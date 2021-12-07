Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri El Sani, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzendi. Türkiye ve Katar arasındaki iş birliğini güçlendirecek 12 anlaşma imzalandığı duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da bugün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani'nin tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan resmi karşılama kıtasını selamladı.
15 ANLAŞMA İMZALANDI
Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 15 anlaşmanın imzaları da atıldı.
Türk Standartları Enstitüsü ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı Arasında Standardizasyon Alanında Mutabakat Zaptı Uygulama Programı
KOSGEB ve Katar Kalkınma Bankası Arasında Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Uygulama Programı
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Katar Devleti Kültür ve Spor Bakanlığı Arasında 2022-2023 Yılları için Kültürel Alanda İkinci Uygulama Programı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 2022-2023-2024 Yılları için Gençlik ve Spor alanında İlk Uygulama Programı
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol
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7.12.2021 15:32:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı - Son Dakika