili DMO'yla bu alanı ilişkilendirdik. Biz TOGG'u alacağız. En başta biz kullanacağız. Yeşil dönüşüm dönemindeyiz. Avrupa başta olmak üzere birçok ülke bu alana yönelecek. Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine kurulu ki faiz oranları çok düştü, düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir."