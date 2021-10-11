Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 11 Ekim 2021

11 Ekim 2021 tarihli tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi gelişmeleri haberimizde.

MERKEZ BANKASI AÇIKLADI: CARİ DENGE 528 MİLYON DOLAR FAZLA VERDİ

Merkez Bankası cari işlemler dengesi verisini paylaştı. Buna göre, cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu. Cari işlemler hesabı bir önceki yılın ağustos ayında ise 4 milyar 68 milyon dolar açık vermişti.

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TÜRKİYE GENELİNDEKİ İŞSİZ SAYISI 11 BİN KİŞİ ARTTI

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %12,1 seviyesinde gerçekleşti.

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LÜBNAN'DA ZAHRANİ PETROL TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Günlerdir elektrik kriziyle uğraşan Lübnan'da ordu da devreye girmiş ancak yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömülen ülkeye çare olamamıştı. 3 günlük elektriğin kaldığı Lübnan şimdi de yangın felaketiyle karşı karşıya. Zahrani Petrol Tesisleri'ne ait bir depoda çıkan yangının söndürülmesi için tüm itfaiye birimleri seferber olurken, güvenlik güçleri muhtemel bir patlamaya karşı bölgeyi boşaltıyor.

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7 YIL ÖNCE EKTİĞİ 'GOJY BERRY' MEYVESİNİ KİLOSU 100 LİRADAN SATIYOR

Aksaray'da yaşayan Mehmet Çelik, 7 yıl önce orman mühendisi arkadaşının tavsiyesi üzerine Hasandağı eteklerine 'gojy berry' fidanları dikmeye başladı. Halk arasında 'kurt üzümü' olarak bilinen meyveden şu an yıllık 25 ton üreten Çelik, ürünlerin büyük bölümünü Avrupa'ya ihraç ediyor. Ürünlerin kilosunu 100 TL'den satan Çelik, geçen yıl dekar başına 25 bin TL kar etti.

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APPLE, TÜRKİYE'DEKİ ÜÇÜNCÜ MAĞAZASINI BAĞDAT CADDESİNE AÇIYOR

Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada Bağdat Caddesi'nde yeni bir mağaza açacağını resmen duyurdu. Açıklamada " İstanbul'un kalbi Bağdat Caddesi'nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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