Son Dakika! Benzine zam geldi, gece yarısından sonra geçerli olacak

Petrol fiyatlarının artmasının ardından benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyordu. Motorine önceki gün zam yapılırken, bugün de benzinin litre fiyatına 46 kuruş artış yapıldı.

İLLERE GÖRE YENİ BENZİN FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak. İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

MOTORİNE DE ZAM YAPILMIŞTI

Önceki gün de gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 52 kuruşluk yapılmıştı. Zamla birlikte Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de ise 13,82 liradan 14,34 liraya çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



