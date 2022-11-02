Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl krizi nasıl aşıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında son günlerde Rusya'nın askıya almasıyla dünyanın gündemine oturan tahıl sevkiyatı anlaşması hakkında konuştu.

"PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMELERİ YAPIYORUZ"

Krizle ilgili hem Ukrayna hem de Rusya lideriyle iletişim kurduğunu ifade eden Erdoğan, "Her ikisiyle de görüşmeyi arzu ettiğimiz anda, aradığımızda 24 saat bulmadan görüşüyoruz. Sayın Putin gerek Zelenski'le görüşmeleri yapıyoruz. Onlardan aldığımız bilgilerle bir diğeri ile müzakere etme fırsatını buluyorum. Şu ana kadar ne sayın Putin ne sayın Zelenesky'den olumsuz yaklaşım almadım. Hepsi de olumlu yaklaştılar. Taleplere elimizden geldiğince olumlu cevap verdik. Onlar da bize hiçbir zaman ters yaklaşmadı" dedi.



"BANA YAPILSA BEN DE KABUL ETMEM"

Rusya lideri Putin'e de sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Prag'da kiminle konuşuyorsam aleyhine konuşuyor. Ben de 'yanlış yapıyorsunuz' dedim. Rusya gibi bir devlete yanlış yaklaşımlar sergilerseniz, o da kendini bir lider olarak kendini ezdirmeden ortaya koyacaktır. Bana yapılsa aynı şey ben de etmem. Gereği neyse bunu yaparım. Şimdi sayın Putin'in yaptığı bu. Dünyada en saygın ülkeden biri Rusya olacaksınız. Kalkıp böyle saldırılara evet diyeceksiniz. Mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İ DÜN ARADIM, BUGÜN 12'DE KORİDORU AÇTILAR"

Krizi nasıl çözdüğünü de anlatan Erdoğan, "O bu yaklaşımları da gördüğü için, yaşadığımız S-400'ü de gördüğü için. Kendisini aradık, dün aradım, bugün 12.00'den itibaren tahıl koridorunu açtılar. Gübreyi de inşallah açalım dedik. Hatta bir şeyi daha bağladık. Cibuti, Somali, Sudan buralarda insanlar açlıktan ölüyor. İlk etapta buralara tahıl naklini yapalım dedi. Akşam Zelenski ile görüştük. Bu devam edecek ve adımlarımızı buna göre yaygınlaştıracağız." ifadelerine yer verdi.

"BUNUN ADINA LİDER DİPLOMASİSİ DİYORUZ"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Diplomaside en önemli netice getirici adımlar. Biz dün sayın Putin'le bunları konuştuk. Tabii bunun adına da lider diplomasisi diyoruz. Herkes öyle lider olamıyor. Herşeyden önce lider diplomasisini başarmak çok çok önemli. Dün Sholtz'la görüşme yaptık, ardından sayın Putin'le görüşmemizi yaptık. Bu görüşmeler deneyim kazandırdığı gibi bir de sayın Putin böyle üzerine gitmekle geri adım atacak birisi değil. O zaman diyor ki, 'işin tam manasıyla uyum noktasını yakalayalım ki, netice alalım'. Biz de bazı şeylere kendisine söylüyoruz. Almanya'yı söylüyorum. Dediniz ki, 'yenilenebilir enerjiye geçeceğiz' dediler. Kömür santrallerini kapatıyoruz dediler. Dedim 'yanlış yapıyorsunuz'. Gerçekten de termik santrallerini kapattılar. Doğalgaz kesilince yeniden termik santrallere dönmeye kararı verdiler. Önümüzdeki yılların soyunda Akkuyu'yu açacağız. Bu arada sayın Putin'le bir de Sinop nükleer santralini konuştum. 2024'ün başı veya 2023'ün sonunda bir üniteyi açacağız. Sinop'ta yeni dörtlüyü inşa edeceğiz. Akkuyu bize 4800 megawat enerji sağlayacak. Sinop da aynı şekilde. Bizim enerji tüketimimizin yüzde 20'sini sağlayacak" dedi.