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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı

07.12.2021 13:54

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri El Sani, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzendi. Türkiye ve Katar arasındaki iş birliğini güçlendirecek 12 anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da bugün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani'nin tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan resmi karşılama kıtasını selamladı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! 12 anlaşma imzalandı

15 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 15 anlaşmanın imzaları da atıldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! 12 anlaşma imzalandı

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMALAR

  • Anadolu Ajansı ile Katar Haber Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması
  • Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar İş İnsanları Derneği Arasında Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı İle Katar Devleti Vakıflar Ve İslam İşleri Bakanlığı Arasında Vakıflar Ve İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı
  • Türk Standartları Enstitüsü ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı Arasında Standardizasyon Alanında Mutabakat Zaptı Uygulama Programı
  • KOSGEB ve Katar Kalkınma Bankası Arasında Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Uygulama Programı
  • Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Katar Devleti Kültür ve Spor Bakanlığı Arasında 2022-2023 Yılları için Kültürel Alanda İkinci Uygulama Programı
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 2022-2023-2024 Yılları için Gençlik ve Spor alanında İlk Uygulama Programı
  • Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol
  • Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forum Arasında Kurumsal İşbirliği Tesis Edilmesine Yönelik Niyet Mektubu
  • Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı Ortak Bildirisi.
  • Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Qatar Debate Arasında Akademik İşbirliği Anlaşması
  • İbn Haldun Üniversitesi ile Katar Üniversitesi Arasında İşbirliği Anlaşması
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! 15 anlaşma imzalandı

TÜRKİYE'DEN YOĞUN KATILIM

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı - Son Dakika
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